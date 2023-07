Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Bei Pool-Party 18-jähriger gegen den Kopf geschlagen

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. © Carsten Rehder

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Hier geht‘s zum Blaulichtticker vom Juni 2023.

Schongau - Körperverletzung bei Pool-Party: Am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr ist es bei der Pool-Party im Schwimmbad „Plantsch“ in Schongau zu einer Körperverletzung gekommen. Einer 18-jährigen aus Schongau wurde gegen den Kopf geschlagen, worauf sie zu Boden fiel. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei traf den mutmaßlichen Täter nicht mehr an. Zum Tathergang gibt es widersprüchliche Angaben. Daher werden Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, gebeten, sich bei der Polizei Schongau zu melden.

Penzberg - Unbefugter Gebrauch eines Kraftwagens: Nicht schlecht gestaunt hat laut Polizei am Samstagabend (1. Juli) ein Gastronom aus Penzberg, als er feststellte, dass sein Lieferfahrzeug nicht mehr vor seinem Lokal stand. Das Auto war an der Bahnhofstraße mit geöffneten Kofferraum und Schlüssel im Zündschloss abgestellt worden. Ein Mitarbeiter des Gastwirts entdeckte das Fahrzeug dann kurz, nachdem das Verschwinden festgestellt worden war, in einem Hinterhof an der Karlstraße. Sachdienliche Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/9257-0 entgegen.

Penzberg - Sturz mit dem Fahrrad: Ein 22-jähriger Radfahrer aus Penzberg ist am Freitag, 30. Juni, gegen 20 Uhr auf der Straße „An der Freiheit“ gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der junge Mann hatte laut Polizei einen geparkten Pkw übersehen, der laut Polizei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stand. Beim Versuch, vorbeizufahren bzw. auszuweichen, kam er dann zu Sturz.

Weilheim - Diebstahl von Kennzeichen: Im Zeitraum vom 25. Juni, 19 Uhr, bis 1. Juli, 14.30 Uhr, sind beide amtliche Kennzeichen eines Autos, das einer 35-jährigen Weilheimerin gehört, entwendet worden. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in Weilheim im Bereich der Kerschensteinerstraße abgestellt. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weilheim unter Telefon 0881/6400 zu melden.

Peißenberg - Kennzeichen gestohlen und Reifen aufgestochen: Beide amtlichen Kennzeichen eines Fahrzeugs, welches einem 24-jährigen aus Peißenberg gehört, sind entwendet worden. Zudem wurden an dem Auto alle vier Reifen beschädigt, indem sie aufgestochen wurden. Das Fahrzeug war zur Tatzeit - diese liegt im Zeitraum vom 30. Juni, 18.30 Uhr, bis 1. Juli, 10 Uhr - in Peißenberg im Bereich der Sonnenstraße abgestellt. Der Sachschaden, der bei der Tat entstand, beläuft sich laut Polizei auf etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Weilheim, Telefon 0881/6400.

Weilheim - Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer: Die Polizei hat am Samstag, 1. Juli, gegen 23.30 Uhr einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 24-Jährige aus Weilheim war an der Oderdinger Straße in der Kreisstadt in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellten die Beamten bei dem jungen Mann Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,25 mg/l, was in etwa 0,5 Promille entspricht. Den 24-Jährigen, bei dem auch eine Blutentnahme vorgenommen wurde, erwartet nun laut Polizeibericht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

Peiting - Flasche in Windschutzscheibe geworfen: Am Samstagmorgen soll ein Mitglieder einer vier-bis sechsköpfigen Gruppe beim Überqueren der Ammergauer Straße in Peiting eine Bierflasche in die Windschutzscheibe eines wartenden Autos geworfen haben. Dabei wurden die Scheibe und die Motorhaube des Fahrzeugs beschädigt. Der Schaden an dem „Ellenator“ eines 17-jährigen aus Schongau beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Schongau entgegen.

Schongau - Kennzeichen gestohlen: Am Freitagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr wurden einer 42-jährigen Schongauerin die Kennzeichen an ihrem Pkw gestohlen. Dieser stand an der Zufahrt zur Staustufe 6. Sachdienliche Hinweise ebenfalls an die Polizei Schongau.

Burgggen - Unfallzeugen gesucht: Nachträglich wurde ein Unfall einer 69-jährigen aus Burggen gemeldet. Sie war am Mittwoch, 28. Juni, gegen 16 Uhr auf dem Angerweg in ihrem Wohnort mit dem Fahrrad gefahren. Ein Pkw bog aus einer Hofeinfahrt rückwärts in den Angerweg ein, was die Fahrradfahrerin zu einem Bremsmanöver veranlasste. Die Frau stürzte und und verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt laut Polizei an und kümmerte sich um die 69-Jährige. Wie sich im Nachgang herausstellte, gab er ihr gegenüber aber falsche Personalien an. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer, der circa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein soll. Der Mann soll kurze Haare haben und mit einem dunklen Pkw unterwegs gewesen sein. Die Polizei Schongau nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.