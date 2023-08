Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Mit Luftgewehr mehrfach auf geparktes Fahrzeug geschossen

Von: Elena Siegl

Teilen

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. (Symbolbild) © Peter Kneffel

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen aus dem August 2023 dazu.

Hier geht‘s zum Blaulichtticker vom Juli 2023.

Dienstag, 1. August

Altenstadt - Fahrzeug als Zielscheibe fürs Luftgewehr verwendet: Am 31. Juli zwischen 7 und 17 Uhr wurde ein in der Alemannenstraße abgestellter Mercedes Sprinter durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Sprinter wies an der rechten Fahrzeugseite mehr als 20 kleinere Dellen auf. Bei der Anzeigenaufnahme konnten neben dem Fahrzeug mehrere Luftgewehrgeschosse aufgefunden werden. Der Sprinter wurde offensichtlich durch den unbekannten Täter als Zielscheibe verwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schongau.

Iffeldorf - Nach Spiegelstreifer einfach weitergefahren: Am 31. Juli, gegen 11.30 Uhr, kam es im Nantesbucher Weg auf Höhe Golfplatz im Begegnungsverkehr zu einem Unfall. Dabei streifte ein bislang unbekannter Autofahrer den linken Außenspielgel eines Iffeldorfers (59). Der Unfallverursacher fuhr, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, Richtung Eitzenberg weiter. Dem Iffeldorfer entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Penzberg unter Tel.: 08856/9257-0 entgegen.

Penzberg – Autotüre beschädigt und geflüchtet: Am 29. Juli, gegen 12 Uhr, parkte eine Penzbergerin (58) mit ihrem Pkw auf einem Kundenparkplatz in der Grube und ging einkaufen. Zu Hause in der Bahnhofstraße stellte sie ihr Fahrzeug auf ihrem Parkplatz ab. Am 31. Juli bemerkte sie einen Unfallschaden an der linken hinteren Türe. Aufgrund des Schadensbildes verursachte womöglich ein Einkaufwagen oder eine Autotüre den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher hinterließ am geschädigten Pkw Mitsubishi aber keine Nachricht. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die PI Penzberg unter Tel.: 08856/92570 entgegen.