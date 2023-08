„Vernichtendes Urteil“: Zahlreiche Bebauungspläne nach Gerichtsbeschluss anfechtbar

Von: Christoph Peters, Theresa Kuchler

Teilen

Bis Ende 2022 konnten Gemeinden Neubaugebiete im beschleunigten Verfahren auf den Weg bringen. Das tat auch Peiting, hier mit „Bachfeld I und II“. © Herold (Archiv)

Das Bundesverwaltungsgericht hat ein folgenschweres Urteil gefällt: Der Paragraf 13b Baugesetzbuch (BauGB) ist nicht mit Europarecht vereinbar. Damit sind zahlreiche Bebauungspläne anfechtbar.

Landkreis – Von einem „vernichtenden Urteil“ sprach Schwabsoiens Bürgermeister Manfred Schmid, als er den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung über eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Kenntnis setzte. Das Gericht hat am 18. Juli festgestellt, dass der Paragraf 13b BauGB nicht mit Europarecht vereinbar ist. Damit sind zahlreiche Bebauungspläne gefährdet, die im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung und Ausgleichsflächen aufgestellt wurden (siehe Kasten unten).

Die neue Gesetzeslage lässt nicht nur Schwabsoien bangen, wo derzeit die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Kirschbichel“ laufen. Laut Landratsamt sind im gesamten Landkreis seit 2017 mehr als 40 Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren aufgestellt worden. Davon befinden sich etwa zehn im laufenden Verfahren; circa fünf liegen innerhalb der kritischen Jahresfrist, in der eine Anfechtung möglich ist. Exakte Zahlen kann das Landratsamt auf Nachfrage nicht liefern, da die 13b-Verfahren nicht gesondert im System hinterlegt seien, wie es aus dem Bauamt heißt.

Gerichtsurteil mit weitreichenden Folgen: Viele Neubaugebiete in Weilheim-Schongau betroffen

Zu den Gemeinden, die vor weniger als einem Jahr Baugebiete im 13b-Verfahren verabschiedet haben, gehören unter anderem Böbing (Baugebiet „An der Lehmgrube“) sowie Burggen („Am Süßbach“ und „Bärenhalde“). Auch für Peiting hat die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Folgen. Der Markt hat in den vergangenen Jahren gleich mehrere Baugebiete im beschleunigten Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht.

Während für das Peitinger Gebiet „Bachfeld I“ der Satzungsbeschluss mehr als ein Jahr zurückliegt, läuft die Frist für den zweiten Teil des Areals noch bis Ende Oktober. Sollte bis dahin ein Antrag auf Normenkontrolle eingehen, stünde zu befürchten, dass der Bebauungsplan für nichtig erachtet würde, so Geschäftsleiter Stefan Kort.

Das Urteil und seine Folgen Möglichst schnell Wohnraum schaffen: Unter diesem Ziel wurde 2017 der Paragraf 13b ins Baugesetzbuch geschrieben. Mit ihm war es den Kommunen möglich, bestimmte Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren aufzustellen – also ohne, dass langwierige Umweltprüfungen erstellt und Ausgleichsflächen nachgewiesen werden mussten. Konkret erleichterte die Regelung den Wohnungsbau auf bis zu 10 000 Quadratmeter großen Flächen am Ortsrand von Gemeinden. Bis 31. Dezember 2022 hatten Gemeinden Zeit, Bebauungspläne nach dem Paragraf 13b auf den Weg zu bringen, den Satzungsbeschluss hätten sie bis Ende 2024 fassen müssen.

Nun aber hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig festgestellt, dass der Paragraf 13b BauGB nicht mit Europarecht vereinbar ist. Auslöser war die Klage einer Umweltschutzorganisation, die sich gegen ein Bauvorhaben in Baden-Württemberg gerichtet hatte. Damit müssen laufende 13b-Verfahren entweder eingestellt oder in das Regelverfahren – inklusive Umweltprüfung und Ausgleichsflächen – überführt werden. Und auch Bebauungspläne, die bereits abgeschlossen sind, trifft das Urteil: Wenn innerhalb eines Jahres nach Satzungsbeschluss mit einem Normenkontrollantrag gegen sie vorgegangen wird, droht die Aufhebung.

Wie das Landratsamt mitteilt, sind bereits erteilte Baugenehmigungen aber nicht gefährdet. Diese bleiben auch bei eventueller Aufhebung des Bebauungsplans „wirksam und rechtskräftig“.

Noch größer ist die Unsicherheit beim Baugebiet „Heimgartenstraße II“, für das der Satzungsbeschluss erst im Mai gefallen war. Hier stehe man nun vor der Frage, ob man mit dem Verkauf warte, bis die Jahresfrist abgelaufen sei oder den Käufern bei der Veräußerung ein Rücktrittsrecht einräume für den Fall, dass das Bebauungsplanverfahren neu aufgerollt werden müsse, sagt Kort. Da die Gemeinde über genügend Ausgleichsflächen verfüge, geht der Geschäftsleiter davon aus, dass sich am Ergebnis auch durch die Umweltprüfung in diesem Fall nichts ändern würde. „Klar ist aber, dass wir viel Zeit verlieren, wenn wir neu starten müssen.“

Peitings Bürgermeister verärgert: Gemeinden dürfen Fehler der Politik ausbaden

Das gilt schon jetzt für das geplante Neubaugebiet im Ortsteil Birkland. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sollte eigentlich der Bebauungsplan-Entwurf gebilligt werden, doch dazu kam es wegen des Gerichtsurteils nicht mehr. Um Baurecht zu schaffen, bleibt der Gemeinde nun nur noch der Weg über ein reguläres Verfahren.

Bis den Birkländern Grundstücke in dem Neubaugebiet angeboten werden können, werde es nun länger als geplant dauern, gibt sich Bürgermeister Peter Ostenrieder keinen Illusionen hin. „Ärgerlich“ sei das, zumal man als Kommune nichts falsch gemacht habe, sondern wieder einmal Fehler der großen Politik ausbaden dürfe. „Leider kann man sich bald auf nichts mehr verlassen.“

„Kirschbichel“: Grundstücksverkäufe in Schwabsoien werden sich weiter verzögern

In Schwabsoien liegt ein Sonderfall vor. Hier läuft seit März ein Normenkontrollverfahren gegen das Neubaugebiet „Kirschbichel“, das seit August 2022 rechtskräftig ist. Das Urteil zum Paragrafen 13b macht die Lage nicht einfacher – im Gegenteil. Wie Bürgermeister Manfred Schmid erklärte, sei es „sehr wahrscheinlich“, dass der Bebauungsplan komplett neu aufgerollt werden muss – im Regelverfahren samt Umweltprüfung und Ausgleichsflächen.

Das würde die Verkäufe der gemeindlichen Grundstücke am Kellerberg weiter hinauszögern, die wegen der Normenkontrolle ohnehin bereits auf Eis liegen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Das Landratsamt geht derweil davon aus, dass der Bebauungsplan „Kirschbichel“ eigentlich die Voraussetzungen eines beschleunigten Verfahrens nach Paragraf 13a BauGB erfüllt – obwohl er als 13b deklariert ist. Damit wäre er vom Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gar nicht betroffen. „Ob diese Auffassung korrekt ist, wird sich nach Abschluss des Normenkontrollverfahrens zeigen“, teilt das Landratsamt mit. Bis ein Ergebnis feststeht, werden laut Rainer Seidl, Bauamtsleiter der VG Altenstadt, noch zwei bis drei Jahre vergehen.