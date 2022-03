Bücherei Schongau: Corona gut umschifft - Ausleihe war immer möglich - was in diesem Jahr geplant ist

Von: Elke Robert

Teilen

Bereits ohne Masken zeigt sich das Team der Schongauer Bücherei, Marianne Platz (li.) und Kornelia Funke, aber nur fürs Sachbücher für Erwachsene Papiermangel bereits bemerkbar © Herold

Mit über 300 neuen Medien geht die Bücherei am Münztor in den Frühling. Passend zur Leipziger Buchmesse werden diese nun präsentiert. Mit 52 000 Ausleihen kommt man im zweiten Corona-Jahr an die Zahlen vor der Pandemie heran, auch die beliebten E-Books haben bei Lesern so manche Lücke gefüllt.

Schongau – Nur fürs Foto lässt sich das diensthabende Team der Bücherei am Münztor diese Woche ohne Maske sehen, aber auch in dieser Einrichtung braucht man in Bayern noch etwas Geduld. Zumindest für die Übergangszeit bis Anfang April heißt es in der Bücherei an der Blumenstraße weiterhin 3G und FFP2-Maske.

„Halten uns an die Auflagen des Bücherei-Verbandes“

„Wir halten uns an die Auflagen des Bücherei-Verbandes, der uns immer mit den neuesten Informationen versorgt“, so Kornelia Funke. Die Leiterin der Bücherei am Münztor und der Pfarrbücherei in Schongau-West hat damit auch beste Erfahrungen gemacht. Mit den Regelungen und Auflagen ist man im zweiten Corona-Jahr gut gefahren – „wir waren ständig präsent“.

Dank des guten Teams in der Bücherei hätten die Leser zwar die ein oder andere Umstellung gehabt, aber ganz egal, ob „click & collect“ oder Telefonanruf und anschließender Abholservice am Fenster – „wir haben es geschafft, Corona gut umschifft und haben die Bürger immer den Regeln entsprechend mit Lesestoff versorgt“, ist Funke überzeugt.

Medienrückgabe lief über den Container auch immer kontaktlos

Die Medienrückgabe kann ja ohnehin über den roten Container beim Bücherei-Eingang erfolgen – für Leser wie für Büchereimitarbeiter einfach und immer kontaktlos umsetzbar. Im Gegensatz zu manch anderer Einrichtung im Bildungsbereich: „Wir sind da gut durchgekommen und haben nicht gelitten“, resümiert Funke.

Und die Zahlen belegen das auch: Über 52 000 Ausleihen hatte man im Jahr 2021 – inklusive der E-Books. Damit kommt man gut an die Statistik vor Corona heran. „Viele haben die E-Books parallel zu den anderen Medien“, so Funke. Die elektronischen Bücher hätten so manche Lücke gefüllt und an Wichtigkeit gewonnen. „Das Schöne ist, ich brauche keinen Reader dazu, man kann sich, wenn man bei uns angemeldet ist, ganz spontan entscheiden und alles übers Tablet lesen.“

Gut angekommen seien im vergangenen Jahr die Leseveranstaltungen im Sommer, vor allem der Schongauer Familienspaziergang mit Sabine Bohlmann und Oliver Pötzsch habe den Lesern gefallen, erinnert sich Funke. „Die beiden ergänzen sich gut.“ Im Ballenhaus hatte Pötzsch außerdem seinen neuen Roman „Das Buch des Totengräbers“ vorgestellt, „das ist auch gut gelungen, jetzt kommt Teil 2“.

Planungen für Aktionen dieses Jahr laufen noch

Etwas Ähnliches habe sie für heuer auch bereits im Kopf, „aber die Planungen laufen noch, die Sachen sind noch nicht unter Dach und Fach“, will Funke noch nichts verraten. Gut gelaufen sei 2021 auch das Online-Bilderbuchkino: „Wir machen weiter, aber noch ohne Präsenz, da bin ich lieber noch vorsichtig.“

Insgesamt 17 400 Medien hat die Schongauer Bücherei am Münztor, die es in dieser Form bereits seit dem 1. April 2003 gibt, im Bestand – ohne die E-Medien gerechnet. Bei den elektronischen Medien kann man auf den kompletten virtuellen Bestand im Verbund „LEO-Sued“ zurückgreifen, das sind 74 000 Titel aus allen Mediengruppen: Kinder- und Jugendbücher, Sachmedien und Ratgeber, Belletristik und Unterhaltung, Tageszeitungen, Zeitschriften und Hörbücher.

300 neue Medien für die Regale in Schongau kommen nun hinzu, wie immer gibt es das Lesematerial passend zu den Buchmessen, auch wenn die Leipziger wieder nicht wie gewohnt stattfinden konnte.

Das Sachbuch für Erwachsene ist heuer ganz groß

Ganz groß ist heuer das Sachbuch für Erwachsene, das Themen wie „unverpackt einkaufen“ und „kreativ aufbewahren“ ebenso aufgreift wie die Energiewende: „Dazu werden wir gerade überflutet mit Medien.“ Reiseführer gehen im Frühjahr ebenfalls gerne über die Theke, viele neue sind bereits eingetroffen.

„Aber ich habe auch noch einige auf der Bestellliste, die erst im April/Mai erscheinen – da macht sich der Papiermangel schon bemerkbar“, so der Eindruck Funkes. Teilweise würden sich Erstlieferungen verzögern, aber auch bei neuen Auflagen bekomme sie immer öfter die Meldung „Nachdruck steht noch aus“.

Die Auswahl an neuen Titeln ist riesig, reicht von den Kriminalromanen „Eiskalt tanzt der Tod“ oder „Der falsche Preuße“ bis hin zu Maxim Leos „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“. Marianne Platz, ehrenamtliche Mitarbeiterin, empfiehlt die Familien-Sagas der Münchner Familie Dallmayr, der Familie Melzer und der Augsburger Tuchvilla. Der Lesetipp der Bücherei-Mitarbeiterin Marina Elbert lautet: „Butterblumenträume“, ein Roman von Christine Rath, „Die Verwegene“ von Charlotte Leonhard und „Für immer ein Teil von Dir“, ein Roman von Colleen Hoover.

15 Mitarbeiter hat das Bücherei-Team derzeit, „die brauchen wir auch, damit wir die Öffnungszeiten abdecken können – da ist mir die Kontinuität ganz wichtig“, lobt Funke den ehrenamtlichen Einsatz.

Öffnungszeiten: Die Bücherei am Münztor ist montags von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr geöffnet, dienstags von 10 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 14 bis 15.30 Uhr, am Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie jeden zweiten Samstag von 10 Uhr bis 12 Uhr.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.