Neu eingestellter Arzt warf nach zwei Tagen das Handtuch

Betroffene wollen nicht mehr schweigen: „Geburtenstation wurde absichtlich gegen die Wand gefahren“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Vier von zehn Schongauer Hebammen bei der Mahnwache am gestrigen Freitag auf dem Marienplatz. Die Vorwürfe, die sie und Ärzte gegen die Krankenhaus GmbH erheben, wiegen schwer. © Foto: Hans-Helmut Herold

Heftige Vorwürfe erheben Schongaus Hebammen und Geburtshilfe-Ärzte gegen die Krankenhaus GmbH. Sie sind sich sicher: Die Geburtshilfe in Schongau wurde mit Absicht gegen die Wand gefahren. In einem Gespräch erzählen sie davon, dass es lange hinter den Kulissen gebrodelt hatte und werfen den Verantwortlichen vor, sie hätten die Missstände laufen lassen, ohne gegenzusteuern.

Schongau – Dass die Geburtshilfe Schongau geschlossen wird, soll von der Geschäftsführung von langer Hand geplant gewesen sein. So sehen es die Hebammen und Ärzte in der Geburtshilfe am Standort Schongau. Dass Marlene Schweyer und Dr. Jürgen Karbach ihren Vertrag als Geburtshelfer nun gekündigt haben und damit die Personaldecke nicht mehr abgedeckt werden kann, kommt nicht von ungefähr. So berichten sie es jetzt gegenüber der Heimatzeitung.

Viele Jahre brodelte es hinter den Kulissen. Längst hatte das gesamte Team der Geburtshilfe im vergangenen Jahr mehrfach verzweifelt die Geschäftsführung ins Gebet genommen, berichten sie. Ohne Erfolg. Nun wollen die Ärzte und Hebammen nicht länger schweigen. Wollte die Krankenhaus GmbH die Geburtshilfe in Schongau wirklich erhalten? Die Hebammen, Karbach und Schweyer sind sich einig: „Nein, das Aus war von langer Hand geplant.“

„Freie Meinungsäußerung ist im Krankenhaus Schongau unerwünscht“

Im Haus gebe es viele Probleme, hier wird ganz klar die Geschäftsführung benannt. Freie Meinungsäußerung sei im Krankenhaus Schongau unerwünscht. Wer Klartext redet, werde zum Schweigen gebracht, bestenfalls nur ignoriert – so wie das gesamte Team der Geburtshilfe, das sich im vergangenen Jahr mehrfach mündlich und schriftlich an die Geschäftsführung gewandt und Lösungsvorschläge präsentiert hatte. Ihr Vorwurf: „Passiert ist nichts“, so Marlene Schweyer. Und das, obwohl es nachweislich Interessenten für offene Arzt-Stellen gegeben hat, die dringend zu besetzen gewesen wären.

Sowohl Schweyer als auch ihr Kollege Karbach wären bereit, ihren Dienst in der Geburtshilfe wieder aufzunehmen. Allerdings nur, wenn sich etwas ändert. Die wichtigste Veränderung überhaupt, damit die Dinge endlich angepackt würden: die Geschäftsführung der Krankenhaus GmbH müsste ihren Hut nehmen. Karbach: „Der Fisch stinkt vom Kopf.“

„Ein Chefarzt muss in so einem kleinen Haus ein Allrounder sein“

Spurensuche. Die Probleme beginnen, als Interims-Chefarzt Gerhard Schmidberger in den Ruhestand geht, der für die Gynäkologie und die Geburtshilfe zuständig war. Die Vorschläge für einen neuen Chefarzt des bestehenden Teams werden von der Geschäftsführung nicht gehört. Dr. Ikechukwe Emmanuel Anikwe wird als Chefarzt nur für die Geburtshilfe installiert. „Das war von vorneherein kritisch, ein Chefarzt muss ein Allrounder sein“, so Dr. Jürgen Karbach. Und zwei Chefärzte könne ein kleines Haus wie Schongau nicht tragen. Um eine Lösung des Problems hätte sich die Geschäftsführung nicht bemüht. „Und es war von vornherein klar, dass das so auf Dauer nur schwer funktionieren wird.“



Immer wieder sei es wegen einer Personalie im Ärzte-Team zu menschlichen Zerwürfnissen gekommen, ein fest angestellter Facharzt hätte deshalb die Klinik verlassen. Viele Assistenzärzte kommen, viele gehen wieder. Das liege keinesfalls am Standort, sondern an besagter Personalie. Doch die bleibt. Die Geschäftsführung der Krankenhaus GmbH hätte dies gewusst, „das hat man ihnen mehrmals zugetragen“, so Karbach. Personelle Konsequenzen gibt es nicht.

