„Bilder meiner Mutter“ bei Filmfestival

Leben in Schongau

Über ihre Mutter Gabriele hat die Filmemacherin Melanie Lischker eine Dokumentation gedreht. Sie handelt von Entfremdung, Zerrissenheit und der Liebe zur Stadt Schongau.

Schongau – Der Anruf erreicht sie im Supermarkt beim Einkaufen. Immer wieder hört man, wie die Waren in den Einkaufswagen fallen, während sie ihre Geschichte erzählt. Später dann das Piepsen des Scanners an der Kasse. Zeit hat Melanie Lischker derzeit wenig, das Leben ist vielmehr eng getaktet, da sie ein großes Projekt in Beschlag nimmt: die Präsentation ihres Filmes „Bilder meiner Mutter“, der noch bis zum 23. Mai im Rahmen des Festivals „DOK.fest“ in München zu sehen ist und online abgerufen werden kann. Es handelt sich um eine Kooperation mit dem WDR und dem Sender Arte.

Geboren und aufgewachsen in Düsseldorf

Zwar lebt die 37-Jährige schon seit etlichen Jahren in Berlin, geboren und aufgewachsen ist sie in Düsseldorf. Doch ihr Herz gehört einer anderen Stadt: Schongau. Dort lebten ihre Großeltern, dort hat sie immer wieder glückliche Tage und Wochen verbracht, als sie klein war. „Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich meinen Großvater besucht habe, der in der Papierfabrik gearbeitet hat“, schildert die selbstständige Filmemacherin im Gespräch mit der Heimatzeitung. Gewohnt haben die Lischkers damals in einer von der Firma zur Verfügung gestellten Arbeiterwohnung in der Peitinger Straße.

Verbundenheit mit der Heimatregion

Von dieser Verbundenheit mit ihrer Heimatregion handelt der 79-minütige Film. Allerdings mit einer tragischen Note. Erzählt wird auch die Geschichte von Lischkers Mutter Gabriele Lischker, die sich seit den 80er Jahren immer mehr von ihrer Familie entfremdete, dann ein verstörendes Eigenleben geführt hat und früh gestorben ist. Zu diesem Zeitpunkt war die Tochter neun Jahre alt.

Der Schwerpunkt des Films liegt in den 70er Jahren, genauer gesagt von 1972 bis 1974. Porträtiert wird eine Frau – eben die Mutter, die ihr ganzes Leben lang zerrissen ist zwischen dem Wunsch nach Sicherheit, Kindern, einer Ehe einerseits und dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Freiheit andererseits. Anfänglich glücklich, beschleicht sie im Laufe der Zeit immer mehr das Gefühl, in einem Sumpf festzustecken. Die Frauenbewegung erweist sich in der Kleinstadt in Bayern als nicht durchschlagend genug. Immer mehr entfremdet sich die Mutter von der Familie, die Tochter wird ungewollt Zeuge eines verstörenden Auflösungsprozesses. Am Schluss bleiben nicht einmal mehr Bilder von der Mutter in der Erinnerung. „Sie ist mir fremd geworden“, gesteht Melanie Lischker.

Altes Filmarchiv aus den 1970ern entdeckt

Nach dem Tod ihrer Mutter entdeckte Melanie Lischker ein Familienarchiv, das ihr Vater seit den 70er Jahren angelegt hatte – „jene Bilder meiner Mutter, auf denen sie so ganz anders erscheint, als ich sie kannte“, schildert Lischker.

Der Film basiert auf über 100 Stunden Super 8- und Videomaterial sowie auf den Tagebüchern der Mutter, die darüber Auskunft geben, wie schwierig der Kampf um die eigene Emanzipation in den 70er und 80er Jahren war. Gezeigt wird das Leben einer Frau, die in den Rollenbildern ihrer Zeit gefangen war, in die Mutterrolle hineinstolperte und diese nie richtig annehmen konnte.

RAFAEL SALA

