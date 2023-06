Auslaufende Konzessionen für Wasserkraftwerke und Freistaat als möglicher Betreiber: Chance für die Lech-Renaturierung?

Von: Elke Robert

Teilen

Die Staustufe in der Dornau mit dem dazugehörigen Laufwasserkraftwerk. © Hans-Helmut Herold

Durch die Verstaatlichung von Uniper hat der Bund 100 Wasserkraftwerke in Bayern übernommen, auch am Lech. Politiker diskutieren, ob nicht der Freistaat wieder Betreiber werden soll. Ohnehin laufen Konzessionen aus. Eine Chance für die Renaturierung? Und was sagt Uniper zu diesen Überlegungen?

Schongau – Soll Bayern nicht doch wieder selbst in die Nutzung der Wasserkraft einsteigen und damit die Energiegewinnung wie noch vor 30 Jahren wieder in die Hand nehmen? Bringt die Verstaatlichung des angeschlagenen Unternehmens Uniper auf Bundesebene nicht auch Möglichkeit für Bayern, zumal in den kommenden Jahren viele Konzessionen für die Kraftwerke am Lech auslaufen? Und würde dies nicht auch Chancen mit sich bringen für eine bessere Renaturierung oder den richtigen Umgang mit Niedrigwasser?

Die Suche nach Antworten ist derzeit schwierig, wie Patrizia Majowski, Lechrangerin in Schongau für den Verein „Lebensraum Lechtal“, weiß: „Bei den Chancen für eine Renaturierung des Lechs in Bezug auf die auslaufenden Konzessionen erörtern wir gerade viele offene Fragen – auch mit der Uniper, sodass ich derzeit mehr Fragen stelle, als dass ich sie beantworten kann“, sagt sie.

Markus Keller, Vorsitzender der Ortsgruppe Peiting-Schongau beim Bund Naturschutz in Bayern, sieht das ähnlich. „Es gibt viele Gespräche im Hintergrund, aber Politiker denken leider alle in Vier-Jahres-Zyklen.“ Die erste Konzession am Lech laufe im Jahr 2034 aus, aber die Verträge seien teilweise 80 Jahre alt.

Leider könnten auch Naturschützer nicht so, wie sie wollten – nämlich am liebsten ohne Kraftwerke, dafür mit einem frei fließenden Lech. „Wir müssen einen Kompromiss finden zwischen Naturschutz auf der einen Seite, und auf der anderen Seite muss der Fluss auch noch als Fluss funktionieren.“

Der Hintergrund der Renaturierungs-Bemühungen Wichtig sei bei allem, die Durchlässigkeit von Kies, Sand und Lehmpartikeln zu gewährleisten, das sogenannte Geschiebe. Ab dem Forggensee bis zur Mündung in die Donau gebe es im Lech viel zu wenig Kies. „An den meisten Bauwerken kommt der Kies nicht vorbei“, erklärt Birgit Kopp, Geschäftsführerin beim Verein „Lebensraum Lechtal“. Die Verbauung des Lechs habe dafür gesorgt, dass der ursprüngliche Wildfluss mit seinen Kiesbänken verschwinde und sich stellenweise immer weiter eingrabe, weil ohne Kies die darunterliegende abdichtende lehmsandige Schicht beschädigt werde.

„Ich habe Angst, dass der Fluss verschwindet“, formuliert es Markus Keller von der hiesigen Bund-Naturschutz-Gruppe Schongau-Peiting. Kopp beschreibt das so: „Das ist, als würde man in der Badewanne den Stöpsel ziehen.“ Kleinere Maßnahmen werden schon jetzt ungesetzt im Rahmen von „Licca liber“ bei Augsburg etwa oder beim Projekt „Alpenflusslandschaften“. Mit Lastwagen wurde Geschiebe am Halblech entnommen und, gerieben auf die richtige Korngröße, an der Litzauer Schleife wieder abgeladen. „Von dem ökologischen Fußabdruck, den wir dadurch hinterlassen, redet aber keiner“, so Kopp.

Für Birgit Kopp, Geschäftsführerin bei Verein „Lebensraum Lechtal“, lässt sich schwer beurteilen, ob eine Verstaatlichung ein Plus für die Renaturierung des Lechs wäre. „Die Bawag war auch staatlich und hat trotzdem nicht im Sinne des Naturschutzes gehandelt“, sagt, sie. Ein zu 100 Prozent naturnaher Lech sei nicht erreichbar.

