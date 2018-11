Alte Urkunden ans Tageslicht geholt

„Stadt Schongau – 750 Jahre bei Bayern“: Eine Ausstellung von Urkunden und Dokumenten aus sieben Jahrhunderten zeigt im Stadtmuseum viele wertvolle Stücke, die noch nie gezeigt wurden, und die auch – wie Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer betonte – so schnell öffentlich nicht mehr gezeigt werden können.

Schongau – Diese Sonderausstellung im Schongauer Stadtmuseum ist seit Wochen von Helmut Schmidbauer und Franz Grundner im Stadtmuseum vorbereitet worden. Bürgermeister Falk Sluyterman sagte, in einer Zeit, wo ständig eingeprügelt werde auf Politiker, werde deutlich, wie es der Kommune gelingen könne, sich mit einer Ausstellung auf die Wurzeln einer Stadt zu besinnen. Das gelinge in Schongau sehr gut dank Menschen, die sich ehrenamtlich im Stadtmuseum engagieren.

In seinen einführenden Bemerkungen erinnerte Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer an die Geschichte 750 Jahre Schongau. Danach verpfändete 1267 der letzte legitime Stauferkönig Konradin für 1500 Mark Silber (heute 180 000 Euro) die Stadt Schongau an seinen Onkel, den Wittelsbacher Herzog Ludwig II. von Bayern, um Geld für seinen Heerzug zur Rückeroberung seines Königreichs Sizilien zu erhalten. Als der jugendliche König nach seiner Niederlage enthauptet worden war, wurde die Verpfändung wirksam und Schongau zur bayerischen Stadt. Das geschah am 27. November 1268.

Sämtliche bayerischen Herzöge, Kurfürsten und die zwei Kaiser bestätigten jeweils zu Beginn ihrer Herrschaft der Stadt ihre Rechte. Die wichtigsten Urkunden werden im Original gezeigt. Darunter die Kaiserurkunde Ludwigs des Bayern aus dem Jahr 1331. Die Exponate umfassen Begründung und Ende der städtischen Selbstständigkeit, als Kurfürst Carl Theodor sämtliche Einnahmen Schongaus einkassierte und dafür eine lächerliche kleine Jahrespauschale auswarf.

Das jüngste Exponat ist ein Schreiben Kronprinz Rupprechts aus dem Jahr 1928, in dem er sich bei der Stadt Schongau für die Glückwünsche zu seinem Geburtstag bedankte.

„Unsere wichtigste Aufgabe ist es, Zeugnisse zu sammeln, zu bewahren und herzuzeigen“, betonte der Kreisheimatpfleger. Franz Grundner habe eingewilligt, selbige aus dem Stahlschrank zu holen.

Schmidbauer hat für diese Ausstellung lediglich Höhepunkte aus 750 Jahren ausgewählt. 1818 wurde eine neue Gemeindeordnung mit der kommunalen Verfassung auf neue Beine gestellt.

Die Ausstellung mit Urkunden und Dokumenten ist in sieben Vitrinen übersichtlich aufbereitet. Darunter die Geburtsurkunde des Altlandkreises die, so Schmidbauer, „sinnigerweise per Post in Weilheim aufgegeben wurde.“

Die Ausstellung ist im Stadtmuseum zu den regulären Öffnungszeiten zu besichtigen: mittwochs und samstags sowie an Sonn- und Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr. Die Bevölkerung sollte diese einmalige Gelegenheit nutzen, denn die Exponate verschwinden nach der Ausstellung wieder im Altbau der Erasmus-Kapelle. „Denn das Licht ist für diese Urkunden und Dokumente der größte Feind“, teilte Kreisheimatpfleger Schmidbauer mit.

VON WALTER KINDLMANN