Gerichtsverhandlung um illegales Autorennen in Schongau endet mit Freispruch

Vor dem Amtsgericht wurde verhandelt. © Ralf Ruder

Mit einem Freispruch endete am Weilheimer Amtsgericht gegen einen jungen Erwachsenen. Die Teilnahme an einem illegalen Autorennen in Schongau war ihm nicht nachweisbar.

Schongau – Aufgefallen war der Autofahrer aus dem westlichen Landkreis Weilheim-Schongau zwei Polizisten, die an der Straße zwischen Schongau und Peiting an der Abzweigung zur Herzogsägmühle standen und von ihrem Fahrzeug aus den fließenden Verkehr beobachteten. Sie bemerkten dabei zwei Fahrzeuge, die am Ortsausgang von Schongau zwei andere Fahrzeuge überholten und dann schnell und dicht hintereinander fuhren.

Wie einer der beiden Beamten berichtete, fuhren sie den beiden Fahrzeugen nach, wobei sie bis auf Tempo 160 beschleunigten. Schließlich holten sie die Fahrzeuge ein, überholten sie und gaben ein Zeichen zum Anhalten. Daraufhin habe das erste Fahrzeug, das des Angeklagten, angehalten.

Zweiter Fahrer bleibt unerkannt

Das zweite Fahrzeug habe überholt und sei weitergefahren in Richtung Peiting. Das Kennzeichen dieses Fahrzeugs konnten sie aber nicht feststellen. Der ältere der beiden Polizisten gab an, dass er aufgrund der Beobachtung von einem illegalen Autorennen ausgegangen sei, was ihn zur Anzeige veranlasst habe.

Der Angeklagte beschrieb die Situation ganz anders: Er sei nach Schongau gefahren, um für sich und seine Freundin Pizza zu kaufen. Auf der Rückfahrt seien vor ihm zwei Fahrzeuge mit Tempo 30 gefahren. Um schneller voranzukommen, habe er am Ortsausgang Schongau die beiden Fahrzeuge überholt.

Möglicherweise sei er schneller als 70 km/h gefahren

Der hinter ihm Fahrende hätte ebenfalls überholt. Dann sei er weiter in Richtung Peiting gefahren, wobei er die an der Abzweigung zum Märchenwald wartenden Polizisten gesehen habe. Der andere Fahrer sei ihm in kurzem Abstand gefolgt. Er kenne aber den Fahrer des anderen Fahrzeugs nicht und sei auch kein Rennen gegen ihn gefahren.

Dass er möglicherweise schneller als die erlaubten 70 Stundenkilometer gefahren sei, gab der Angeklagte zu. Er habe dabei aber niemanden gefährdet, da beim Überholen die Gegenfahrbahn frei gewesen sei. Auch im weiteren Verlauf habe er keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Polizeiwagen ohne Messtechnik

Dass keine Gefahrensituation bestand bestätigte der Polizeibeamte, der das Polizeiauto steuerte. Der Angeklagte sagte, er sei aber nicht 160 Stundenkilometer schnell gefahren. Dass die Polizisten auf Tempo 160 beschleunigen mussten, um ihn einzuholen, hält er für plausibel, da sie aus dem Stand heraus beschleunigen mussten. Und dies erfordere eine höhere Endgeschwindigkeit.

Nach Aussage der Polizisten hatte das Polizeifahrzeug keine Kamera und keine Messtechnik, die zur Dokumentation und zur genauen Ermittlung der Geschwindigkeit der beiden Fahrzeuge verwendet werden konnte. Nach Einschätzung der Richterin kann dem Angeklagten nicht die Teilnahme an einem illegalen Autorennen nachgewiesen werden. Damit endete die Verhandlung mit einem Freispruch. Wegen des zu schnellen Fahrens in der Tempo-70-Zone gab die Richterin dem jungen Autofahrer noch einen guten Rat mit auf den Weg: „Fahren Sie so, wie Sie es von anderen erwarten.“

ALFRED SCHUBERT

