Besondere Weihnachtsaktion startet: Rentner sollen Energiepauschale an Bedürftige spenden können

Von: Boris Forstner

Die ersten Spender sind schon gefunden: (v.l.) Pfarrer Jost Herrmann, Martin Schleier, Hans Enzensperger, Kurt Büchler, Peter Kienle, Joachim Endhart und Ernst Dengler. © Elena Siegl

Eine besondere Weihnachtsaktion starten engagierte Bürger in Zusammenarbeit mit der Heimatzeitung: Sie werben darum, dass Rentner die Energiepauschale, die sie ab dem 1. Dezember bekommen und die nicht jeder benötigt, an bedürftige Bürger im Landkreis spenden. Mögliche Empfänger können sich ab sofort melden.

Landkreis – Ab 1. Dezember können sich viele Rentner und Pensionisten freuen: Dann erhalten auch sie von der Bundesregierung eine Energiepauschale in Höhe von 300 Euro, um die extrem gestiegenen Preise für Erdgas & Co. abzufedern. Was für viele dringend notwendig ist, um über die Runden zu kommen, lässt andere etwas ratlos zurück – denn nicht allen Rentnern geht es schlecht.

„Ich brauche die 300 Euro nicht“, sagt beispielsweise Martin Schleier aus Schongau. Als früherer Lehrer bekommt er eine ordentliche Pension und würde gerne das vom Staat geschenkte Geld zielgerecht dort sehen, wo es notwendig ist. Doch wie soll das gehen? Er fragte beim evangelischen Schongauer Pfarrer Jost Herrmann nach und erkundigte sich bei der Heimatzeitung, ob die eine Möglichkeit wüssten – und rannte damit offene Türen ein.

Pfarrer Hermann überzeugt: „Ich glaube, dass durchaus einige Leute dazu bereit sind“

Denn bereits zehn Mal hat Michael Walk, Geschäftsführer der Metzgerei Boneberger mit Sitz in Schongau, in Zusammenarbeit mit der Heimatzeitung kurz vor Weihnachten 15 000 Euro für den guten Zweck gespendet. Dieses Jahr aber muss er pausieren. Zum einen, weil er bereits im April 20 000 Euro für die Behandlung einer krebskranken Mitarbeiterin gespendet hat. Zum anderen, weil auch seinem Betrieb die Energiekosten schwer zu schaffen machen.

Weihnachtsaktion: So wird‘s gemacht Wer sich oder jemanden anderen für eine Spende vorschlagen will, meldet sich per E-Mail unter lokales@schongauer-nachrichten.de, redaktion@weilheimer-tagblatt.de oder redaktion@penzberger-merkur.de. Bitte kurz die Situation schildern, warum die vorgeschlagene Person oder Institution in Not ist und dringend finanzielle Hilfe braucht. Wer spenden will, überweist bitte 300 Euro an das Spendenkonto (siehe unten). Natürlich kann auch weniger als 300 Euro gespendet werden, und die Spender müssen auch keine Rentner oder Pensionisten sein. Auf Wunsch kann der Name des Spenders genannt werden, muss aber nicht. Für Spenden bis zu 300 Euro gilt der Kontoauszug als Spendenquittung.

Es hätte also dieses Jahr keine Weihnachts-Spendenaktion in der Heimatzeitung gegeben. Doch wenn es noch mehr Menschen gibt wie Schleier, die ihre Energiepauschale gerne spenden würden? Dann wäre es auch dieses Jahr möglich, in Not geratenen Bürgern zu helfen. „Ich glaube, dass durchaus einige Leute dazu bereit sind“, sagt Pfarrer Herrmann, der vom Sinn der Aktion ebenfalls schnell überzeugt war. Kurzerhand wurde alles in die Wege geleitet, die Aktion kann fast wie gewohnt stattfinden.

Jury wird entscheiden, welche Vorschläge mit welcher Summe unterstützt werden

Demnach können Sie, liebe Leserinnen und Leser, Vorschläge machen, wie das hoffentlich großzügig eingegangene Geld verwendet werden soll. Das Besondere daran: Jeder kann sich bewerben und jemanden vorschlagen, der davon gar nichts ahnt – zum Beispiel einen Freund oder Bekannten, der unverschuldet in eine akute finanzielle Notlage geraten ist. Die vorschlagende Person kann, muss aber nicht genannt werden, wenn sie nicht will – so ist es auch möglich, Menschen zu helfen, die sich sonst nie selbst melden würden.

Eine Jury wird entscheiden, welche Vorschläge mit welcher Summe unterstützt werden. Zum Start der Aktion haben Schleier und Herrmann schon einige Spender aufgetrieben, eine gewisse finanzielle Basis ist da. „Wenn wir 50 Spender finden, haben wir die 15 000 Euro beisammen“, sagt Herrmann. Schleier, der im Bekanntenkreis schon ordentlich die Werbetrommel gerührt hat, ist noch optimistischer: „100 Spender sind mein Ziel.“

Spendenkonto: Der Schongauer evangelische Pfarrer Jost Herrmann, der die Aktion als treibende Kraft mit angestoßen hat, hat für die Aktion das Spendenkonto der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schongau (Sparkasse Oberland) zur Verfügung gestellt. IBAN DE40 7035 1030 0000 0011 72, Betreff: Adventsaktion 2022

