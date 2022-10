Bewegende Trauerfeier für Friedrich Zeller

Von: Boris Forstner

Die Redner der Trauerfeier für Friedrich Zeller erinnerten an den Mann, der viele Spuren hinterlassen hat. © Herold

Bei einer bewegenden Trauerfeier in der Schongauer Pfarrkirche Verklärung Christi haben am vergangenen Freitagabend rund 250 Freunde und Weggefährten von Friedrich Zeller Abschied genommen. Der ehemalige Schongauer Bürgermeister und Landrat war im Alter von nur 56 Jahren an Krebs gestorben.

Schongau – Es war beeindruckend zu sehen, wer Friedrich Zeller, der Schongau und den Landkreis so lange politisch mitgeprägt hat, die letzte Ehre erwiesen hat. An erster Stelle alle Vorgänger und Nachfolger Zellers als Landrat, Andrea Jochner-Weiß, Luitpold Braun und Manfred Blaschke. Unzählige aktuelle und ehemalige Bürgermeister waren gekommen, Teile der Stadtverwaltung – die Liste ließe sich endlos fortsetzen.

Die evangelische Pfarrerin Julia Steller, die an ungewohnter Stelle („Friedrich Zeller war gern in der evangelischen Kirche, aber sie ist eben sehr klein“) den Gottesdienst hielt, erinnerte an einen Mann, der viele Spuren hinterlassen hat. „Frieden und Freiheit“ seien seine wichtigsten Grundsätze gewesen, sie waren auch in einem Zitat Willy Brandts in seiner Todesanzeige zu lesen.

Nach dem Abitur raus in die weite Welt

Steller erinnerte an Zellers Kindheit in Memmingen: Er sei ein braves Kind gewesen und hatte ein enges Verhältnis zu seiner Schwester Katharina, mit der er auch in der Stadtkapelle gespielt hat. Er sei in der evangelischen Jugend aktiv gewesen und habe sich sein Taschengeld aufgebessert, indem er den Getränkeautomaten im Krankenhaus aufgefüllt habe.

Rund 250 Freunde und Weggefährten sind zur Trauerfeier für den verstorbenen Stadtrat und früheren Landrat in die Pfarrkirche Verklärung Christi gekommen. © Herold

Nach dem Abitur habe es Zeller in die weite Welt getrieben, unter anderem mit Freunden nach Australien, nach der Bundeswehr am Fliegerhorst in Memmingen ging es zum Politik-Studium nach München.

„Danach stellte sich für ihn die Frage: Brasilien oder Leipzig?“, sagte Steller – und Zeller ging direkt nach der Wende in den Osten, unterbrochen nur von einer kurzen Zeit in Speyer, wo er auch seine spätere Ehefrau Birgit kennenlernte. „Er hat ihr sogar einen Job in Leipzig organisiert, als sie noch gar nicht mit dem Studium fertig war“, sagte Steller und musste schmunzeln.

1998 auf Anhieb Bürgermeister in Schongau geworden

Zeller arbeitete noch als Dozent an der Uni Leipzig, ehe ihn der Ruf nach Schongau ereilte, wo er 1998 auf Anhieb das Bürgermeisteramt eroberte. „Er war Politiker mit Leib und Seele“, sagte Steller, doch so ein öffentlicher Posten verlange einem auch viel ab – ebenso den Kinder Franziska, Maximilian und Felix, „für die es nicht immer einfach gewesen ist, als Kinder des Bürgermeisters aufzuwachsen“. Sie solle noch Dank ausrichten an den „großartigen Freundeskreis“, der Zeller immer begleitet habe – auch in den schweren letzten Wochen.

