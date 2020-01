Verstörende Brandserie: Chronik der Ereignisse mit Karte - Kripo nennt aktuellen Stand

Eine beispiellose Brandserie hält die ganze Region Lechrain, Schongau und Weilheim in Atem. Landwirte leben in Angst. Die Kripo ermittelt. Eine Bilanz mit Karte.

Hier eine Karte mit dem Ausmaß der Brände, weiter unten die Chronik nochmal als Textform.

Landsberg/Weilheim-Schongau – Fast jede zweite Nacht halten brennende Scheunen die Feuerwehren im Bereich Lechrain und im angrenzenden Weilheim-Schongauer Land seit zwei Wochen in Atem. Die Kripo Fürstenfeldbruck, die für die Brände im Landsberger Bereich zuständig ist, hat jetzt eine eigene Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen und auf zehn Mann verstärkt.

Kripo gründet Ermittlergruppe „Feldscheune“ - Verdacht auf Serientäter liegt nahe

Der Name: „Feldscheune“. „Wir zählen sieben Fälle der Brandstiftung zu dieser Serie“, erklärt Michael Graf, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord, auf Anfrage.

Hinzu kommen zwei weitere Fälle aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, die zu der Serie gehören, aber von der Kriminalpolizei in Weilheim bearbeitet werden. „Die Präsidiumsgrenze ist dem Täter egal. Aber wir arbeiten sehr eng zusammen.“ Die Ermittler haben alle Brände unter die Lupe genommen, die auf das Konto des Feuerteufel gehen könnten.

Verstörende Brandserie um Schongau: Erster Fall am 13. Dezember

„Als ersten Fall der Brandserie sehen wir den Brand von Mülltonnen vor einer Schule in Asch am 13. Dezember an“, so Michael Graf. Einige Fälle haben die Beamten aufgrund ihrer Ermittlungen aus der Serie ausgenommen. Im Außeneinsatz läuft die Fahndung separat: Vor allem in den Nachtstunden seien zivile und uniformierte Kräfte im Einsatz.

Ermittlungen laufen: Polizei will nichts über Täterprofil verraten

Was die Brandursachen anbelangt oder ein mögliches Täterprofil – hierzu kann sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zum aktuellen Zeitpunkt nicht äußern. Nur so viel: Die Bevölkerung ist zur Wachsamkeit aufgerufen. Wem ein verdächtiges Fahrzeug an einer abgelegenen Örtlichkeit auffällt, der ist angehalten, das Kennzeichen zu notieren und der Polizei zu melden.

Feuerwehren im Dauer-Einsatz und immer in Alarmbereitschaft

In Dauer-Alarmbereitschaft sind derweil auch die Feuerwehren aus dem Lechrain und dem angrenzenden Gebiet aus dem Landkreis-Weilheim- Schongau.

„Mittlerweile sind wir schon in der dritten Woche im Einsatz“, erklärt Landsbergs Kreisbrandrat Johann Koller auf Anfrage. Was die permanente Belastung der Feuerwehrleute anbelangt, gibt sich Koller (noch) gelassen. Zwar zündet der Brandstifter Stadel im gleichen Gebiet an, „im Einsatz sind aber fast immer andere Feuerwehren.“

Ist es ein Feuerwehrmann? Die Möglichkeit besteht immer, aber Gründe sprechen dagegen

Genau das ist auch ein Grund für Koller, den Brandstifter nicht in den eigenen Reihen zu vermuten. „Sicher könnte es auch ein Feuerwehrmann sein, die Möglichkeit besteht immer.“ Aber: „Dieser eine hätte durch die wechselnden Einsätze der Wehren nie selbst bei allen Bränden beim Löschen mit vor Ort sein können.“

Besonders die Feuerwehr Reichling war in den vergangenen Tagen gefordert. Gleich vier Mal musste sie zu Stadelbränden ausrücken. Die Stimmung? „Jeder von unseren Männern hat eine richtige Wut auf den Brandstifter“, räumt Johann Koller ein. Und auch die Angst geht um. „Viele Feuerwehrleute haben selber einen Stadel.“

Doch so mancher Landwirt und Stadelbesitzer hat sich längst gewappnet im Kampf gegen das Böse. „Viele haben schon Bewegungsmelder und Wildkameras an den Stadeln installiert“, weiß Koller. Ob das den Täter abhalten kann? Zumindest hatte der Feuerteufel bislang Glück, dass er noch nicht geschnappt worden ist.

Einen Grund hierin vermutet Johann Koller auch in der Auswahl der Örtlichkeiten. „Bis jetzt haben immer Stadel an gut befahrbaren Straßen gebrannt. Da kann man gut hin- und wegfahren, ohne dass man stecken bleibt mit dem Auto oder Spuren hinterlässt.“ Die Spuren-Suche indes und die Suche nach dem Feuerteufel geht weiter.

Brandserie im Lechrain und Landkreis Weilheim-Schongau