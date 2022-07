76 Absolventen der Berufsfachschulen Schongau haben Herausforderungen mit Bravour gemeistert

Sie haben es geschafft: Staatlich anerkannte Kinderpfleger. Rechts sind der Landtagsabgeordnete Harald Kühn und der Schulleiter Andreas Streinz zu sehen. Absolventen können stolz sein © WALTER KINDLMANN

76 Absolventen des Beruflichen Schulzentrums Schongau haben in den Fächern Kinderpflege, Ernährung und Versorgung mit Erfolg abgeschlossen.

Schongau – „Die 76 Absolventen sind nunmehr mit ihrem Abschluss hervorragend ausgebildete Fachkräfte und stehen damit den Unternehmen und Einrichtungen in der Region kompetent zur Verfügung“, sagte Schulleiter Andreas Streinz in seiner Begrüßungsrede. Er betonte, dass die Berufsausbildung an der Schule enorm leiden würde, wenn die Schüler keine betriebliche Erfahrung in den Praktikumsbetrieben sammeln könnten. Die Verbindung von vollzeitschulischer Berufsausbildung und betrieblicher Erfahrung sei der Schlüssel für den Erwerb umfangreicher Handlungskompetenzen.

Sie, die Praktikumsbetriebe, seien es, die den Einstieg in eine erfolgreiche, berufliche Tätigkeit erst ermöglichen. Aktuell sind es 102 Praktikumsbetriebe. „Sie leisten einen wertvollen Beitrag zu einer Fachkräfteversorgung in unserer Region“.

„Gehen Sie mit Zuversicht in die Zukunft, nehmen Sie das Erlernte mit in ihren Beruf“

Der Schulleiter bedankte sich auch bei Eltern und Freunden im Saal, die ihre Töchter oder Söhne das ein oder andere Mal darin bestärkt haben, sich den Herausforderungen einer Berufsausbildung in einer Lebensphase zu stellen, die darüber hinaus viele Veränderungen und Neues mit sich bringt. Mit der Ausbildung werde Arbeitslosigkeit für sie kein Thema sein, gab Andreas Streinz den 76 Schulabgängern mit auf den Weg. Schon deswegen, weil mehr als 32 000 Pflegefachkräfte und ebenso viele Pflegehilfskräfte benötigt werden würden.

51 der Absolventinnen und Absolventen konnten durch eine entsprechende Prüfungsgesamtnote und den Nachweis der erforderlichen Englischkenntnisse außerdem den Mittleren Bildungsabschluss erwerben.

Der Landtagsabgeordnete Harald Kühn indes übermittelte Grüße aus dem Landtag. Auch er sieht den eklatanten Fachkräftemangel mit Sorge. „Ihnen stehen also alle Türen offen“, sagte Harald Kühn. Es gäbe auch künftig viele Gelegenheiten Persönlichkeit und Charakter zu formen. Sein Appell: „Gehen Sie mit Zuversicht in die Zukunft, nehmen Sie das Erlernte mit in ihren Beruf, Sie haben den Schlüssel, der viele Türen öffnen kann“.

Absolventen können stolz auf sich sein

Wolfgang Taffertshofer, stellvertretender Landrat, fand es wunderbar, dass sich die Absolventen für den Besuch einer Integrationsklasse entschieden haben. „Sie haben sich mit Beharrlichkeit, Ausdauer und Fleiß durch die Schulzeit und zuletzt durch die Abschlussprüfungen gekämpft, mit teils herausragenden Ergebnissen“. Darauf sollten sie alle sehr stolz sein. Die 76 Schulabgänger, so der Landrat-Vize, zählten zu einem außergewöhnlichen Abschlussjahrgang von dem in Zeiten der Pandemie außergewöhnliches verlangt worden sei. Tägliches testen, Maske tragen, digitaler Distanz-unterricht. Auch diese Herausforderungen hätten sie und ihre Schulen mit Bravour gemeistert. Schließlich appellierte Taffertshofer „tragen Sie das, was vor Ihnen liegt hinaus in die Welt und freuen Sie sich an den Wundern, die daraus entstehen“.

Bei der Zeugnisübergabe oben auf der Bühne gab es nur strahlende Gesichter bei Schülern und auch bei den Lehrern, bei denen sich die Absolventen mit einer Rose und mit viel Lob für deren Einsatz und Geduld bedankten. Die Moderation den Abend über hatten Thilo Braun und Mirco Winkelhofer übernommen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Schulchor, den auch Thilo Braun leitete.

Walter Kindlmann

