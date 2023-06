Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Traktor fängt während Feldarbeiten Feuer

Von: Elena Siegl

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Donnerstag, 1. Juni

Weilheim/Dietlhofen – Traktor brennt: Im Bereich Dietlhofen kam es am Mittwochabend gegen 18.25 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Motorraum eines Traktors. Während der Feldarbeiten kam es zu einem technischen Defekt und es entwickelte sich ein kleines Feuer im Motorraum, welches durch die Feuerwehr Weilheim abgelöscht wurde. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Weilheim – Fahrraddiebstahl am Volksfestplatz: Am Sonntagabend zwischen 20 Uhr und Mitternacht wurde ein schwarz-graues Mountainbike der Marke „Scott“ während des stattfindenden Volksfestes entwendet. Das Fahrrad befand sich abgesperrt auf der Wiese gegenüber der Hochlandhalle. Hinweise bitte an die Polizei in Weilheim unter 0881/6400.

Schongau - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten: Am 31. Mai um 18.20 Uhr wollte ein 19-jähriger Peitinger von der Franz-Josef-Strauß-Straße nach links in die Altenstadter Straße einbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 63-jährigen Ingenrieders, welcher auf der Altenstadter Straße Richtung Altenstadt unterwegs war. Bei dem Zusammenprall wurden beide Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehren Altenstadt und Schongau abgebunden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

Seeshaupt - Zusammenstoß beim Überholen: Am 31. Mai, um 14 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Mann aus Dießen mit seinem Krad BMW auf der St 2064 vom Kreisverkehr Seeshaupt Richtung Ortsmitte. Kurz vor der Kreuzung Seeseitener Straße wollte er zwei vor ihm fahrende Pkw überholen. Er fuhr links an dem ersten Wagen vorbei. Der zweite Pkw bog nach links in die Seeseitener Straße ab. Zwischen dem Krad und dem Pkw kam es zur Kollision. Der geschädigte Pkw-Fahrer ist 80 Jahre alt und fuhr einen Audi. Der Kradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in das KH Tutzing eingeliefert. Sachschaden 14000 Euro.