Ausstellungen im Stadtmuseum: Kuriose Eulensammlung und kunstvolle Schüler-Grafiken

Von: Elke Robert

Blick auf das Modell der Stadt Schongau aus der Zeit um 1840 im Stadtmuseum Schongau von Südwesten mit dem Haus der Familie Pracht (Pfeil). © (Archiv): Scharrer

Ein spannendes Museumsjahr steht in Schongau an – Start ist am Samstag mit einer kuriosen Eulensammlung. 200 Jahre Stadtapotheke und 200 Jahre Lexe werden ebenso thematisiert. Der Besuchermagnet könnte eine Ausstellung der Glaskunst von Helmut Kästl sein – diese scheitert momentan am Aufwand.

Schongau – „Rudolf Haslinger und seine Eulensammlung“ – ab dem 15. April wird diese Ausstellung für drei Monate im Schongauer Stadtmuseum zu sehen sein. Ab 1977 lebte der pensionierte Lehrer in Schongau – und widmete sich der Heimatkunde, sammelte lokale Geschichten – veröffentlicht in den Bänden von Lech-Isar-Land oder im Welf.

Rudolf Haslinger schrieb über die Ortsgeschichte und hatte ein Faible für Eulen

Bekannt machten ihn Aufsätze über das Schongauer Johannisbad, die „Lufthütte“ in Schongau oder seine Beschäftigung mit den Superlativen des Pfaffenwinkels. Haslinger hatte aber offenbar ein ganz besonderes Faible für die Eule – er untersuchte, wo das nachtaktive Tier im Pfaffenwinkel vorkommt, vor allem aber sammelte er Eulenfiguren.

Rudolf Haslinger, der im Juli vergangenen Jahres im Alter von 98 Jahren starb, hinterließ eine überwältigende Sammlung von annähernd 3000 Eulen, beschreiben es Franz Grundner und Harald Scharrer für die Arbeitsgemeinschaft Stadtmuseum im Historischen Verein Schongau Stadt und Land. „Wir haben gar nicht so viele Vitrinen aufgetrieben, um alle Eulen ausstellen zu können“, so Grundner. Die Ausstellung befasst sich einerseits mit Haslinger als Person, beleuchtet aber eben auch die bisher eher unbekannte Sammelleidenschaft des Wahlschongauers – „eher als Kuriosum, denn als Kunst“. Die Exponate stellt Theresia Atzenbeck zur Verfügung. Letztmals geöffnet ist die Sonderausstellung nach derzeitigem Planungsstand am Sonntag, 16. Juli.

Siebtklässler der Montessorischule zeigen 50 Grafiken, auch eine Wanderausstellung über Plakate ist geplant

Schüler der Montessorischule Peißenberg stellen ab der kommenden Woche im Stadtmuseum aus Bereits zum vierten Mal sind nun Schüler der Montessorischule Peißenberg zu Gast im Stadtmuseum Schongau. Projektleiterin Ute Schneider, bekannt unter ihrem Künstlernamen Ilse Bill, freut sich darüber, dass ab der kommenden Woche 53 Grafiken präsentiert werden können. Die Siebtklässler fertigten sie seit Anfang des Schuljahres im Rahmen eines Kunstprojekts an. „Neben sehr ausgefeilten Linolschnitten und Kaltnadelradierungen haben sich einige Schülerinnen an die anspruchsvollere Technik der Aquatinta herangewagt und damit tolle Ergebnisse erzielt“, so Ilse Bill. Diese sehr malerische Drucktechnik, bei der flächige Grauabstufungen durch verschieden langes Ätzen erreicht werden, sei im gängigen Kunstunterricht kaum vermittelbar, da es oft an Zeit und den notwendigen Mitteln fehle. Das Kunstprojekt Druckwerkstatt der Montessorischule Peißenberg biete den Schülern aber die Gelegenheit, diese Techniken zu erlernen und anzuwenden.

