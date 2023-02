Winterbelebung in Schongau: Stadt sehr zufrieden – Wiederholung hängt von Budget ab

Von: Elke Robert

Teilen

Am letzten Tag der Eisbahn: Eine Peitinger Familie hatte an dem Vormittag die Fläche für einen Kindergeburtstag reserviert. © Hans-Helmut Herold

Die Winterbelebung des Marienplatzes wird seitens der Stadt als toller Erfolg gesehen. Ob nun die Eisfläche oder das „SOGood“-Wochenende: Für viele Veranstaltungen könnte und soll es eine weitere Runde geben – allerdings hängt das vom Budget ab.

Schongau – „Ich bin richtig begeistert, was die Kollegin da auf die Beine gestellt hat.“ So fasst es Stadtbaumeister Sebastian Dietrich zusammen und geizt nicht mit Lob für Tina Birke. Seit Frühjahr dieses Jahres im Amt, war die Bürgerbeteiligung für das Förderprojekt einer der ersten Termine für die Standortförderin. Gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio hatte sie die Bürger gebeten, Ideen und Wünsche zu formulieren, wie man denn in der dunklen Jahreszeit mehr Frequenz in die Altstadt bringen könnte.

Vieles davon wurde aufgegriffen und umgesetzt. Gerne erinnert sich Birke zurück an das Outdoor-Wohnzimmer des Schongauer Künstlers Alexander Bastian Klein. „Vor allem Kinder fanden es super“, resümiert Birke. Besonders hatte ihr der Schongau-Bezug gefallen, Möbel aus recycelten Materialien der abgerissenen Schongauer Schulturnhalle. „Der Foto-Spot war auch ein Wunsch aus der Bevölkerung.“ Großartig viel Licht, das zum angekündigten November-Thema gepasst hätte, gab es dann bei der Installation allerdings nicht. „Mit Solar geht im November einfach nichts, Licht in Verbindung mit Nachhaltigkeit und bei den hohen Energiepreisen ist schwierig umzusetzen.“ So ging es eben eher romantisch zu.

SOGood-Festival: „Serenadenhof wurde selbst von manchem Schongauer neu entdeckt“

Eher leise, lyrische Klänge und leicht-schwebende Lichtspiele gab es dann auch beim „SOGood“-Festival mit der Lichtinstallation von Vanessa Hafenbrädl und Nani Weixler. „Das Museum hat Besucherrekorde verzeichnet, in den offenen Ateliers wurde über Kunst und die Welt philosophiert, die Videokunst am Marienplatz ist weiterhin im Gespräch und der Serenadenhof wurde selbst von manchem Schongauer neu entdeckt und zum schönsten Innenhof erklärt“, hatte Birke das Wochenende zusammengefasst.

Lichtinstallation am Marienplatz in Vorbereitung des „SOGood“-Festivals. Eine Fortsetzung ist vom Budget abhängig. © Tina Birke

Gerade der Kunsthandwerkermarkt war gut angekommen, schon im Januar habe sie wieder erste Rückmeldungen bekommen, was geplant sei. „Das finde ich total toll, dass sich die Leute unaufgefordert melden“, freut sich Birke und sieht das auch als Ansporn für eine Wiederholung – in welcher Form auch immer.

In diesem Jahr muss sie allerdings auf eines schielen: auf den Haushalt. „Erst mal sehen, ob ich das stemmen kann, im April weiß ich mehr, über welches Budget ich verfüge.“ Birke hofft sehr auf finanzielle Unterstützung: „Es muss mehr investiert werden, das würde der Stadt nur guttun, da ist Jahrzehnte viel verschlafen worden.“ Es gehe darum, das vorhandene Potenzial zu nutzen und allem mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenzubringen. „Wir wollen zeigen, dass die Stadt attraktiv ist und neue Leute anlocken kann über die Ortsgrenzen hinweg.“

Kunst-Eisbahn: Keine Probleme wie bei Penzberger Eismärchen

Fast nahtlos übergegangen war diese Aktion in den Weihnachtsmarkt. Hier lobt Birke die Kooperation mit der Werbegemeinschaft, die ihrerseits etwa für den Baumschmuck großartige Hilfe seitens der Kindergärten hatte. „Ich liebe es, wenn unkompliziert neue Ideen und Vermarktungsmöglichkeiten entstehen, wenn der kreative Austausch bestehen bleibt“, fasst es Birke zusammen. Auch mit der Gruppe Schongau belebt funktioniere das. „Es ist ein schönes Gefühl, da ziehen alle an einem Strang.“

Wie gut das auch mit der EA Schongau klappte, zeigte sich ab Januar. Jetzt war die Eisbahn am Marienplatz aber ganz und gar nicht aus Eis, sondern aus Kunststoff, was erst einmal viele Besucher irritierte. „Ich fand es auch sehr nett zu beobachten, wie zurückhaltend anfangs alle waren, wie bei einem neuen Spielplatz“, erinnert sich Birke. Keiner habe geglaubt, dass die Nutzung kostenfrei sei, das habe sich erst mit den Kindergeburtstagen geändert. „Und klar lässt sich nicht der große Einzelhandelserfolg ablesen, aber es waren alle zufrieden.“

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Vorstellen könnte sich die Standortförderin, die Fläche zu erweitern und auch einmal als Eisstockbahn aufzubauen – bei Festen von Vereinen beispielsweise. Für eine Erweiterung brauche man aber Sponsoren. Leider sei eine Bandenwerbung wegen des Fördergeldes nicht möglich, aber Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio ist sich sicher, dass es auch dafür eine Möglichkeit gibt. Probleme wie beim Eismärchen in Penzberg hat man hier im Übrigen nicht. Der Plastikabrieb der mehr als zehnmal so großen „Witz“-Bahn hatte täglich eine 120-Liter-Restmülltonne gefüllt und ein Minus von 133 000 Euro eingebracht.