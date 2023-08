Einschlag in alte Eiche: Zogen vergrabene Metallteile aus dem Krieg den Blitz im Forchet an?

Hobby-Historiker sucht Gründe

Nach dem gewaltigen Blitzeinschlag in eine alte Eiche im Schongauer Forchet sucht der Hobby-Historiker Werner Schmitt nach den Hintergründen.

Schongau – Seine ganz eigene Erklärung dafür, warum ein Blitzeinschlag jüngst auf einem freien Feld im Schongauer Forchet eine alte Eiche regelrecht sprengte und nicht im danebenliegenden Starkstrommasten einschlug, hat Werner Schmitt: „Nicht die Natur hat den Baum zerstört, sondern der unwissende Mensch.“

Der Schongauer, der lange als Flugingenieur gearbeitet hat, erinnert sich zurück an Erzählungen seines Vaters, der öfters Blitzeinschläge entlang der „Via Claudia“ beobachtet haben muss – angezogen durch Metallgegenstände wie ein Hufeisen. „Also müsste irgendetwas an oder neben der rund 350 Jahre alten Eiche sein, das einen Blitz anzog“, so Schmitt.

Schmitt: „Dass der Blitz immer in den höchsten Punkt einschlägt, stimmt nicht“

Der wissbegierige Hobby-Historiker machte sich auf die Suche und fand im zersplitterten Holz der zerstörten Eiche nicht etwa Brandspuren, dafür aber „auffällige, dunkle Stellen im unteren Stammbereich nahe des Wurzelbereichs mit einem Blitzeinschlagsloch in unmittelbarer Nähe im Boden“. Wie Schmitt beschreibt, war die Rinde am Reststamm komplett abgelöst.

Die beiden nahen, etwas südlicher gelegenen Eichen, ein Feldkreuz aus Metall sowie ein Starkstrommast in 120 Metern Entfernung, waren dagegen nicht getroffen worden. „Dass der Blitz immer in den höchsten Punkt einschlägt, stimmt nämlich nicht, das ist ein Mythos“, so Schmitt. Ein Blitz schlage bevorzugt am Boden ein, wo die Luft, die ein Objekt umgibt, sehr stark ionisiert sei, sich also eine Gegenspannung zur Wolke aufbauen kann.

+ Die Überreste eines mächtigen Baumes. Der Stamm ist mit Nägeln gespickt, Schmitt vermutet Metall im Erdreich. © Werner Schmitt

Dies treffe beispielsweise bei elektrisch leitfähigen Spitzen und Kanten aus Metall (Blitzableiter), nassen Berg- oder Hügelspitzen und Baumwipfel zu. Trifft der Blitz auf die Erde, fließe kurzzeitig eine Stromstärke von bis zu 500 000 Ampere. Zudem erhitze sich die Luft im Blitz auf bis zu 30 000 Grad Celsius.

Metallteile verstärkten laut Schmitt das Spannungsfeld für den Blitzschlag

Der ehemalige Maschinenbauingenieur und Pilot brachte dies alles nun mit seinem Wissen über den ehemaligen Fliegerhorst in Schongau-West zwischen Altenstadt und dem Forchet-Waldgebiet zusammen und warf einen Blick in alte militärische Flugplatz-Baupläne und Luftaufnahmen ab 1939 für diesen Bereich. Seinen Unterlagen zufolge lagerte noch im April 1945 in einem Gebäude direkt neben der Eiche militärisches Material und Gerät, das, zumindest in Teilen, bei Kriegsende dort vergraben worden sein könnte. Das dann landwirtschaftlich genutzte Gebäude sei 2010 abgerissen worden. Zudem war der Eichenstamm offenbar großflächig mit Schrauben und Nägel gespickt, teilweise mit äußerst alten und dicken Nägeln.

Schmitts Fazit: Der Blitz traf einerseits auf den Baum, der Saft des Stamms sei durch die hohen Temperaturen explosionsartig verdampft, was die Zersplitterung zur Folge gehabt hätte. Schmitt ist sich aber auch sicher, dass sich unter der Grasnarbe noch viele Metallteile befinden. Diese hätten das Spannungsfeld für den Blitzeinschlag verstärkt.