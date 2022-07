„Problem wird nur verlagert“: Bürger-Protest gegen geplante Einbahnstraße

Von: Elke Robert

Mehr Verkehr und unnötige Umwege, etwa über Zugspitz- und Säulingstraße, befürchten die Anwohner. © Hans-Helmut Herold

Die geplante vorläufige Einbahnstraßenregelung in der Baumrißstraße im Forchet IV ist nur „eine Verlagerung des Problems“. Diesen Vorwurf machen Anwohner der umliegenden Straßen und haben 135 Unterschriften gegen den Probelauf gesammelt. Entscheiden soll weiter der Bauausschuss.

Schongau – Probeweise sollen Autofahrer künftig in der nördlichen Baumrißstraße nur noch Richtung Süden fahren dürfen. Ab der Abzweigung zum Tränkhaldenweg soll der Bereich bis August 2023 zur Einbahnstraße werden. Anwohner der Alpspitzstraße im Forchet IV hatten im Mai eine Lösung seitens der Stadt gefordert, damit nicht mehr so durch das Wohngebiet gerast wird – die Gefahr speziell auch für Kinder sei zu groß. Im Juni hatte der Bau- und Umweltausschuss sich dann für eine von drei Varianten entschieden.

Einen ersten Beschluss fasste der Stadtrat, den nächsten der Bauausschuss

Bereits am 26. Juli befasst sich der Bauausschuss erneut mit dem Thema Verkehrsregelung im Bereich Alpspitzstraße, der Punkt steht ganz vorne auf der Tagesordnung. „Die Entscheidung hat für viel Aufregung gesorgt“, informierte Bettina Schade, Geschäftsleitende Beamtin der Stadt Schongau, den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Anwohner im Forchet V sind entsetzt und machen mobil, 135 Unterschriften haben sie bereits gesammelt und befürchten im Prinzip genau das, wovor Martin Keßler von der Stadt Schongau bei dieser Variante schon gewarnt hatte: Die Autofahrer müssen nun Umwege fahren.

„Durch die geplante Regelung ist eine höhere Verkehrsfrequenz in der gesamten Siedlung zu erwarten“, moniert etwa Jürgen Wolf aus der Baumrißstraße in einem seiner drei Schreiben an Bürgermeister Falk Sluyterman, zu denen er „eine richtige Antwort oder persönliche Stellungnahme“ noch vermisst. „Das ist nur eine Verlagerung, die dann bei uns Probleme bringt.“ Der Verkehrscharakter einer „Spielstraße“ des Forchet V werde deutlich zum Nachteil der Anwohner verändert, kritisiert er im Namen der Unterzeichner aus der gesamten Siedlung. Es entstünden Gefahrenstellen insbesondere auch im Bereich des Spielplatzes. „Auch gibt es keine Dokumentation, die belegt, dass in der Alpspitzstraße überhaupt Verkehrsprobleme vorhanden sind“, so Wolf. Er rätsele darüber, auf welcher Datengrundlage die Entscheidung für eine probeweise Einbahnstraße getroffen worden sei. Zwar sehe man die Probleme mit Engstellen in der Alpspitzstraße – „für uns erhebliche Planungsfehler der Vergangenheit“. Es seien jedoch bisher keine Unfälle in diesem Bereich bekannt.

Die Gegner der Einbahnstraßenregelung ärgert besonders, dass sie nicht gefragt wurden

Die nördliche Baumrißstraße zwischen Tränkhaldenweg und Alpspitzstraße wird zur Einbahnstraße. © Hans-Helmut Herold

Was die Gegner der Einbahnstraßenregelung besonders ärgert, ist, dass sie in den Entscheidungsprozess gar nicht eingebunden waren. Einen Ortstermin habe es mit ihnen im Gegensatz zu den Anwohnern im Forchet IV rund um die Alpspitzstraße nicht gegeben. Das monierte auch Mona Maucher in der aktuellen Stadtratssitzung, in der entschieden werden musste, welches Gremium sich denn nun weiter mit dem Thema befasst – noch einmal der Stadtrat oder, wie vorgesehen, der Bauausschuss. „Man sollte die Bürger thematisch mitnehmen, das hat man nicht gemacht, und plötzlich fahren da viele Autos an ihnen vorbei“, so Maucher. Ihrer Meinung nach müsse der gesamte Stadtrat noch einmal darüber diskutieren.

Auch Bettina Buresch hatte zuvor dazu tendiert, dass die Thematik im Stadtrat besser aufgehoben sei, „wenn sich die Bürgerschaft besser fühlt. Vielleicht sind wir acht Mitglieder im Bauausschuss nicht kompetent genug.“

Bürgermeister Sluyterman: Kann nicht bei jeder Anordnung die Bürgerschaft fragen

Dem widersprach Bürgermeister Falk Sluyterman vehement, der Bauausschuss sei durchaus das richtige Gremium. „Man kann nicht bei jeder verkehrsrechtlichen Anordnung die Bürgerschaft fragen.“ Bei allem Verständnis auch dafür, die Dinge möglichst transparent zu gestalten, „der Sturm der Entrüstung, der jetzt kommt, steht nicht im richtigen Verhältnis“, so Sluyterman in Richtung Anwohner Forchet V. Jetzt gehe es um die Sicherheit in der Alpspitzstraße. Und es gebe ja auch noch weitere Vorschläge der Verwaltung, in einem Jahr könne man die Entscheidung revidieren.

Mit vier Gegenstimmen wurde abgestimmt, dass der Bauausschuss zuständig bleibt. Die Sitzung am kommenden Dienstag im Ballenhaussaal beginnt um 17 Uhr. Zur Diskussion gestellt werden könnte dann auch der Vorschlag der Einbahnstraßengegner, die nicht nur meckern, sondern auch eine Lösung finden wollen: Ein unabhängiger Verkehrsexperte solle die Situation beurteilen und Fakten sammeln. „Es muss Fleisch an das Thema“, so Jürgen Wolf.