Neu eingestellter Arzt warf nach zwei Tagen das Handtuch

Ein Arzt, der über eine kostspielige Recruiting-Firma nach Schongau geholt worden sei, habe unter anderem deshalb nach zwei Tagen das Handtuch geworfen. „Und das, obwohl dieser Arzt sich schon über die Grundschulen bei uns informiert, eine Wohnung hier hatte und sich nach einem Haus umgeschaut hat. Der wollte mit der ganzen Familie herziehen“, erzählt eine Hebamme.



Jahrelang habe die Krankenhaus GmbH es einfach weiterlaufen lassen. Es hätte viele Situationen gegeben, in denen das Geburtshilfe-Team an seine Grenzen gekommen sei. So auch Marlene Schweyer. Seit 13 Jahren hat sie hier in Schongau mit den Kollegen Schmidberger und Karbach Kinder auf die Welt geholt. Die Situation für sie und ihre Kollegen sei inzwischen unerträglich, sagt sie.

Aufsichtsrat war informiert, schwieg aber zu den Problemen

Im Jahr 2022 finden mehrere Gespräche mit der Geschäftsführung statt. Es geht ums „Personaldesaster“. Alleine: Es ändert sich nichts. Die Gespräche hätten „leider keine tragbare Zukunftsperspektive für unsere Abteilung aufgezeigt“, schreiben die Mitarbeiter der Geburtshilfe und Gynäkologie im Oktober in einem Brief an die Geschäftsführung und an den Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH. Der Aufsichtsrat nimmt daraufhin keinen Kontakt zur Geburtshilfe Schongau auf. Das soll bis zum Ende so bleiben. Informiert wird ausschließlich über Geschäftsführer Thomas Lippmann und Aufsichtsratsvorsitzende Jochner-Weiß.



Schuld daran, dass der ärztliche Dienst mit teuren Honorarärzten abgedeckt werden müsse, seien „einige personelle Fehlentscheidungen der letzten Jahre“, schreibt das Team weiter in seinem Brief. „Unserer Ansicht nach ist ein Punkt erreicht, wo durch ein ,Weiter so’ das Ende der Abteilung billigend in Kauf genommen wird.“

Eigentlich vermeldet der Storch am Eingang gute Nachrichten - die Namen der Neugeborenen. Jetzt hat er eine andere Aufgabe. © privat

Auch einen Personalvorschlag für eine dringend erforderliche Allrounder-Chefarzt-Stelle hat das Geburtshilfe-Team längst gemacht. Jürgen Karbach, der in Schongau lebt und für die Geburtshilfe brennt, könnte die Chefarzt-Stelle für Gynäkologie und Geburtshilfe übernehmen. Die Geschäftsleitung blockt den Vorschlag ab. „Der ist mir zu unangenehm“, soll es seitens Geschäftsführer Thomas Lippmann geheißen haben. „Wer zu viel Meinung hat, der wird hier rausgeekelt“, so Karbach.



Mitte November reicht es Marlene Schweyer. Sie reicht die Kündigung ein. Zahlreiche persönliche Gespräche hätten gezeigt, „dass die von uns angemahnten Punkte von Ihnen in ihrer Wichtigkeit anders eingeschätzt und bewertet werden“, schreibt sie in ihrem Kündigungsschreiben. „Trotz mangelnden Erfolgs und Fehlentscheidungen in der Vergangenheit möchten Sie an Ihrer bisherigen Strategie festhalten.“ Weiter: „Seit meiner Ausbildung schlägt mein Herz für die Geburtshilfe in Schongau, leider ist für mich ein Punkt erreicht, an dem ich Ihren Weg nicht mehr mitgehen kann.“

Kündigung nur schweigend zur Kenntnis genommen

Eine Reaktion der Geschäftsführung gibt es nicht. „Von wegen man hat alles getan, um uns zu halten oder die Geburtshilfe in Schongau zu halten“, ärgert sich Karbach. Alleine, weil der sich an die Geschäftsführung wendet – mit der Bitte, vielleicht doch nochmal an Marlene Schweyer heranzutreten – gibt es einen Anruf der Geschäftsführung bei ihr. Das Gespräch beginnt mit den Worten: „Sie haben sich das ja gut überlegt, da kann man wahrscheinlich nichts mehr machen“, erzählt sie heute. Als jetzt im März auch noch Dr. Jürgen Karbach – er arbeitet seit 23 Jahren in der Geburtshilfe Schongau – hinschmeißt, wird dies nur noch schweigend zur Kenntnis genommen.



