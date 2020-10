Wohnhäuser im Schongauer Forchet geplant: Anwohner laufen Sturm

Zwischen Amsel- und Drosselstraße im Schongauer Forchet sollen mehrere Wohnhäuser gebaut werden, doch Nachbarn haben Bedenken. Jetzt soll ein Parkverbot kommen.

Auf dem Grundstück der Lackiererei Langhammer in Schongau sollen Wohnhäuser entstehen

Anwohner haben allerdings Bedenken wegen des Projekts

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Schongau nimmt die Sorgen sehr ernst

Schongau – Großes Stühle- rücken zu Beginn des jüngsten Bau- und Umweltausschusses in Schongau. Weil man wegen der Abstandsregeln im Sitzungssaal des Rathauses nicht zu eng sitzen durfte, hätten nicht viel mehr Zuhörer kommen dürfen. Vor allem aus der Nachbarschaft der Amsel- und Drosselstraße im Forchet laufen Bewohner Sturm, denen die dort dann mögliche Bebauung viel zu massiv erscheint. An der Zielsetzung des Bebauungsplans für das Grundstück der Lackiererei Langhammer ändert sich dadurch freilich nichts: Maximale Nachverdichtung, um künftig großflächige Versiegelungen von Flächen im Außenbereich zu verhindern.

Noch unklar, wie viele Wohnungen es werden

Dennoch wurden die Bedenken der Anwohner sehr ernst genommen und akribisch Punkt für Punkt abgearbeitet. 2300 Quadratmeter ist die Fläche groß. Anfangs stand die Zahl von 23 neuen Wohneinheiten im Raum. Wie viele es letztlich werden, wolle und könne man gar nicht genau festsetzen, erläuterte Planer Dietmar Hörner, der für die Stadt Schongau den Bebauungsplan ausarbeitet. Dies regele sich schon allein über die Grundstücksfläche, die tatsächlich überbaut werde und die dann nach der Stellplatzsatzung zwingend zu schaffenden Parkplätze in der Tiefgarage. Festgesetzt werden nur die Gebäudetypen für die drei Baufenster. Und, dass der Bauherr die Fläche voll ausnutzen darf bis zu einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4, mit der möglichen Überschreitung durch Nebengebäude bis 0,6. Zwei bzw. drei Vollgeschosse können gebaut werden. Und auch die Möglichkeit, mit einem Staffelgeschoss zu planen, bleibt im neuen Bebauungsplan stehen.

+ Auf dem Grundstück der Lackiererei Langhammer im Schongauer Forchet kann nun nachverdichtet werden. © Hans-Helmut Herold

Verkehrssituation beunruhigt Anwohner im Forchet

Eines der größten Probleme der Anwohner ist die Verkehrssituation in der schmalen Amselstraße, eine dortige Ausfahrt der Tiefgarage würde die Situation noch deutlich verschärfen, ist die Befürchtung. „Es ist dort sehr eng, das ist schon jetzt kritisch, was uns planerisch bewusst ist“, betonte Hörner. Deutliche Unterstützung für die Nachbarn kam von Gregor Schuppe (ALS), auch Schulkinder seien gefährdet. „Es ist dort ständig zugeparkt, ich sehe eine mögliche Ausfahrt der Tiefgarage sehr kritisch, das halte ich für viel zu gefährlich.“

Hörner verwies darauf, dass im Nordbereich des Grundstücks Richtung Drosselstraße die Moschee stehe, „ein Gebäude in einem nicht so tollen Zustand“. Stephan Hild war es dann, der vorschlug, in der Amselstraße ein beidseitiges Parkverbot zu machen. „So bringen wir eine grundsätzliche Übersichtlichkeit her.“ Außerdem soll die Stadt auf Hoerbiger und Klein zugehen, denn offenbar sind es viele Mitarbeiter dieser beiden Firmen, die ihre Autos dort am Straßenrand abstellen. „Da müssen wir die Unternehmen in die Pflicht nehmen“, forderte Ilona Böse (SPD). Kornelia Funke mahnte, dass man unbedingt einen Konsens finden müsse. Den Satzungsbeschluss fällte der Bauausschuss einstimmig. Das Parkverbot soll schon jetzt kommen, nicht erst bei Baubeginn.