Zu sehen sind die Werke der Schüler ab Donnerstag, 20. April, bei einer öffentlichen Vernissage (ab 19 Uhr). Auch die Schüler werden an diesem Abend anwesend sein und stehen für Fragen zur Verfügung. Geöffnet ist die Ausstellung dann noch an den beiden folgenden Wochenenden zu den regulären Museumsöffnungszeiten (22. und 23. April sowie 29. und 30. April, jeweils zwischen 14 bis 17 Uhr. (re)

Auch die große Anschluss-Ausstellung steht schon fest: Toleranz in Comics und Graphic Novels, eine Wanderausstellung der Volkshochschule. Von Mitte Juli bis Anfang September werden 22 Plakate gezeigt junger Nachwuchszeichner sowie renommierter Künstler, die sich in dieser Ausstellung intensiv mit dem Thema Toleranz auseinandersetzen. „Jedes Plakat ist einer Perspektive gewidmet und zeigt eine komplette Geschichte oder den Auszug aus einem längeren grafischen Roman“, heißt es in der Vorschau des Stadtmuseums.

Geschichte der Schongauer Stadtapotheke steht im Herbst im Mittelpunkt

220 Jahre Stadt-Apotheke: Eine Ausstellung ist in Vorbereitung, Helmut Vollmann arbeitet an einem Aufsatz. © Stadtmuseum Schongau

Die Geschichte der Schongauer Stadtapotheke steht dann im Herbst im Stadtmuseum im Mittelpunkt – mehr als 220 Jahre ist diese mittlerweile alt. Entstanden ist die Stadtapotheke aber als Nachfolger der Apotheke des ehemaligen Karmeliterklosters von Schongau. Die Ausstellung entstehe in Zusammenarbeit mit Helmut Vollmann, verrät Grundner, der Schongauer verfasst derzeit einen Aufsatz.

200 Jahre Lexe heißt es dann voraussichtlich Ende dieses Jahres, beleuchtet wird die Geschichte der Hammerschmiede, des Schwimmbads und der Fischzuchtanlage – heute Kreisfischereiverein. „Das Waldschwimmbad stammte aus der 1930er und 1940er Jahren – die älteren Schongauer kennen das noch, wenn man davon spricht, bekommen sie leuchtende Augen“, so Grundner. Der Stadtarchivar plant gemeinsam mit dem Historiker Scharrer auch Aufsätze zu diesen Themen, diese könnten vielleicht im nächsten Welf erscheinen, blickt Grundner voraus.

Eine Ausstellung mit Glaskunst von Helmut Kästl ist angedacht

Ob allerdings der renommierte Glaskünstler Helmut Kästl in Schongau ausstellen kann, steht noch in den Sternen. Derzeit scheitert es offenbar am Aufwand. Lässt sich hierfür nicht doch noch eine Lösung finden?

Ausblick auf das kommende Jahr: die Stadtkammerrechnungen als Schatz der Stadtgeschichte

Spannend werden könnte im nächsten Museumsjahr auch ein Blick in die Vorläufer der heutigen Haushaltsrechnungen der Stadtkämmerei: Seit 500 Jahren existieren die Stadtkammerrechnungen mittlerweile, „das ist die Basis der Stadtgeschichte und eine der wichtigsten Quellen – es liegt alles vor“, so Grundner. Im Rahmen der Ausstellung soll auch das Stadtarchiv als das kulturelle Gedächtnis der Stadt und als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zur Stadtgeschichte in den Fokus gerückt werden.

Helmut Kästl, ein renommierter Glaskünstler, der seine Wurzeln in Schongau hat, möchte auch gerne in der Lechstadt ausstellen, aber keiner weiß offenbar bisher so recht, wie und ob sich dies organisieren lässt.

Info: Das Stadtmuseum Schongau in der Christophstraße ist geöffnet jeden Mittwoch und Samstag sowie an Sonn- und Feiertag zwischen 14 und 17 Uhr.

Auch Stadtführungen für Kinder durch das Museum sind geplant