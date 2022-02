Breite Front gegen Abschiebungen formiert sich

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Die Familie von Joseph Aigbiremolen mit den Asylhelferinnen Gabriele Sanktjohanser und Sabine Haser. Dicker Forderungskatalog an Landkreis, Freistaat und Bund veröffentlicht © HEROLD/A

Eine offensichtlich vollkommen aus dem Ruder gelaufene Abschiebeaktion einer nigerianischen Familie sorgte Ende Dezember für Schlagzeilen. Jetzt wenden sich zahlreiche Organisationen mit einem gemeinsamen offenen Brief an die Politik. Die Familie ist derweil spurlos verschwunden.

Schongau – Im Rahmen eines großen Pressegesprächs berichtete Joseph Aigbiremolen im Dezember von der Nacht, in der er und seine Familie abgeschoben werden sollten (wir berichteten). Plötzlich seien mehrere Polizisten in die Wohnung gestürzt, hätten ihn und seine Frau Rosemary niedergeworfen und fixiert. Er sei ausgelacht und verhöhnt worden, berichtet er. Erst am Flughafen sei die Nachricht gekommen, dass die Familie doch nicht sofort ausreisen muss. Seine Frau begab sich aufgrund der traumatisierenden Ereignisse in psychiatrische Behandlung.

Die Aufregung im Dezember war groß, die Polizei kündigte an, den Einsatz untersuchen zu wollen, obwohl bis dato keine Anzeige der Familie vorliegen würde. Das Problem dabei: Zeugen für die Geschehnisse an diesem Abend sind nur die Familie, die abgeschoben werden soll, und die Beamten, die vor Ort im Einsatz waren. Am Ende steht also Aussage gegen Aussage.

Die Abschiebung sollte vollzogen werden, weil die Familie „vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer“ und alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft waren. Joseph Aigbiremolen hatte 2019 eine Haftstrafe wegen Schleuserei abgesessen, weil er zwei nigerianische Frauen und einen Säugling aus Österreich nach Deutschland gebracht hatte.

Offener Brief an politische Verantwortungsträger

Nach der Pressekonferenz wurde es ruhig in der Sache. Zu ruhig, finden die Unterzeichner eines offenen Briefes, der dieser Zeitung vorliegt. Er ist gerichtet an Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die Polizeiinspektion Schongau, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Unterzeichnet haben ihn gemeinsam Wilfried Knorr für die Diakonie Herzogsägmühle gGmbH, Stefan Helm für die Diakonie Oberland, Thomas Koterba im Namen der Caritas Weilheim-Schongau, Joachim Jacob für „unserVeto“, Jost Herrmann und Elisabeth Hogger für den Förderverein Asyl im Oberland sowie Sabine Nagel von der Evangelischen Kirchengemeinde Weilheim und Oberin Mechtild Hommel von den Missionsbenediktinerinnen Bernried.

„Nach unserer Auffassung wurde (bei der versuchten Abschiebung im Dezember, Anm. d. Red.) unverhältnismäßige Gewalt eingesetzt“, heißt es in dem Schreiben. Beide Elternteile, die sich in keiner Phase zur Wehr gesetzt hätten, hätten körperliche Schäden davongetragen. Die psychischen Folgen – insbesondere für die beim Vorgang anwesenden vier minderjährigen Kinder, seien nicht absehbar, heißt es weiter. „Unsere Forderung ist daher eindeutig“, heißt es weiter in dem offenen Brief: „Ein solches Vorgehen darf sich im Sinne der Menschen, im Sinne der Polizisten, die diesen Einsatz vornehmen müssen und im Sinne des Ansehens der Bundesrepublik Deutschland nicht wiederholen!“

Landratsamt soll Ermessensspielräume ausnutzen

An Landrätin Andrea Jochner-Weiß wird die Bitte gerichtet, „dass Sie die Mitarbeitenden des Ausländeramtes auffordern, vor jeder Abschiebung individuell zu prüfen, inwiefern vorhandener Ermessensspielraum eine Abschiebung gegebenenfalls verhindern kann. Hierzu sollten auch andere Behörden wie das Jugendamt, das Gesundheitsamt und gegebenenfalls Fachärzte hinzugezogen werden.“

Zudem solle die Landrätin dafür sorgen, dass die Mitarbeiter der Bezirksbetreuung Asyl und Integration, die im Zuge einer Abschiebung Amtshilfe leisten müssen, darauf hingewiesen werden, dass sie auf die Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes hinwirken können und müssen. „Wo trotz aller Bemühungen dies nicht erreicht werden kann, ist eine umfassende Dokumentation des Geschehens erforderlich, auch zur Wahrung von Rechtsansprüchen Geschädigter“, heißt es weiter.

Die Landrätin solle zudem darauf hinwirken, dass bei Abschiebungen von Familien mit Kindern geprüft werden soll, ob die Anwesenheit von Sozialpädagogen oder Seelsorgern notwendig ist.

Auf Anfrage der Heimatzeitung bestätigte das Landratsamt den Eingang des Schreibens. „Ich werde zeitnah das Gespräch mit unseren Partnern bei der Asylbetreuung suchen“, so Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Polizeibeamte sollen entsprechend geschult werden

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann wird in dem offenen Brief aufgefordert, „sich dafür einzusetzen, dass spezielle Schulungen der bei Abschiebungen eingesetzten Beamten verpflichtend sind“. Wichtig sei zudem die Beachtung spezieller Bedürfnisse von Frauen, bei Krankheiten und körperlichen Einschränkungen. Deswegen solle bei derartigen Einsätzen psychologisch geschultes Personal hinzugezogen werden, dazu weibliches Personal für Frauen und Mädchen. Eltern oder Elternteile sollten nicht abgeschoben werden, wenn dadurch die Familie getrennt werde, auf Nachtflüge sollte verzichtet werden und die Abzuschiebenden von einer der Familie vertrauten Person zum Flughafen begleitet werden.

Von Bundesinnenministerin Nancy Faeser wünschen sich die Verfasser des offenen Briefes, dass der im Ampel-Koalitionsvertrag angekündigte „Spurwechsel“ zu einem „Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik, der einem modernen Einwanderungsland gerecht wird“, auch umgesetzt werde. Denn das könne Abschiebungen verhindern, die mit hohen Kosten für die deutschen Steuerzahler verbunden seien. Faeser solle sich für eine individuelle Fallbetrachtung stark machen, die Landesbehörden motivieren, vorhandene Ermessensspielräume zu nutzen und für eine bundesweite Vereinheitlichung der geltenden Rechtsprechung sorgen.

Ob das auch Joseph Aigbiremolen und seiner Familie weiterhilft, wird sich zeigen. Wie das Landratsamt auf Anfrage der Heimatzeitung mitteilte, ruht das Abschiebeverfahren derzeit, weil die Familie abgetaucht ist: „Uns ist der Aufenthaltsort der Familie unbekannt.“

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie hier.