Bei zwei Feiern in Schongau und Ingenried flogen die Fäuste: Polizisten und Brüderpaar verletzt

Schongau/Ingenried - Bei einer Feier in einem Lokal in der Schongauer Altstadt wurde am Sonntag zu bereits vorgerückter Stunde gegen 4.45 Uhr eine Körperverletzung gemeldet – ein 23-jähriger Schongauer war von einer unbekannten Person auf den Kopf geschlagen und leicht verletzt worden.

Plötzlich attackierte der unbeteiligte 26-Jährige die Polizisten

Während eine Polizeistreife den Sachverhalt aufnahm, wurden die beiden Beamten unvermittelt von einem eigentlich unbeteiligten 26-jährigem Schongauer attackiert, der kurz zuvor von Mitarbeitern aus dem Lokal verwiesen worden war. Beim Angriff leistete der alkoholisierte Mann Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamte. Zudem beleidigte und bedrohte er die Polizisten, er musste schließlich zur Beruhigung der Lage auf die Polizeiinspektion Schongau gebracht werden. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden, heißt es im Bericht. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

20 und 19 Jahre alte Brüder bekamen sich in Ingenried in die Haare

Bei einem weiteren Einsatz, der sich bereits einige Stunden vorher zugetragen hatte, wurden ebenfalls zwei Personen verletzt – dieses Mal allerdings keine Polizisten, sondern ein 20 und 19 Jahre altes Brüderpaar. Die beiden Niederbayern hatten in der Nacht zu Sonntag auf einer Geburtstagsparty in Ingenried gefeiert, als sie irgendwann in Streit gerieten – der Grund ist unklar. Dabei schlug laut Polizei der 20-Jährige seinem ein Jahr jüngeren Bruder mit der Faust in das Gesicht. Dadurch erlitt der 19-jährige Mann eine Platzwunde an der Lippe und musste zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Schongau gebracht werden.

Der 20-Jährige verletzte sich durch den Schlag ebenfalls leicht an der Hand, er musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Ihn erwartet dafür ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