Auch Landrätin Andrea Jochner-Weiß trug sich ins Kondolenzbuch für Friedrich Zeller ein. © Herold

Als Freund schätzte auch Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman seinen politischen Weggefährten. „Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich heute hier stehen und eine Trauerrede für Frieder halten muss.“ Als Schongauer Bürgermeister habe er schnell erkannt, wie wichtig die Integration der Migranten sei. „Mit Geschick und Weitsicht“ habe Zeller die Stadt durch manche Krise geführt, seine spätere Wahl zum Landrat sei ein weiteres Meisterstück gewesen.

Zeller habe mit enormen Fachwissen und immensem Fleiß geglänzt, sagte Sluyterman, mit seiner Eloquenz konnte er auch ordentlich austeilen. Sie hätten regelmäßig zusammen zu Mittag gegessen, „wir hatten eine Menge Spaß miteinander. Sein gern benutztes Zitat ,Pars pro Toto‘ ist zu einem geflügelten Wort in unserer Familie geworden“, so Sluyterman.

Es war immer eine Freude, ihm zuzuhören

Der SPD-Ortsvorsitzende Walter Popp erinnerte daran, wie Zeller in der Krise des Ortsvorstands interimsmäßig die Führung übernommen habe, das sei für ihn selbstverständlich gewesen. „Ich war vom ersten Moment unseres Zusammentreffens ein Fan von ihm. Es war immer eine Freude, ihm zuzuhören, weil es eine Kunst war, wie er Gedanken in Worte formen konnte.“

Wie schwer der Verlust von Zeller wiegt, zeigte sich bei der Rede der SPD-Fraktionschefin Ilona Böse, der zwischendurch immer wieder die Stimme versagte. Sie wollte eigentlich gar nicht sprechen, „aber er hat sich gewünscht, dass ich einen Nachruf halte“. Sie hatte ein besonders enges Verhältnis zu Zeller, war sie doch seine Nachbarin. „Er hat mich so begeistert, dass ich wegen ihm in die SPD eingetreten bin“, sagte sie. Dass er nach Posten als Bürgermeister und Landrat sich wieder als einfacher Stadtrat eingebracht hat, „zeigt, wie verbunden er der Stadt war. Er ist immer er selbst geblieben, war voller Tatendrang und wird uns als Ratgeber, aber vor allem als Freund fehlen“, so Böse.

Spenden für die Südsee-Jugendhilfe

Nachdem SPD-Kreistagsfraktionschef Markus Bader Zeller als leidenschaftlichen politischen Menschen gewürdigt hatte, den er sich auf einem antiken griechischen Marktplatz vorstellt, gekleidet mit einer Tunika und in freier Rede sprechend, trat der langjährige Memminger Oberbürgermeister Ivo Holzinger ans Mikrofon. „Wir haben uns sehr gefreut über die Erfolge eines Memmingers im Oberland“, sagte Holzinger. Die Verbindung war immer eng, in Memmingen hat Zeller auch die letzte Ruhe gefunden.

Selbst Manfred Schilder war gekommen, gegen den Zeller bei der Memminger OB-Wahl im Jahr 2017 nur knapp verloren hatte – es wäre ein sensationelles politisches Comeback gewesen, dass zu Zeller gepasst hätte. „Aber ich bin ihm heute noch dankbar, dass er damals für uns kandidiert hat“, sagte Holzinger.

Nachdem der Ehrenvorsitzende des ADFC-Bayern, Armin Falkenhein, noch die Radbegeisterung Zellers gewürdigt hatte – er saß mehrere Jahre im Landesvorstand – hatte Pfarrerin Steller noch einmal das Wort: Die Spenden des Gottesdienstes sollten an die Südsee-Jugendhilfe mit Sitz in Seeshaupt gehen, das hatte sich Zeller gewünscht. Das traf auch auf das Blechbläserensemble der Stadtkapelle zu, das die Trauerfeier musikalisch begleitete. Und die letzten Worte Zellers zeigen laut Steller, wie hoffnungsfroh er diese Welt verlassen habe: „Ich bin neugierig und freue mich auf das, was jetzt kommen wird.“

