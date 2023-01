Autofahren bei tief stehender Sonne: Diese Experten-Tipps sollten Sie beachten

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Wischen für eine gute Sicht: Die Autoscheiben sauber zu halten, ist wichtig, um das Unfallrisiko bei tief stehender Sonne zu senken. © aral//dpa/gms

Wenn die Sonne blendet, erhöht sich die Unfallgefahr auf den Straßen. Die Gebietsverkehrswacht Schongau erklärt, was Autofahrer beherzigen sollten.

Landkreis – Autofahrer kennen die Situation: Frühmorgens scheint die Sonne, es ist kalt, sie müssen zur Arbeit, kratzen die Autoscheiben frei, fahren los und – sehen nichts. Die Sonne steht genau in Fahrtrichtung so tief, dass sie stark blendet. Noch schlimmer sieht es aus, wenn die Scheiben von innen beschlagen. „Wenn Sie jetzt losfahren, gleicht das einem lebensgefährlichen Blindflug“, warnt die Gebietsverkehrswacht Schongau in einer Mitteilung. Das Risiko für Unfälle und Gefährdungen im Straßenverkehr sei stark erhöht.

„Durch die eingeschränkte Sicht aufgrund der Sonnenblendung kann der Autofahrende nämlich das Verkehrsgeschehen nicht mehr ausreichend wahrnehmen; andere Verkehrsteilnehmende sind ebenso wie Verkehrszeichen und Ampeln nur noch schwer zu sehen“, so die Verkehrswacht. Um dennoch die Verkehrssicherheit bestmöglich zu gewährleisten und das Gefährdungs- und Unfallrisiko zu senken, nennt der Verein Verhaltensweisen, die Autofahrer beherzigen sollten, wenn sie die tief stehende Sonne blendet:

Windschutzscheibe regelmäßig säubern und Unfallrisiko senken

Scheiben sauber halten: Wenn die Sonne hereinscheint, kommt jede Schliere und jeder Fleck auf der Windschutzscheibe zum Vorschein. Der Schmutz streut das Licht und die Sicht aus dem Auto ist schlecht. Außerdem setzt sich die Feuchtigkeit besonders gut an den Schmutzpartikeln ab. Die Scheiben beschlagen leichter. Besonders die Windschutzscheibe sowie die Heckscheibe sollten daher regelmäßig innen und außen gründlich gereinigt werden. Checken Sie auch regelmäßig den Inhalt der Scheibenwaschanlage und reinigen Sie die Wischerblätter!

Luftentfeuchter ins Auto legen: Ein Luftentfeuchter auf dem Armaturenbrett entzieht der Luft Feuchtigkeit und die Scheiben beschlagen nicht mehr so leicht.

Gebietsverkehrswacht rät: Stets langsam fahren und Abstand halten

Langsam fahren: Die Straßenverkehrsordnung verpflichtet die Fahrzeugführer dazu, ihr Fahrverhalten den Sicht- und Wetterverhältnissen anzupassen. Die Fahrer müssen also bei eingeschränkter Sicht entsprechend umsichtig und aufmerksam sein und insbesondere die Geschwindigkeit anpassen.

Abstand halten: Um jederzeit gefahrlos und rechtzeitig bremsen und halten zu können, ist außer einer Temporeduzierung das Einhalten des vorgeschriebenen Mindestabstandes zum vorausfahrenden Fahrzeug erforderlich.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Sonnenbrille benutzen: Die Sonnenbrille, besonders eine polarisierende Sonnenbrille, im Auto griffbereit zu haben, ist auch im Winter und Herbst sinnvoll. Die polarisierenden Gläser helfen, reflektiertes Licht auszublenden. Sie wirken etwa auch bei Blendungen durch grelle Scheinwerfer und Spiegelungen auf nassen Straßen.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.