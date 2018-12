Der Biber wird zum Problem

Der einst vom Aussterben bedrohte Biber führt im Schongauer Land ein sorgenfreies Leben. Natürliche Feinde hat er keine. Die Population nimmt stetig zu, belastbare Zahlen gibt es aber nicht. In Einzelfällen wird die geschützte Tierart mittlerweile getötet, weil die angerichteten Schäden nicht mehr tragbar sind. Auch dem aktuellen „Problem-Biber“ in Burggen dürfte es bald an den Kragen gehe.

Weilheim-Schongau– Joseph Schuster steckt in einem Dilemma. Der Burggener Rathauschef hat ein großes Herz „für alle Geschöpfe“, sagt er. Und das gilt natürlich auch für den Biber. Doch in Burggen hat es der Nager übertrieben. Dass er den vor Jahren angepflanzten Sträuchern und Büschen rund um das Hochwasser-Rückhaltebecken den Garaus gemacht hat, hätte ihm die Gemeinde noch nachgesehen. Das Unterhöhlen des Damms ging dem Gemeinderat jetzt aber zu weit. Wenn er bricht, „dann geht uns der ganze Schwall ins Dorf rein“, befürchtet der Bürgermeister, der den Biber jetzt loswerden will. So schwer ihm das auch fällt.

Wie berichtet, bemüht sich die Gemeinde bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt um eine „Entnahme“-Genehmigung – also das Einfangen und gegebenenfalls Töten des Bibers. Auf SN-Nachfrage macht die Behörde klar, dass die Genehmigung gar nicht erforderlich ist. Da es sich bei dem Rückhaltebecken um eine Hochwasserschutzanlage außerhalb eines Naturschutzgebietes handelt, gilt eine so genannte artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung. Wenn das zuständige Wasserwirtschaftsamt die Entnahme für erforderlich hält, darf demnach der Biber eingefangen und getötet werden. Das Wasserwirtschaftsamt empfiehlt der Gemeinde jetzt, „einen Jäger zu bestellen“. Für den Biber in Burggen wird es eng.

Und er wäre nicht der erste im Landkreis, der der Natur „entnommen“ wird. „In den letzten drei Jahren sind vier artenschutzrechtliche Erlaubnisse zur Entnahme von Bibern in den Gemeinden Obersöchering, Seeshaupt und Steingaden erteilt worden“, erklärt die Untere Naturschutzbehörde. Gründe waren laut Behörde erhebliche wirtschaftliche Schäden an einer gewerblichen Fischteichanlage sowie an Dämmen und vom Biber untergrabene Straßen. Für die „Entnahme“ gibt es klare Regeln: Für gewöhnlich wird zunächst eine Falle aufgestellt. Ist der Biber drin, dann wird der Nager wieder herausgelassen und von einem Jäger erschossen.

Mit den Angaben zur Population des Bibers im Landkreis tut sich die Behörde sehr schwer. Belastbare Zahlen gebe es nicht, heißt es. „Und wo er sich besonders stark vermehrt hat, können wir nicht benennen, da regelmäßige Biberkartierungen nicht erfolgen.“ Die häufigsten Biber-Schäden, die dem Landratsamt gemeldet werden, seien forstwirtschaftliche Schäden, Vernässungsschäden an landwirtschaftlichen Kulturen, Flurschäden – zum Beispiel durch Uferabbruch – und Schäden an Teichanlagen sowie Fischzuchten, heißt es.

Für die betroffenen Landwirte stehen zwar staatliche Gelder zur Entschädigung bereit, die abgerufenen Leistungen sind im Landkreis aber sehr überschaubar: Nach Angaben der Kreisbehörde wurden von 2016 bis 2018 ausschließlich forstwirtschaftliche Schäden gemeldet: 2016 waren es in vier Fällen insgesamt 1540 Euro, 2017 in ebenfalls vier Fällen 2450 Euro und in diesem Jahr erst 690 Euro (ein gemeldeter Fall).

