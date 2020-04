Täter ruft selbst bei der Polizei an und meldet seine Schandtat

Der Unbekannte, der in der Nacht auf Sonntag die Bücherzelle in der Schongauer Altstadt angezündet hat, meldete seine Schandtat offenbar höchstpersönlich der Polizei.

Schongau – Inspektionsleiter Herbert Kieweg berichtet von einem Mann, der gegen 1.40 Uhr den Notruf wählte und den Beamten von seiner Brandstiftung erzählte. Der Stimme nach sei der mutmaßliche Täter 20 bis 30 Jahre alt, „und er hat akzentfrei deutsch gesprochen“, so Kieweg.

Woher der Anruf kam, konnten die Beamten leicht feststellen. Nach Auskunft des Inspektionsleiters telefonierte der Mann an einer Telefonsäule am Rathaus. Zu den Motiven habe er er sich nicht geäußert. Die Polizei bittet jetzt nicht nur um Hinweise zu verdächtigen Personen in Tatortnähe am Marienplatz, sondern auch auf Nutzer der Telefonsäule.

Nicht nur die Polizei hofft, dem Täter mit seiner aufgezeichneten Stimme auf die Schliche zu kommen, auch Bürgermeister Falk Sluyterman wünscht sich das sehnlichst. Er sei am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr vom Feuerwehrvorstand informiert worden, sagt er. „Danach fiel mir das Einschlafen sehr schwer.“ Er könne nicht verstehen, was in den Köpfen solcher Menschen vorgehe, klagt der Rathauschef und erinnert an den großen Einsatz der Bürger und der Bürgerstiftung für den Wiederaufbau der Zelle vor drei Jahren.

Bekanntlich war die ehemalige Telefonzelle, in der Bücherfreunde ihren Lesestoff tauschten, fast auf den Tag genau schon einmal angezündet worden. Der Täter wurde nie ermittelt. Die Stadt hatte eine Belohnung ausgesetzt, darauf will Sluyterman dieses Mal verzichten. Das sei nicht bei allen gut angekommen, von „Denunziantentum“ sei die Rede gewesen, nennt der Bürgermeister den Grund.

Sollte der Brandstifter wieder davonkommen, glaubt Sluyterman ebenso wie Initiatorin Beatrice Amberg nicht an einen dritten Anlauf mit einer Bücherzelle. Zumindest nicht an diesem Standort: „Das ist hier nicht ganz ungefährlich, wir sind mitten in einer historischen Altstadt“, sagt der Bürgermeister mit Blick auf einen möglichen erneuten Brandanschlag.

