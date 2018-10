Bezirkstagswahl: Wähler strafen CSU und SPD ab

Parallel zum Landtag ist am Sonntag auch der Bezirkstag neu gewählt worden. Zwar konnte Alexandra Bertl (CSU) ihr Direktmandat im Stimmkreis Weilheim-Schongau verteidigen. Ihre Partei musste allerdings wie auch die SPD hohe Verluste hinnehmen. Stark zugelegt haben Grüne und Freie Wähler.

Landkreis – Unter normalen Umständen kann Michael Asam so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Schließlich hat der Peitinger Bürgermeister in seiner langen politischen Karriere schon viel erlebt. Doch am Montag, als das vorläufige Ergebnis der Bezirkstagwahl bekannt wurde, rang der 65-Jährige sichtlich mit der Fassung. Angetreten als Direktkandidat der SPD, für die Asam seit 1996 dem Gremium angehört, konnte er nur 11,4 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen – bei der vergangenen Wahl 2013 waren es noch rund doppelt so viele gewesen. Bei den Zweitstimmen sackte die SPD mit nur noch 7,4 Prozent sogar deutlich in den einstelligen Bereich ab. „Ich habe damit gerechnet, dass es schlechter wird, aber nicht damit“, sagte Asam, bei dem der Frust tief saß. „Es ist traurig, dass wir Lokalpolitiker für die Fehler in der Bundes- und Landespolitik abgestraft werden.“ Das beste Ergebnis erzielte der Peitinger erwartungsgemäß in seiner Heimatgemeinde (41,7 Prozent). Zwar dürfte Asam dank Listenplatz eins sein Sitz im Bezirkstag trotz der hohen Verluste erhalten bleiben. Seinen Posten als Vizepräsident des Gremiums wird der 65-Jährige allerdings wohl verlieren, nachdem die SPD künftig nicht mehr die zweistärkste Fraktion hinter der CSU stellt.

+ Michael Asam (SPD) ist wohl wieder im Gremium.

Auch den Christsozialen ist man am Tag nach der Wahl nicht nach Feiern zumute. Zwar konnte die Weilheimerin Alexandra Bertl ihr Direktmandat verteidigen. Doch mit nur noch 28,2 Prozent der Erststimmen ist ihr Ergebnis meilenweit vom Resultat vor fünf Jahren (43,8 Prozent) entfernt. Ähnlich groß sind die Verluste bei den Zweitstimmen (2013: 46,6 Prozent, jetzt 31,9). „Die Gründe für das insgesamt schlechte CSU-Ergebnis werden wir gemeinsam analysieren und uns nicht von außen diktieren lassen“, teilte Bertl, die ihr bestes Resultat (46,6 Prozent) in Prem einfuhr, am Montag enttäuscht mit.

+ Alexandra Bertl (CSU) verteidigte ihr Direktmandat.

Grund zur Freude hingegen bei den Grünen und den Freien Wählern. Mit 17,8 und 15,1 Prozent verdoppelten die beiden Parteien ihr Zweitstimmenergebnis gegenüber 2013. Als Zugpferd für letztere erwies sich dabei der Garmischer Landrat Anton Speer, der im Stimmkreis mit 21,1 Prozent die zweitmeisten Erststimmen holte und sich dank Listenplatz sechs berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in den Bezirkstag machen kann. Verbessert zeigt sich auch die FDP, die auf 4,1 Prozent kommt gegenüber 2,1 in 2013.

Kaum verändert haben sich dagegen die Resultate von Linke und ÖDP, ganz im Gegensatz zur Bayernpartei, die nur noch auf 3,2 Prozent der Zweitstimmen kommt. 2018 waren es noch doppelt so viele gewesen.