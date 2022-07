Straße „ein Segen“: B17-Ortsumfahrung zwischen Schongau und Peiting entlastet Region seit 30 Jahren

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Auf der B17 zwischen Schongau und Peiting können seit Juli 1992 die Autos fahren, die sich zuvor durch die Ortschaften schieben mussten. Altlandrat Luitpold Braun nennt die Umfahrung heute einen „Segen“. © Hans-Helmut Herold

Im Juli vor 30 Jahren durchtrennte reichlich politische Prominenz das Band der Umgehungsstraße zwischen Schongau und Peiting. Ein Blick zurück – und darauf, wie die B17 die Region heute entlastet.

Schongau/Peiting – Lärm, Abgase, Gedrängel: Bis vor 30 Jahren haben sich jeden Tag bis zu 30 000 Autos durch Peiting und Schongau geschoben. Eine enorme Belastung für die Anwohner, die erst abnahm, als im Juli 1992 das Band der neuen Umgehungsstraße durchschnitten wurde.

Auch Bayerns Innenminister Edmund Stoiber und Staatssekretär Wolfgang Gröbl kamen zur Eröffnung des sieben Kilometer langen Abschnitts der B17, der die Orte im Süden und Westen miteinander verbindet. Stoiber bezeichnete die Einweihung der Straße als „entscheidenden Schritt für die Überwindung der unzumutbaren Verkehrsverhältnisse in den beiden Ortschaften“.

B17 Schongau-Peiting: Bei Eröffnung der Straße vor 30 Jahren war auch Edmund Stoiber dabei

Neben ihm war am Tag der B17-Einweihung freilich auch die kommunalpolitische Prominenz anwesend. Altlandrat Luitpold Braun, der vor 30 Jahren auf dem Chefsessel im Schongauer Rathaus saß, hat den 24. Juli 1992 noch gut vor Augen. In einem Oldtimer rollte der damals 41-Jährige als einer der Ersten über den brandneuen Straßenabschnitt. An seiner Seite: die Bürgermeister Klement Sesar (Peiting) und Georg Thoma (Altenstadt). Wenn Braun heute an den Tag zurückdenkt, erinnert er sich an ein Gefühl von Freude und Erleichterung.

Altlandrat Luitpold Braun am Tag der Straßen-Eröffnung. © Archiv

Immerhin hatte die Umgehungsstraße den CSU-Politiker fast zehn Jahre lang beschäftigt. „Als ich ’83 Bürgermeister geworden bin, ging das so langsam los“, erzählt Braun. Und von Anfang an gab es reichlich Gegenwind. Schon kurz nachdem die Pläne zur Umfahrung im Stadtrat vorgestellt worden sind, sammelten einige Schongauer Unterschriften, um den Bau zu verhindern. „Aber es hat sich auch eine Bürgerinitiative für die Umgehungsstraße gebildet“, sagt Braun.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Auch im Stadtrat war man sich überwiegend einig: Bis auf eine Gegenstimme befürworteten alle Räte den Straßenbau. Im Mai 1988 haben schließlich die Bauarbeiten begonnen. Die Gesamtkosten für die Bundesstraße lagen bei 40 Millionen D-Mark – ohne Grunderwerb.

Klement Sesar, Luitpold Braun und Edmund Stoiber durchtrennen das Band der neuen Ortsumfahrung. © Archiv

Wie die Situation ohne Umfahrung heute, mit deutlich mehr Autos auf den Straßen, aussehen würde, will sich Braun gar nicht ausmalen. „Das wäre eine Katastrophe“, sagt er. „Die Straße ist ein Segen.“ Nachdem die Umgehungsstraße für den Verkehr freigegeben worden war, verstummte auch der Widerstand. „Nur einer, der am Anfang gegen die Ortsumfahrung war, ist später nochmal zu mir gekommen“, erinnert sich Braun. „Er hat gesagt: Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Aber die Straße hör ich gar nicht.“

Fallschirmspringer bringen die Scheren aus der Luft. © Archiv

Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt Weilheim hat auf Anfrage einmal nachgesehen, wie stark die Umfahrung Schongau und Peiting tatsächlich entlastet. So hat sich trotz steigenden Verkehrsaufkommens die Zahl der Autos im Vergleich zu 1992 halbiert: Der durchschnittliche Tagesverkehr liegt heute bei gut 15 000 Fahrzeugen, die durch Schongau und Peiting rollen. Auf der Umfahrung zählt das Staatliche Bauamt 19 000 weitere Fahrzeuge am Tag.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.