Lösungen hätte es viele gegeben. Nicht nur Karbach hätte sich vorstellen können, seine Tätigkeit in der Geburtshilfe auszuweiten. Auch die Schongauer Frauenärztin Dr. Marketa Michalek, die derzeit als Belegärztin im Schongauer Krankenhaus operiert, hätte neben ihrer Praxistätigkeit mit einigen Wochenstunden einen Teil des gynäkologischen Bereichs abdecken können. Das Team zeigt der Geschäftsführung mehrere Lösungsmöglichkeiten auf, wie in der Geburtshilfe personell umstrukturiert werden kann, damit es auch organisatorisch wieder läuft – sie beißen auf Granit. „Es war von oben keine Lösung gewollt“, so Karbach.

Bewerber gab es, aber die Krankenhaus GmbH meldete sich nie zurück

Ein betroffener Arzt ist bereit, gegenüber der Heimatzeitung Auskunft zu geben und präsentiert dabei Unterlagen, die seine Darstellung unterstreichen. Die Geburtshilfe Schongau hat er in bester Erinnerung. Das Hebammen-Team dort sei unvergleichlich. „Ich habe immer gesagt: Die Schongauer Hebammen zusammen mit den Ärzten: Die sind wie die Finger einer Hand. Deutschlandweit ist das in Schongau eine Art Nationalmannschaft.“ Sie vertrauen sich blind, ein Blick genügt, höchste Kompetenz treffe hier auf tiefstes Vertrauen.



Der Arzt weiß, von was er spricht, hat selbst in der Geburtshilfe Schongau gearbeitet. Wegen besagter Problem-Personalie sucht er sich zunächst von heute auf morgen einen neuen Job – sehnt sich jedoch zurück nach der Geburtshilfe Schongau mit ihrem tollen Team. Im März 2022 sucht er deshalb das Gespräch mit der Geschäftsführung. Es gibt ein Bewerbungsgespräch in Weilheim. Bei diesem, so erzählt er uns, signalisiert er auch, dass er einen Kollegen an der Hand habe, der mit ihm gemeinsam zur Geburtshilfe in Schongau wechseln würde. „Ein sehr ambitionierter Typ.“ Dieser Kollege ist bereits mit Familie sesshaft im Schongauer Raum, würde sich freuen, Familie und Job noch besser verquicken zu können. Nach dem Bewerbungsgespräch in Schongau, verspricht man seitens der Krankenhaus GmbH, man werde sich melden.

Seitens der Krankenhaus GmbH wird nach Kündigungsfristen gefragt. Der Arzt antwortet: Zum 1. Juli 2022 könnte er anfangen. „Dann hieß es, drei Monate später. Dann hieß es, jetzt sind Ferien. Auf eine Rückmeldung warte ich bis heute.“



Regelmäßig schickt der Mediziner „in verschiedensten zeitliche Abständen“ Anfragen an die Personaler der Krankenhaus GmbH. Der Schriftverkehr liegt der Redaktion vor. Keine Reaktion. „Irgendwann im Oktober habe ich total aufgegeben.“ So steht es auch um den Kollegen, den der Arzt in die Geburtshilfe nach Schongau mitgebracht hätte. Die Hängepartie Schongau halten beide nicht mehr länger aus, arbeiten jetzt an anderen Geburtshilfe-Kliniken. „Mein Kollege wollte nicht mehr an der Nase herumgeführt werden. Es tut mir wirklich leid, dass die Geburtshilfe Schongau geschlossen wird. Es gibt keine Gründe dafür.“



„Bei so einem Hebammen-Team würden sich andere Krankenhäuser alle zehn Finger ablecken“, betont auch Karbach. Zehn Hebammen. 20 Jahre Erfahrung. Ein Team, das seinesgleichen sucht.

