Auszeichnung für Rolliwelten und Langau

Mit dem Inklusionspreis 2018 zeichnet der Bezirk Oberbayern Initiativen aus, die das Bewusstsein für die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen stärken und für den Abbau von Vorurteilen eintreten. Das Motto der Auslobung lautete: „Ich sehe Dich! Inklusion beginnt im Kopf.“ Eine Anerkennung verdient haben sich dabei der Verein Rolliwelten und die Bildungs- und Erholungsstätte Langau.

Schongau/Langau – „Wir waren sehr beeindruckt über die vielen hervorragenden und phantasievollen Wege zur Bewusstseinsbildung, die es bereits gibt“, sagte Bezirkstagsvizepräsident Michael Asam aus Peiting, der der Jury vorsaß. Die stand vor der schwierigen Aufgabe, aus 50 guten Bewerbungen die besten herauszufischen.

Um in die engere Auswahl zu kommen, mussten die Bewerber zahlreiche Kriterien erfüllen. Wichtige Gesichtspunkte waren unter anderem: Zugänglichkeit, Innovation, Übertragbar- und Wirksamkeit. „Inklusion macht unsere Gesellschaft stark und bereichert das Leben aller Menschen“, stellte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei der Preisverleihung fest.

Der mit 5000 Euro dotierte erste Preis ging an BASTA – das Bündnis für psychisch erkrankte Menschen (München) für sein Schulprojekt zur Antistigma-Arbeit.

PARTicipation, ein Bildungsprogramm von und mit Menschen mit Behinderungen (München), landete auf dem mit 3000 Euro belohnten zweiten Platz.

Den mit 2000 Euro dotierten dritten Preis erhielten Radio Regenbogen und Stiftung Attl (beide Landkreis Rosenheim) für ihr gemeinsames Projekt Bürgerradio.

Die drei Gewinner förderten den Abbau von Vorurteilen und Berührungsängsten gegenüber Menschen mit Behinderungen. Sie tragen damit zur gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention bei. Mederer würdigte auch das bürgerschaftliche Engagement der Preisträger. „Sie fördern mit ihrem Einsatz den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.“

Sechs weitere Projekte würdigte die Jury mit Anerkennungen, z.B. für den Verein Rolliwelten (mit dem Aktionstag „Inklusion von Anfang an“) und für die Bildungs- und Erholungsstätte Langau (mit einem Projekt zum Aufbau einer inklusiven Datenbank, die im Internet abgerufen werden kann).

+ Bezirkstagspräsident Josef Mederer mit Maria Brunner und Peter Barbian © Bezirk Oberbayern

„Tatsächlich waren wir ein wenig überrascht, dass wir eine Anerkennung bekommen haben. Nicht weil wir nicht von unserem Projekt überzeugt gewesen wären, aber zum Zeitpunkt der Einreichung gab es noch nichts ,Sichtbares’, nur eine Beschreibung“, teilte Vorstand Peter Barbian von der Bildungs- und Erholungsstätte Langau mit. Am Tag der Verleihung habe man aber die Datenbank präsentieren können. Sie sei kurzfristig noch einmal offline, weil erst die rechtlichen Sachen eingepflegt werden müssten, aber in vier Wochen solle sie endgültig nutzbar sein.

„Die Resonanz war sehr positiv, in den Gesprächen wurde uns immer wieder bestätigt wie sinnvoll und wichtig unser Projekt ist“, teilte Vorstand Peter Barbian mit.

Auch der Verein Rolliwelten hat mit seinem Aktionstag („Inklusion von Anfang an“) einen wertvollen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft geleistet. Dabei geht es hauptsächlich um die inklusive Modenschau, bei der Menschen mit und ohne Behinderungen teilnehmen. Außerdem um die verschiedenen Stände drumherum, z.B. Infostände zu barrierefreiem Bauen, ein Rollstuhlparcours, um Menschen jeden Alters zum Thema sensibilisieren. Dieses Jahr gab es für die Kinder ein Kinderbuch in Blindenschrift und leichter Sprache – alles in einem Buch, so dass jeder lesen und verstehen konnte.

„Mit einer Auszeichnung habe ich nicht gerechnet, da es sich bei unserem Aktionstag ja nur um einen Tag handelt. Ich freue mich aber umso mehr um die Anerkennung“, so Tine Kuisel von Rolliwelten, die wegen einer kurzfristigen Erkrankung die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen konnte. Und sie ergänzt: „Natürlich sind wir schon mit einem neuen Projekt in der Planung.“

Michael Gretschmann