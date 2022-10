„Wir sind eine echt coole Truppe“: Schongauer „Brass Boyz“ stellen ihre erste CD vor

Komplett in Eigenregie haben die jungen Musiker der „Brass Boyz“ ihre erste eigene CD „Verkiekst und zugenäht“ aufgenommen, die es jetzt zu kaufen gibt: (v.li.) Matthias Graf, Felix Ruhland, Franz Riedenauer, Leonhard Seelig, Thomas Schedel, David Pesevski und Anton Mader. Es fehlt Anton Riedenauer. © Christine Wölfle

Die jungen Schongauer Musiker der Blasmusikgruppe „Brass Boyz“ haben ihre erste CD „Verkiekst und zugenäht“ aufgenommen. Wir sprachen mit den sympathischen Burschen über das bemerkenswerte Projekt und ihre Leidenschaft – die Musik.

Schongau – Sie haben sich schon einen richtig guten Namen in Schongau und Umgebung gemacht: Die „Brass Boyz“ sind acht junge Männer zwischen 18 und 22 Jahren, die sich ganz der Blasmusik verschrieben haben. Und die mit ihrer Begeisterung und ihrem Können schon viele Veranstaltungen bereichert haben. Jetzt kann man sich die Vollblutmusiker nach Hause holen, denn sie haben ihre erste CD aufgenommen. Komplett in Eigenregie.

Die CD trägt den Titel „Verkiekst & Zugenäht“. Was bedeutet das?

Leonhard Seelig: „Verkiekst“ sagt man, wenn bei den Bläsern Töne verspringen beziehungsweise mich als Zuhörer direkt anspringen. Das kann sich dann manchmal ganz schön schief anhören, wenn so ein Ton „verkiekst“. Thomas Schedel: Der Titel ist quasi eine Zusammensetzung aus dem Sprichwort „Verflixt und zugenäht“, nur ersetzt durch das Wort „verkieksen“.

Habt Ihr Euch bei den Aufnahmen oft „verkiekst“, oder war alles relativ flott im Kasten?

Thomas Schedel: Wir haben ein komplettes Wochenende dafür gebraucht – von ganz in der Früh bis ziemlich spät in der Nacht. Natürlich waren die ein oder anderen Kiekser mit dabei (lacht). Und leider haben wir zwei Titel weniger als geplant geschafft. Aber ich denke, jeder von uns ist mit dem Resultat zufrieden und hatte Spaß bei den Aufnahmen. Leonhard Seelig: Ja, da haben wir uns schon das ein oder andere Mal sehr „verkiekst“ und haben nicht alles beim ersten Take hinbekommen. Aber ich glaube, das ist ganz normal.

Ihr wart ja nicht in einem professionellen Tonstudio, sondern „nur“ im Proberaum der Stadtkapelle. Dennoch sind die Stücke auf der CD von sehr hoher Qualität: Wie habt ihr das geschafft?

Felix Ruhland: Wir hatten den großen Vorteil, dass unser Baritonist Toni uns sämtliches Recording-Equipment für unser Aufnahme-Wochenende beschaffen konnte. Wir haben für eine möglichst studioähnliche Klangumgebung gesorgt, indem wir zwischen jeder Person und an den Wänden Schall-absorbierendes Molton befestigt haben. Beim Mixing haben dann Tonis Fähigkeiten und diverse neue Effekte ihre Wirkung erzielen können, was in Kombination mit unserem nicht unwesentlichen spielerischen Können (grinst) zu dem professionellen Sound geführt hat. Franz Riedenauer: Zudem haben wir jedes Instrument mit einem Tonabnehmer und mit Raummikros aufgenommen. Unser großer Vorteil war einfach, dass der Toni derzeit eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik macht und sich diesbezüglich sehr gut auskennt.

Hattet ihr Unterstützung?

Matthias Graf: Ja. Wir hatten bei den Aufnahmen einen Leiter, der sich außerhalb des Aufnahmeraumes alles genau angehört und die Partituren mitverfolgt hat. Franz Riedenauer: Und wir hatten Unterstützung von der Stadtkapelle Schongau, die uns den Proberaum zur Verfügung gestellt hat. Und auch durch Leo Heck, der uns eben als Aufnahmeleiter unterstützt hat. Hierfür möchten wir uns nochmals ganz herzlich bedanken. Auch bei Sebastian Jahn von „BSE- Pictures“, der uns ein super Fotoshooting ermöglicht hat. Die Bilder sind auf dem Cover der CD und im Booklet zu bestaunen.

Eure Trackliste ist ziemlich bunt, von traditionell bis modern. Was zeichnet Eure Musik aus?

Matthias Graf: Wir wollten, dass für jeden Zuhörer etwas dabei ist. Ich würde sagen, unsere Musik zeichnet sich durch unsere Interpretationen aus. Wir leben alle für die Musik und schätzen jeden einzelnen Ton wert. Felix Ruhland: Wir haben seit unseren Anfängen nach und nach Stücke gesammelt, teilweise sogar auch selbst arrangiert. Da kommt dann Einiges aus unterschiedlichen Genres zusammen, und somit zeichnet uns zum einen eben diese musikalische Bandbreite aus. Ein weiterer Faktor ist, dass wir alle ungefähr gleich alt sind und das gleiche Ziel haben: Uns selbst immer wieder zu steigern und mit unserer Musik uns und natürlich unseren Zuhörern, ein kleines musikalisches Glück zu verschaffen.

Und was macht Euch als Truppe aus?

Anton Mader: Ganz klar: Dass wir nicht nur in einer „Band“ spielen, sondern auch sehr gute Freunde sind, teilweise schon seit der Kindergartenzeit. Das merkt man auch beim gemeinsamen Spielen. Ich persönlich finde, dass wir eine echt coole Truppe sind und sehr viel Spaß zusammen haben. Anton Riedenauer: Unsere Begeisterung zur Blasmusik kommt da noch dazu und schweißt uns noch mehr zusammen.

Ihr habt Eure CDs ja immer im Gepäck, wenn Ihr einen Auftritt habt. Wo kann man Euch in nächster Zeit live erleben?

Anton Riedenauer: Dieses Wochenende sind wir in Gogolin, der Partnerstadt Schongaus in Polen. Wir dürfen dort das örtliche Oktoberfest spielen. Wem das zu weit ist (lacht): Schon am Freitag darauf, 28. Oktober, kann man uns bei der Hexennacht auf dem Marienplatz hören. David Pesevski: Da haben wir natürlich auch unsere CDs dabei und würden uns auf jeden Fall sehr über viele Besucher freuen!

Die CD „Verkiekst & Zugenäht“ (Preis 10 Euro) kann man natürlich bei jedem Auftritt der Jungs kaufen, auf den Seiten der Brass Boyz in den Sozialen Medien bestellen oder unter der Mail-Adresse antonriedenauer@yahoo.de. Dort kann man die jungen Musiker auch für einen Auftritt buchen oder sie einfach persönlich ansprechen.

Das Gespräch führte Christine Wölfle

