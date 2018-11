Beton gebrochen: Nächste Panne am Mühlkanal

Brückenneubau

Eine zu enge Kurve an der Behelfsbrückenzufahrt, Kampfmittel im Wasser, die längst hätten beseitigt werden sollen und immer wieder Sperren aus heiterem Himmel, über die sich Autofahrer aufregen. Die Baustelle am und über den Mühlkanal in Schongau hat längst traurige Berühmtheit erlangt. Jetzt reiht sich ein weiterer Vorfall in die Pannenserie ein.