Baustelle zwischen Schongau und Peiting: Ende der Ampelschaltung in Sicht

Von: Christoph Peters

Seit Oktober brauchen Autofahrer wegen der Ampelschaltung zwischen Schongau und Peiting viel Geduld. Ab dem Wochenende soll der Verkehr wieder ohne Einschränkungen rollen. © Hans-Helmut Herold

Gute Nachrichten für Autofahrer: Ab dem Wochenende soll der Verkehr wieder ohne Ampelschaltung zwischen Schongau und Peiting rollen. Auch in Birkland, wo die Ortsdurchfahrt erneuert wird, ist das Ende der Vollsperrung der Staatsstraße in Sicht.

Schongau/Birkland - Seit Oktober läuft der Ausbau der Peitinger Straße in Schongau. Ursprünglich hatte man beim Staatlichen Bauamt gehofft, dass die Arbeiten bis Mitte Dezember abgeschlossen werden können. Doch dieser Zeitplan habe sich nicht halten lassen, sagt Andreas Lang, bei der Behörde zuständig für die Baumaßnahme. Unter anderem wegen der beengten Situation vor Ort sei die Baufirma nicht wie erhofft vorangekommen. Zwar sind die Querungshilfe an der Mühlkanalbrücke und der Radweg bis zur Dießener Straße fertig. Der dortige Kreuzungsbereich samt Ampelanlage wird nun aber erst nach der Winterpause angegangen.

Wie berichtet, hatten das Bad Wörishofer Unternehmen Kutter und Swarco Traffic Systems aus München den Auftrag mit einem Gesamtvolumen von 810.000 Euro erhalten. Ersteres zeichnet dabei für den Straßenbau verantwortlich. Zweitere Firma ist für den Bau der Ampelanlage an der Abzweigung Dießener Straße zuständig.

Fällarbeiten zwischen Birkland und Herzogsägmühle

Auch in Birkland, wo seit September die Ortsdurchfahrt erneuert wird, soll der Verkehr ab Mitte nächster Woche wieder rollen. Die Bauarbeiten bis zum Lüßweg seien so gut wie abgeschlossen, Radweg sowie die Tragschicht der Fahrbahn hergestellt, berichtet Lang. Sobald es die Witterung im Frühjahr zulasse, gehe es mit dem zweiten Bauabschnitt weiter. Die Zeit bis dahin werde für Fällarbeiten zwischen Sägewerk und Herzogsägmühle genutzt, um Platz für den Radwegbau zu schaffen. Hier könne es zeitweise zu Ampelschaltungen kommen, so Lang.

