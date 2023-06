Brand im Asylbewerberheim: Feuerwehr-Großeinsatz in Schongau endet glimpflich

Von: Christoph Peters

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Schongau, Peiting und Herzogsägmühle waren am Dienstagmorgen wegen eines gemeldeten Brands zum Asylbewerberheim an der Dießener Straße in Schongau ausgerückt. © Hans-Helmut Herold

„Brand im Asylbewerberheim Schongau“: Der Notruf, der am Dienstagmorgen um kurz nach 8 Uhr in der Einsatzleitstelle einging, verhieß nichts Gutes. Entsprechend groß war das Aufgebot an Rettungskräften, die zum Unglücksort an der Dießener Straße eilten. Dort konnte jedoch glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden.

Schongau - Wie Schongaus Feuerwehr-Kommandant Werner Berchtold berichtet, hatte nach ersten Erkenntnissen offenbar ein Bewohner der Einrichtung in der Gemeinschaftsküche versucht, brennendes Fett auf dem Herd mit Wasser zu löschen. Die Folge: eine hohe Stichflamme, die nicht nur die Kunststofflampen im Raum zum Schmoren brachte, sondern auch für eine heftige Rauchentwicklung sorgte.

Feuerwehren mit 60 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort

Das Feuer selbst sei glücklicherweise wohl sofort wieder ausgegangen, so Berchtold. Als die Wehren aus Schongau, Herzogsägmühle und Peiting mit rund 60 Mann und zehn Fahrzeugen eintrafen, war deshalb ein größerer Löscheinsatz nicht nötig. Die ebenfalls alarmierte Unterstützungsgruppe des Katastrophenschutzes, die sich aus Weilheim auf den Weg gemacht hatte, konnte laut Berchtold noch auf der Anfahrt wieder umkehren.

Verletzt wurde niemand

„Wir haben dann das Gebäude gelüftet und mit Wärmebildkameras nach weiteren Glutnestern gesucht“, erklärt der Kommandant. Nach einer Stunde konnte ein Großteil der Einsatzkräfte wieder abrücken. Verletzte gab es nicht.

Die Bewohner des betroffenen Trakts wurden laut dem Kommandanten vorübergehend in einem anderen Gebäudeteil untergebracht. Ihre Zimmer seien zwar nicht beschädigt worden, jedoch müsse der Flur wegen der Rauchentwicklung gereinigt werden. Die Gemeinschaftsküche dagegen bleibt erst einmal gesperrt. Berchtold: „Die muss renoviert werden.“

