Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Nach Auffahrunfall in den Gegenverkehr geschleudert

Von: Elena Siegl

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/ dpa

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen aus dem September 2023 dazu.

Freitag, 1. September

B2/Huglfing – Nach Auffahrunfall in den Gegenverkehr geschleudert: Gestern gegen 18.10 Uhr befuhr ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Erding mit seinem Pkw Hyundai die B2 von Murnau kommend in Richtung Weilheim. Auf Höhe von Huglfing wollte der 59-Jährige nach links in die Eberfinger Straße nach Huglfing abbiegen, dies übersah der nachfolgende 27-jährige VW-Fahrer aus Schongau und fuhr auf das Fahrzeug des 59-Jährigen auf. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug des 59-Jährigen und wurde in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit dem Pkw Volvo eines 62-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim. Mit leichten Verletzungen kamen der 59-Jährige und der 62-Jährige ins Unfallklinikum nach Murnau. Alle drei Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen, alle vermutlich mit wirtschaftlichem Totalschaden, ein Schaden in Höhe von ca. 70000 Euro.

B2/Polling – Mehrfach mit Fahrzeug überschlagen, dann Unfallstelle verlassen: Am Donnerstag gegen 22.15 Uhr befuhr ein 37-Jähriger aus Wielenbach die B2 von Murnau kommend in Richtung Weilheim. Kurz vor der Ettinger Senke geriet der Mann mit seinem Pkw Renault nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der leichtverletzte Fahrer verständigte jedoch lediglich seinen Arbeitgeber und ließ sich von der Unfallstelle abholen. Da somit zunächst an der Unfallstelle Unklarheit über den Fahrer bzw. weitere Insassen im verunfallten Fahrzeug herrschte, wurde die Unfallstelle und das Umfeld mit einem Polizeihubschrauber und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Etting nach weiteren Verletzen abgesucht. Letztendlich konnte der Fahrer an der Firmenadresse angetroffen werden. Eine medizinische Versorgung war bei diesem nicht notwendig. Der verunfallte Renault, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall bzw. zum Verhalten des Unfallfahrers dauern an.

Weilheim – Kleintransporter angefahren: In der Eisvogelstraße Höhe Hausnummer 22 wurde am Donnerstag, 31. August, gegen 14 Uhr ein geparkter roter Fiat-Kleintransporter angefahren und an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Trotz eines verursachten Schadens in Höhe von ca. 500 Euro setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt fort. Laut Spurenlage müsste es sich beim Verursacher um ein weißes Fahrzeug handeln. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter 0881 / 6400 zu melden.