Aus heutiger Sicht müsse aber mit Blick auf den Klimawandel sicherlich einiges korrigiert werden. Wären die Kraftwerke wieder staatlich, könne man die Fachbehörden besser einsetzen.

Ihrer Meinung nach habe sich seit dem Ukrainekrieg die Lage auch verändert. „Wir sind in einer Krisensituation, da ist es wichtig, dass kritische Infrastruktur in staatlicher Hand ist.“ Nicht zuletzt gehöre der Lech als Allgemeingut auch nicht an den Kapitalmarkt.

Wasserwirtschaft kann sich Teilstücke als „naturnaheren Fluss“ vorstellen

Derzeit schaue man sich die einzelnen Gewässerabschnitte genau an „wie Perlen auf einer Schnur“. 22 Laufwasserkraftwerke sind es am Lech plus Speicherkraftwerk am Forggensee. „An die großen Talsperren wird man nicht so schnell rangehen“, ist die Einschätzung Kopps. Bereiche bis zum Schongauer Stausee könne man sich aber auch beim Wasserwirtschaftsamt als naturnaheren Fluss gut vorstellen.

Kopp zählt Bereiche am mittleren Lech wie Urspring und Prem auf, aber auch weiter abwärts Richtung Kinsau. An lieb gewonnenen Stauseen wie dem Schongauer Lido werde man sicher nichts verändern, „an dieser Talsperre könnte außer Putin keiner rühren“, ist sich Kopp sicher.

Welche Möglichkeiten böten sich, wenn nun das Land die Kraftwerke betreiben würde? Von einer dauerhaften Verstaatlichung will man bei Uniper ohnehin nicht sprechen. „Wir erheben den Anspruch, dass wir auch zukünftig die Kraftwerke betreiben und vertrauen dem Freistaat, dass der Heimfall beziehungsweise die Re-Konzessionierung zur gegebenen Zeit in einem geordneten Verfahren entschieden wird“, so Theodoros Reumschüssel, Pressesprecher Wasserkraft bei Uniper.

Das sagt Uniper zu den Überlegungen

Die Verstaatlichung von Uniper sei ja auf Zeit angelegt. „Es ist die erklärte Absicht der Bundesregierung, Uniper wieder an den Kapitalmarkt zurückzuführen.“

Auch sei die Vorstellung, dass der Bau und Betrieb von Energieversorgungsanlagen durch die Öffentliche Hand für die Gesellschaft oder die Umwelt günstiger seien, „ein Irrglaube“. Der Betrieb solcher Anlagen erfordere zum einen hohen Einsatz von Kapital und fachkundigem Personal. Reumschüssel nennt auch konkrete Zahlen.

Nur für den Bau von Fischaufstiegsanlagen haben man einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag aufgewendet. Die Sanierung des Damms in Roßhaupten habe 30 Millionen Euro gekostet. Dazu kämen jedes Jahr laufende Kosten in Millionen-Höhe für Instandhaltung und Revisionen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

An der Staustufe in Schongau, Kraftwerk Dornau, sei zuletzt ein hochmodernes Mess- und Kontrollsystem für die Dammüberwachung (analog dem System in Roßhaupten) für einen siebenstelligen Betrag installiert worden. Alle Grundablässe wie auch Triebwasserstollen seien saniert, wofür in den Jahren 2022/23 ebenfalls ein siebenstelliger Betrag investiert worden sei.

Zum anderen hätten Uniper beziehungsweise die Vorgängerunternehmen in vielen Jahrzehnten bewiesen, dass sie die Wasserkraftanlagen in Süddeutschland sicher, effizient und umweltschonend betreiben könnten. „Dabei hat der Staat jederzeit über Gesetze und Vorschriften sowie entsprechende Genehmigungen die Regeln für den Betrieb der Anlagen durchgesetzt und auch regelmäßig angepasst“, so Reumschüssel. Diese Möglichkeit bestand und bestehe unabhängig von der Eigentümerstruktur und werde auch genutzt. „Eine Notwendigkeit zum Eigentümerwechsel kann nicht mit verbesserten Durchgriffsmöglichkeiten begründet werden“, so Reumschüssel.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.