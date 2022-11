Bürgerentscheid Krankenhaus: Infobrief für alle Wähler fehlgeleitet

Von: Elke Robert

Das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau kämpft darum, das Schongauer Klinikum vollumfänglich zu erhalten. © Hans-Helmut Herold

„Ein Supergau hoch drei.“ Das meldet der Sprecher des Landratsamtes Weilheim-Schongau. Die Postwurfsendungen vor dem Krankenhaus-Bürgerentscheid am Sonntag wurden fehlgeleitet und landeten im Kreis Tölz-Wolfratshausen. Grund: „Menschliches Versagen“.

Schongau – Schon seit Tagen wartet man im Landkreis Weilheim-Schongau darauf, dass die Postwurfsendung zum Bürgerentscheid am Sonntag, 4. Dezember, endlich eintrudelt. Auf Anfrage unserer Zeitung hieß es am Donnerstag seitens des Landratsamtes, diese solle bis spätestens Anfang dieser Woche verteilt sein. Nach dem Paritätsprinzip sollte sowohl das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ als auch der Kreistag gleich viel Platz erhalten, um die Argumente für ein „Ja“ bzw. „Nein“ beim Bürgerentscheid zum Zentralkrankenhaus noch einmal zu erläutern.

Alle Bürger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bekamen Post, die Bürger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau dagegen nicht

Seit Freitag meldeten sich nun Bürger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei Daniela Puzzovio, Sprecherin beim Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ und berichteten, dass sie Post bekommen hätten. Ob Bad Heilbrunn oder Sachsenkam – dort hatten Bürger die Informationen zur Abstimmung im Briefkasten, die hiesigen Briefkästen blieben hingegen leer. Wie kann das sein? Auch im Landratsamt in Weilheim meldeten sich Bürger aus dem Nachbarlandkreis. Spätestens am gestrigen Montag war klar: Da ist etwas schiefgelaufen.

Einem Mitarbeiter ist ein Fehler unterlaufen

„Die Postwurfsendung wurde fehlgeleitet“, so Hans Rehbehn, Pressesprecher im Landratsamt. Man habe sofort versucht, den Vorgang zu rekonstruieren. Und hat den Grund auch gefunden: Einem Mitarbeiter des mit dem Druck beauftragten Dienstleisters ist schlicht ein Fehler unterlaufen. „Dem Dienstleister ist das furchtbar peinlich“, so Rehbehn.

„Da ist ein menschlicher Fehler unterlaufen“, erklärt es dann der Standortleiter des Dienstleisters, der inständig darum bittet, nicht genannt zu werden, „da hängen Arbeitsplätze dran“. Zeitgleich mit dem Druckauftrag würde am Computer über einen Manager auch direkt die Postwurfsendung angemeldet – an welche Haushalte in welchem Landkreis die Sendung rausgehen soll. Diese Maske wurde offenbar falsch ausgefüllt. „Weil danach mehr oder weniger alles maschinell abläuft, ist das niemandem mehr aufgefallen.“

„Die Landrätin ist nicht sehr entzückt“

Und so wurde die Palette mit der Information zum Bürgerentscheid wie vereinbart von der Post abgeholt, aber landete eben in den falschen Postämtern. „Und selbstverständlich dürfen die Bürger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen trotzdem nicht zur Abstimmung gehen“, so der Standortleiter. Der Dienstleister rechnet mit 8000 bis 9000 Euro Schaden, von einem möglichen Imageverlust ganz zu schweigen, man wisse ja um die Wichtigkeit dieser Postwurfsendung.

„Die Landrätin ist nicht sehr entzückt“, so Rehbehn. Man habe gestern sofort überlegt, wie man jene Bürger, die die Briefwahlunterlagen noch nicht ausgefüllt haben und persönlich zur Urne gehen wollen, noch erreichen könne. Für den neuen Versuch einer Postwurfsendung wird es zu knapp. Es könne nicht sichergestellt werden, dass die Informationen noch rechtzeitig ankommen. Nun soll das Sonderamtsblatt, das am 11. November bereits online und am 16. November im Kreisboten, im Gelben Blatt und im Lechkurier erschien, am Mittwoch auch in der Heimatzeitung veröffentlicht werden.

„Das wird nicht alle Bürger erreichen“, kritisiert das Aktionsbündnis

„Das wird nicht alle Bürger erreichen“, kritisiert Puzzovio und ist mehr als enttäuscht. „Klar, Fehler passieren, aber das ist entgegen dem Willen der Bürger und der Kreisräte.“ Und sie kritisiert, dass es insgesamt so lange gedauert habe mit der Postwurfsendung. Die Entscheidung der Kreisräte hierzu war am 28. Oktober gefallen, am 9. November wurde der Text abgegeben. Zumindest die bisher unentschlossenen Bürger habe man mit der Postwurfsendung noch erreichen wollen.