GmbH will sich zu den Vorwürfen nicht konkret äußern

Die Krankenhaus GmbH selbst äußert sich auf eine entsprechende Presseanfrage der Schongauer Nachrichten so: „Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir über vertrauliche Personal- und Bewerbungsgespräche – so auch zu besagtem Arzt – leider keine Auskünfte geben. Die Krankenhaus GmbH hat, um den vorherrschenden Fachkräfte- und Ärztemangel in der Geburtshilfe aufzufangen, seit 2019/2020 zahlreiche (über-)regionale Stellenanzeigen, Social Media Posts und Ärzte-Vermittlungsagenturen eingesetzt sowie drei gezielt ausgerichtete Recruiting-Aufträge zur Leitungsposition an Executive-Search-Agenturen vergeben. Bedauerlicherweise konnten die Kandidaten, die sich vorgestellt haben, trotz intensiver Bemühungen, mehrfachen Gesprächen bzw. Verhandlungen und attraktiven Angeboten am Ende nicht gewonnen bzw. gehalten werden.“

Bewerberinnen soll gesagt worden sein: „Das ist eine total runtergewirtschaftete Abteilung“

Außer dem konkreten Bewerber-Fall, der der Heimatzeitung Rede und Antwort stand, soll es in den vergangenen Jahren noch mehr Bewerber gegeben haben. Zwei Ärztinnen aus dem Raum München, die Interesse an Stellen in Schongau und Weilheim gehabt hätten, habe man seitens der Krankenhaus GmbH als erstes mitgeteilt, dass es sich um eine „total runtergewirtschaftete Abteilung handelt“. „Ist doch klar, dass so jemand dankend ablehnt“, so Dr. Jürgen Karbach. Hebammen und Ärzte sprechen von mindestens drei weiteren Ärzten, die Interesse hatten, in der Geburtshilfe in Schongau anzufangen.



Also: Keine Ärzte, die in Schongau an einem Land-Krankenhaus arbeiten möchten? „Das ist absoluter Quatsch!“, stimmen Karbach und Schweyer überein. Schongau sei ein perfekter Standort für einen Arzt mit Familie, sich etwas aufzubauen. Karbach verweist darauf, dass es ja auch in der Vergangenheit funktioniert hatte.

„Nach und nach wurde das Krankenhaus Schongau demontiert“

„Über Jahrzehnte hinweg hatte das Krankenhaus Schongau fähige Fachabteilungen gehabt. Die Chirurgie unter Dr. Platz beispielsweise, die Unfall-Chirurgie unter Dr. Schierwater, die Urologie, die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Gynäkologie, Geburtshilfe. Das Haus hat funktioniert. Nach und nach wurde das Krankenhaus Schongau demontiert.“



Fast alle oben genannten Abteilungen wurden Zug um Zug an den Standort Weilheim abgezogen. „Es ist sehr viel von der Substanz verloren gegangen, auf Betreiben der Geschäftsführung. Das Schongauer Krankenhaus ist mehr und mehr ausgeblutet“, so Karbach.



Um eine gute gynäkologische Grundversorgung sei es am Standort Schongau nie gegangen, sagen Karbach und Schweyer. Denn die kann nur gewährleistet werden, wenn die Gefäßchirurgie und die Urologie vor Ort sind, um bei Komplikationen eingreifen zu können.

Wiederaufbau nach Corona überraschend doch geschafft

Rückblickend sind sich Hebammen und Ärzte einig: Als die Geburtshilfe Schongau zu Beginn der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen werden muss, war es der eigentliche Plan der Geschäftsführung, auch die Geburtshilfe nach Weilheim zu verlagern. „Das ist am Widerstand der Hauptabteilung gescheitert“, erklärt eine Hebamme. „Herr Lippmann hat nicht damit gerechnet, dass wir das schaffen, das hier nach Corona wieder so aufzubauen.“



Sie haben es mühsam geschafft. Und können es nicht verstehen, dass es das jetzt von heute auf morgen gewesen sein soll. Hat der Zeitpunkt der Schließung etwas damit zu tun, dass im November die Fördergelder für den Kreißsaal ausgelaufen sind? „Hätte man uns vorher geschlossen, hätten die zurückgezahlt werden müssen“, wissen die Hebammen. Und weiter: „Wir haben schon seit eineinhalb Jahren das Gefühl, dass es gewollt war, dass es in der Geburtshilfe Schongau nicht mehr weitergeht. Das war ganz raffiniert seit Jahren so geplant.“



„Es ist einfach nicht die Wahrheit, dass man alles getan hat, um die Geburtshilfe in Schongau aufrecht zu erhalten“, spricht Dr. Jürgen Karbach Tacheles. Hinter ihm, seinen Kollegen und dem gesamten Team liegt eine lange Zeit des Schweigens, des Erduldens und der ertragenen Missstände. Zumindest das Schweigen, das hat jetzt ein Ende.