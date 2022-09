Besuchermagnet Feuerwehr Schongau: Fettexplosion, Leistungsschau und 32 Meter in die Höhe

Erstaunen und Faszination zugleich bei den Zuschauern: Bei einer Fettexplosion, wenn zum Beispiel in einem Haushalt brennendes Fett mit Wasser gelöscht wird, entstehen immense Schäden an Wohnung und Körper, wie dieses Bild zeigt. © Herold

Die Mitglieder der Feuerwehr Schongau haben bei einem Tag der offenen Tür den Besuchern einen Einblick in ihre breit gefächerte Einsatzarbeit gegeben.

Schongau – „Um 11 Uhr war Einlass, jetzt um 12 Uhr ist schon volle Hütte“: Das sagte, salopp ausgedrückt, Kreisbrandinspektor Markus Deutschenbaur, der mit seinem Kollegen Ludwig Fernsemmer den enormen Andrang an der großen Drehleiter vor dem Feuerwehrhaus der Feuerwehr Schongau beobachtete. Dieser Ausspruch war ein Kompliment an alle Kräfte der Schongauer Wehr, die für diesen Tag ein großartiges Programm zusammengestellt hatten. Auch die positiven Kommentare der Besucher überschlugen sich schon nach kurzer Zeit beim Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Schongau: „So einen Tag müsste es jedes Jahr geben“, lautete der Wunsch vieler Gäste.

Es war ein Tag der Familien. Für alle war etwas geboten. Kinderträume gingen in Erfüllung. Zwei Löschgruppenfahrzeuge waren im Pendelverkehr nonstop unterwegs, um Kindern eine Fahrt im „echten“ Feuerwehrauto zu ermöglichen. Manuela Bednatzki, Maximilian Sterl und Andreas Deibler sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Fahrten. Selbst bei dem Wolkenbruch am frühen Nachmittag blieb die Warteschlange vor den Fahrzeugen bestehen.

Ehepaare im Dauereinsatz

Und auch ein Feuerwehr-Ehepaar im Dauereinsatz: Während Uwe Wieland im Einsatzleitwagen die Fäden in der Hand hatte, leitete seine Ehefrau Martina als Jugendwartin mit ihrer Gruppe drei Stationen für die Kinder. Minigolf durch Schlauchleitungen wurde gespielt, und das Spritzenhaus sowwie die Rollbahn wurden von den Kleinen belagert. Klaro, dass man die Möglichkeit nutzen wollte, durch geschicktes Ablöschen Punkte für die Kinderrallye zu sammeln.

Und noch ein weiteres Feuerwehr-Ehepaar samt Tochter waren im Einsatz: Während Markus Böhm die Kinder durch die Trainings-Kriechstrecke für Atemschutzträger führte, war Ehefrau Ramona an der Minigolfanlage im Einsatz. Tochter Marlena regierte derweil über das Kuchenbuffet.

Eine Brandbekämpfung eines Gebäudes vor den vielen Zuschauern, die das Anrücken der Feuerwehr verfolgten. © Herold

„Ausgefahren werden kann die Drehleiter auf 32 Meter“, war stattdessen von Michael Schießlbauer zu erfahren. Er überwachte die Sicherheit beim Einstieg in den Personenkorb der Drehleiter. Auch vor der standen die Besucher geduldig in der Schlange, um einmal das Gelände von oben betrachten zu können.

„Mit den Kindern gehen wir nur auf zehn Meter, dafür können wir öfter hochgehen“, ergänzte Albert Huber. Er ermöglicht diese Himmelfahrt als Maschinist mit ruhiger Hand am Joystick.

Führung durch die neuen Gebäudeteile

Drei „alte Hasen“ der Schongauer Wehr waren in der Einsatz-Zentrale, wo alles rund um einen Einsatz gesteuert wurde. Gerhard Neubauer gab Einblick in die moderne Technik am Regiepult. Wetterdaten werden dabei genauso berücksichtigt wie Großschadenslagen und Gefahrenhinweise. Alles wird dabei auf sechs verschiedene Monitore übertragen – zusätzlich noch auf einen Großbildschirm. Absolut beeindruckend.

Michael Kaiser und Kurt Konrad hatten die Aufgabe, von der Zentrale aus durch die neu gebauten Räume im Gerätehaus zu führen. Dabei wurden auch die Atemschutzwerkstatt, die neuen Duschräume, der Sozialbau, die Schlauchwaschanlage und die Fahrzeughallen inspiziert. Großzügig, übersichtlich, zweckmäßig: eine gelungene Baumaßnahme.

Kommandant als Brandstifter

Im Freien gab es derweil eine Vorführung nicht nur für Hausfrauen: Kommandant Werner Berchtold sollte selbst „ins Fettnäpfchen treten“ und eine Fettexplosion demonstrieren. Ein Pfund Fett wurde dabei in einem Kessel erhitzt. Ähnlich wie in der Küche für Pommes. Die Zuschauer waren dafür auf Sicherheitsentfernung gebracht worden.

Nach einem Verkehrsunfall trennen die Feuerwehrler das Dach des Pkws ab, um den Verletzten retten zu können. © Herold

Der Kommandant mit Schutzhaube, Einsatzkleidung und Helm bestückt, ließ in gewissem Abstand einen Liter Wasser in das kochende Fett, das Feuer gefangen hat, einfließen. Die folgende Stichflamme war meterhoch, zuhause wäre eine neue Küche fällig durch den verursachten Brand. Vom verbrannten Gesicht ganz zu schweigen.

Großes Interesse trotz Dauerregens

Bei einer weiteren Vorführung im Außenbereich ergriff Kommandant Berchtold das Mikrofon, um die Maßnahmen bei einem Verkehrsunfall, der dargestellt wurde, genau zu erklären. Es wurde demonstriert, wie nach einem Zusammenstoß zweier Pkws das eine Fahrzeug mittels Seilwinde weggezogen und gesichert wird und bei dem zweiten Fahrzeug das Dach mit Hydraulik-Spreizer und Schere abgetrennt wird. Nur so sei an den eingeklemmten verletzten Fahrer heranzukommen. Dieser wurde anschließend mit einer Schaufeltrage aus dem Fahrzeug gerettet.

Eine abschließende Darstellung einer Brandbekämpfung mit Einsatz von Atemschutzträgern zeigte den Zuschauern, wie die einzelnen Gruppen der Feuerwehr Hand in Hand zusammen arbeiten. Bemerkenswert dabei: Trotz der immer wieder einsetzenden Regenschauer war das Interesse der Besucher bis zur letzten Minute enorm. Die Stadtkapelle Schongau unter dem Dirigenten Andreas Immler, das Trio der „Schloßbergler Grill Offensive“ und die Feuerwehrfrauen mit ihren selbst gebackenen Torten und Kuchen haben die Veranstaltung abgerundet und versüßt.

Hans-Helmut Herold

