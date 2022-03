Bis zu 250 Ukraine-Flüchtlinge werden diese Woche erwartet

Von: Sebastian Tauchnitz, Elke Robert

Teilen

In Schongau ist eine der vier Ersatzanlaufstellen im Kreis, dort sortiert Helfer Manfred Wodarczyk Kleiderspenden. © Foto: Hans-Helmut Herold

Immer mehr Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine kommen im Landkreis an. In dieser Woche soll sich ihre Zahl nach vorsichtigen Schätzungen in etwa verdoppeln.

Landkreis – Mittlerweile sind 248 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Weilheim-Schongau angekommen. Das teilte der Pressesprecher des Landratsamtes, Hans Rehbehn, am Montag auf Anfrage der Heimatzeitung mit.

Die Zahl sei durchaus belastbar und sehr nah an der Realität. Allerdings kämen immer wieder Flüchtlinge mit dem eigenen Fahrzeug in den Landkreis, um bei Verwandten oder Freunden Zuflucht zu finden.

Alle Ukraine-Flüchtlinge würden zentral beim Landratsamt erfasst. Das sei auch unbedingt notwendig, damit sie ordnungsgemäß krankenversichert werden und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten können, so Rehbehn weiter.

Am besten sollten sich neu eingetroffene Flüchtlinge deshalb direkt am nächsten Werktag nach ihrer Ankunft beim Landratsamt melden. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, werde angeraten, vorher kurz einen Termin unter Telefon 0881/681 1223, 0881/681 1419 oder 0881/681 1475 oder per Mail an ukrainehilfe@lra-wm.bayern.de zu vereinbaren.

Bei der Anmeldung wird zuerst ein Corona-Test durchgeführt

Bei ihrer Anmeldung werden die Flüchtlinge zuerst einem Corona-Test unterzogen, die Daten für die Unterbringung und die Asylsozialleistungen erfasst und ausbezahlt. Anschließend wird eine Wohnmöglichkeit bei privaten Vermietern gesucht und vermittelt, wenn sie noch keine Bleibe haben. Anschließend werden sie dort hin gefahren, so Rehbehn.

Zurzeit stehen laut Rehbehn im Landkreis 1163 freie Plätze für neue Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet zur Verfügung. Das Landratsamt mietet zu diesem Zweck auch zahlreiche Zimmer in Hotels und Ferienwohnungen an. Unter anderem in der „Blauen Traube“ in Schongau. Sie ist eine dezentrale Ersatzanlaufstelle, in der für 39 Personen Plätze reserviert sind. Die Kosten für die Unterbringung der Geflüchteten übernimmt der Freistaat Bayern.

Bis Ende der Woche werden rund 250 weitere Flüchtlinge erwartet

Allein am Montagvormittag haben 42 Personen einen Schutzantrag gestellt. „Für diese Woche wissen wir mit Sicherheit, dass wir eine Zuweisung von der Regierung von Oberbayern mit 100 Personen zu erwarten haben“, so Rehbehn weiter. Weil viele weiterhin individuell anreisen, rechnet man insgesamt mit etwa 200 bis 250 Menschen, die in dieser Woche im Landkreis aufgenommen werden. Bei allem Stress: Die gemeldeten Privat-Unterkünfte werden laut Landratsamt durch die Gemeinden, Mitarbeiter des Landratsamtes und telefonische Abfragen überprüft, bevor dort Geflüchtete hin vermittelt werden. Rehbehn bat darum, dass Gastfamilien bitte unbedingt die Namen der beherbergten Flüchtlinge am Briefkasten anbringen sollen. Nur so könne die korrekte Zustellung von Behördenpost garantiert werden.

Lesen Sie auch Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Kein sofortiger Kiew-Angriff? Kreml-Sprecher erklärt Putins ursprünglichen Plan - und Taktikänderung Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung bei der russischen Position, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Verhandlungen einen Fortschritt? News-Ticker. Kein sofortiger Kiew-Angriff? Kreml-Sprecher erklärt Putins ursprünglichen Plan - und Taktikänderung

Alle Infos für Flüchtlinge auf Deutsch, Russisch und Ukrainisch findet sich unter www.weilheim-schongau.de/aktuelles/ukraine-soforthilfen