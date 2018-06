Auf die persönlichen Begegnungen kommt es an

Im Rathaus begrüßte Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman eine Besuchergruppe aus der Partnerstadt Gogolin.

Schongau – Nachdem die Besucher aus Schongaus polnischer Partnerstadt Gogolin bereits an Fronleichnam am Festgottesdienst und der Prozession teilgenommen hatten, durfte Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman sie am darauffolgenden Tag im Sitzungssaal des Rathauses recht herzlich willkommen heißen.

Da der Empfang im Anschluss an eine Stadtführung mit Kornelia Funke stattfand, erübrigten sich seine vorbereiteten Ausführungen zur Stadtgeschichte. Er beschränkte sich deshalb auf eine kurze Baugeschichte des im Herbst 1919 begonnenen und inflationsbedingt erst im Jahr 1927 fertiggestellten Rathausgebäudes.

Besonders wies er die Gäste auf zwei Ausstattungsgegenstände im Sitzungssaal hin: Zum einen die Verschwisterungsurkunde, mit der sein Vor-Vorgänger Luitpold Braun im Jahr 1996 die Städtepartnerschaft besiegelt hatte, sowie die Fahne Gogolins, die sich zusammen mit den Fahnen der übrigen Partnerstädte an der Stirnseite des Saales befindet.

Allerdings wies Bürgermeister Sluyterman auch mit dem Worten von Luitpold Braun darauf hin, dass die Menschen es seien, die die Beziehungen gestalten. Keine Urkunde und keine Fahne könne die persönliche Begegnung ersetzen.

Barbara Polanski überreichte daraufhin für die Reisegruppe ihr Gastgeschenk und verlas einen Brief ihres krankheitsbedingt zu Hause gebliebenen Ehemannes Christian (Vertreter der deutschen Minderheit), in dem er die über 20-jährige Partnerschaft würdigte.

Auch Gemeindesekretär Boguslaw Leskiewicz hatte ein Geschenk dabei und bedankte sich in einer vom Referenten für Städtepartnerschaften Robert Smiatek übersetzten Ansprache bei Bürgermeister Sluyterman, dass er sich die Zeit für das Treffen mit der Reisegruppe genommen hatte. Auch den Gastgeberfamilien sprach er seinen Dank aus.

Zum gemeinsamen Anstoßen wünschte Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman den Gästen „schöne Tage, die Sie hier noch verbringen werden!“, bevor die erst fünfzehnjährige Andrea Polanski zum Ausklang alle Anwesenden mit einer Karaoke-Einlage begeisterte.

Helmut Bernhardt