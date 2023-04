Komplettes Vorstandsteam hört auf: Aus für den Bund der Selbständigen in Schongau?

Zum Ausscheiden aus dem Vorstand des Schongauer BDS-Ortsverbands gab es Ehrennadeln für das scheidende Vorstandsteam von Uwe Jennerwein (re.) für (v.li.): Mario Lindauer (Ehrennadel in Silber für 24 Jahre) Harald Dinter, Andrea Becher und Richard Beinhofer (bronzene Ehrennadeln für 7 Jahre). © Ursula Gallmetzer

Der Schongauer Ortsverband beim Bund der Selbständigen (BDS) hatte zur Jahreshauptversammlung geladen. Doch außer dem bis dahin amtierenden Vorstandsteam und einem Vertreter des Landesverbands kam niemand, obwohl für die Zukunft äußerst brisante Entscheidungen getroffen wurden.

Schongau – In dieser kleinen Runde im Ballenhaus berichtete Harald Dinter, seit 2016 Vorsitzender des Schongauer Ortsverbandes, zunächst Erfreuliches: Die Kunst- und Kulturwoche, die der BDS gefördert hatte, sowie der veranstaltete Wirtschaftsempfang seien sehr positiv angenommen worden. Auch die Zahl der Mitglieder halte sich relativ stabil. Um die 60 sind es derzeit, auch wenn einige Geschäfte, wie zum Beispiel Obi, weggefallen seien. Schatzmeister Mario Lindauer gab hinsichtlich der Finanzen grünes Licht. Zwar wurde im vergangenen Jahr wenig Gewinn erzielt, trotzdem sind rund 15 000 Euro auf dem Konto des Ortsverbands.

Vorstand hat niemanden gefunden, der weitermachen will: „Das ist alles sehr frustrierend“

Doch das war es dann an positiven Nachrichten. Denn wie es mit dem BDS in Schongau weitergeht, das steht in den Sternen. „Ich habe versucht, den Ortsverband am Leben zu erhalten“, erklärte Dinter. „Die Resonanz war allerdings nicht so wie erhofft“, bedauerte der promovierte Kaufmann. „Jeder ist sich selbst der Nächste und kann selbst alles besser“, kritisierte er. Dabei könnten Gewerbetreibende voneinander sehr viel lernen. Auch die Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Altstadt habe überhaupt nicht funktioniert. „Das ist alles sehr frustrierend“, gestand Dinter. „Es ist mir nicht gelungen, Jungunternehmer zu finden, die den Staffelstab übernehmen“, bedauerte er und ließ damit die Katze aus dem Sack. Denn der gesamte Vorstand, so stellte sich nach dessen Entlastung heraus, macht nicht mehr weiter: Mario Lindauer (Raiffeisenbank Pfaffenwinkel) geht in die Freizeitphase seiner Altersteilzeit, Andrea Becher hat ihr Autohaus inzwischen verkauft, Richard Beinhofer (Heim & Hobby) betreibt keine Filiale mehr in Schongau und Dinter ist nur noch in geringem Maße selbständig, da er seit Herbst in der Geschäftsführung eines Unternehmens angestellt ist.

„Es war eine harte Zeit, die tiefe Furchen hinterlassen hat“

„Es war eine harte Zeit, die tiefe Furchen hinterlassen hat“, erklärte Uwe Jennerwein, der im Landesverband des BDS für den Bezirksverband Oberbayern-West zuständig ist. Er dankte den Anwesenden für ihren langjährigen Einsatz und betonte, dass die aktuellen Probleme nicht nur Schongau betreffen würden, sondern viele Orte. „Sie haben versucht, gegenzusteuern“, lobte er, bevor er Ehrennadeln an das scheidende Vorstandsteam verlieh.

„Chance nicht verstreichen lassen“ - Interessenten können sich melden

Gemeinsam wurde besprochen, sich in den nächsten Monaten in der Gründerszene und bei jungen Unternehmen sowie in anderen Verbänden umzuhören, ob jemand Interesse hat, den BDS-Ortsverband weiterzuführen. „Wir haben gute Vorarbeit geleistet, damit andere die Strukturen weiter nutzen konnten“, warb Dinter und erklärte, dass sich Interessierte eigentlich ins gut gemachte Nest setzen könnten. Jennerwein hob die Vorteile heraus: „Die Grundstruktur ist da. Es ist, wie in ein Auto einzusteigen: Alle Mann an Bord und dann kann man überlegen, wo es hingeht.“

„Hilfe statt Konkurrenz“: Nur so gelingt es, die Umsätze im Ort zu halten

Um den eigenen Betrieb sowie andere Unternehmer und den Standort Schongau zu stärken, sei die Plattform vorhanden. „Man muss nur auf den Knopf drücken und Start“, hofft Beinhofer ebenfalls auf engagierte Nachfolger. „Eigentlich sitzen doch alle im selben Boot und haben eine Schnittmenge mit ähnlichen Problemen“, fand er. Um gegen Internetriesen anzukommen, müsse man gemeinsam an einem Strang ziehen und sich gegenseitig bewerben. In „Hilfe statt Konkurrenz“ sieht der Geschäftsmann eine Chance. Nur so gelinge es, die Umsätze im Ort zu halten.

BDS fördert den Dialog und ist Bindeglied zur Stadt

Der BDS, so Jennerwein, könne den Dialog in Schongau fördern und Bindeglied und Sprachrohr zur Stadt sein. Außerdem gebe es innerhalb des Verbandes viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, unter anderem durch eine demnächst stattfindende Gründerakademie, die zusätzlich als Webinar angeboten wird. Schließlich erklärte sich Dinter dazu bereit, den kommissarischen Vorsitz noch etwas zu behalten und weiterhin wichtige Themen der Stadt zu behandeln – „damit es keinen totalen Zusammenbruch gibt.“ Mit dem vorhandenen Budget könne einiges bewirkt werden, bat er Interessierte, sich bei ihm zu melden. „Es wäre ein Frevel, wenn man die Chance verstreichen lässt“, befand Beinhofer und ergänzte: „Die Hoffnung stirbt immer zum Schluss.“

Info: Harald Dinter kann man via E-Mail erreichen unter der Adresse harald.dinter@hodconsult.de oder telefonisch unter der Nummer 08861/909751 oder mobil unter 0152/08852080.