Es sei schwierig, die Schäden „zu quantifizieren“, begründet BBV-Kreisgeschäftsführer Thomas Müller die nur vereinzelt gemeldeten Entschädigungs-Fälle. So hätten Bäume erst ab einem bestimmten Umfang einen Wert, und eine vernässte Wiese ist nach Meinung des BBV-Geschäftsführers schwer mit Geld zu bewerten. Derzeit sei man aber dabei, eine landkreisweite Erhebung der Biberschäden zu machen, berichtet Müller. In ein bis zwei Monaten soll sie vorliegen. Aber wie auch immer die Ergebnisse der Erhebung aussehen werden, der BBV-Vertreter fordert schon jetzt „ein vernünftiges Management mit dem Biber“. Er sei nicht mehr vom Aussterben bedroht, „es sind zu viele da.“

+ Am Löschweiher in Hachegg (Gemeinde Prem) leistete der Biber heuer ganze Arbeit. © Sieber

Die hohe Population der Biber sorgt unter anderem auch in der Gemeinde Prem für große Probleme. Im Ortsteil Hachegg leben die Tiere in einem Löschweiher und fällen die Bäume rundherum. Im Damm des Weihers klaffte im Frühjahr ein großes Loch. Damit nicht genug: Im Premer Moor sorgten die vom Biber errichteten Dämme für Überschwemmungen, ein Teil des Lehrpfads wurde geflutet. Am Kaltenbrunner See mussten wiederum Bäume mit Drahtgeflecht vor den Bibern geschützt werden. Er habe mit dem Förster ein Gespräch geführt, berichtet Bürgermeister Herbert Sieber. Und ihm ist zu Ohren gekommen, dass der Biber nun vor allem im Süden der Gemeinde aktiv sei. Man werde abwarten, was den Winter über passiere. Danach „müssen wir irgendetwas unternehmen“, fordert Sieber.

+ Er kann auch sauer werden: Dieser Biber hatte sich in Pischlach unter einem Auto versteckt. Als Naturschutzwächter Werner Schubert es einfing, ging das Tier auf ihn los. An der Böbinger Ayach setzte Schubert den Biber wieder aus. © Herold

Auch am Peitinger Gumpen führen die Biber nach wie vor ein sorgenfreies Leben. Eine „Entnahme“ war hier vor gut drei Jahren zwar schon einmal geplant, die Tiere tappten aber nicht in die Falle, berichtet Marktgemeinde-Geschäftsleiter Stefan Kort. Zurzeit leiden vor allem die Anlieger unter den Nagern. Die Biber verputzen Weiden und Sträucher, auch in Buchen und anderes Hartholz rammen sie ihre scharfen Zähne. Und zuletzt haben sie sogar die hölzernen Gartenzäune angefressen, weiß Kort, der dem Problem recht ratlos gegenübersteht: „Selbst wenn man den Biber abschießt, dann steht der nächste schon bereit.“

Das kann Biberberater Walter Heußler nur bestätigen: „Ein leeres Revier ist spätestens nach einem Jahr wieder besetzt“, sagt Heußler, der die Tiere schon seit zwölf Jahren im Landkreis beobachtet. Auch er kennt ihre genaue Zahl nicht, meint aber, dass sie in allen Gemeinden „flächendeckend“ vorhanden sind. Bayernweit schätzt der Biberberater die Zahl der Biber auf „weit über 20 000“.

Heußler setzt vor allem auf Präventionsmaßnahmen. Dazu gehört unter anderem, Dämme mit Gittern und großen Steinen zu sichern. Aber in Fällen, wo Gefahr für Leib und Leben besteht oder große wirtschaftliche Schäden drohen, empfiehlt auch der Biberberater die „Entnahme“ des Tiers. Und er lässt durchblicken, dass eine anschließende Umsiedlung wenig Sinn macht, weil das Problem so nur verlagert wird. Und außerdem: „Die Population ist nicht mehr gefährdet“, macht Heußler klar.

So dürften also auch die Tage des Bibers in Burggen gezählt sein. Einfangen lassen will ihn die Gemeinde aber erst im kommenden Jahr, sagt Bürgermeister Schuster und seufzt: „Bis dahin soll er sein Leben noch genießen.“