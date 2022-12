„Bürokratiemonster“ fürs Schongauer Familienbad Plantsch - Bäderausschuss gebildet

Von: Elke Robert

Nach 18 Jahren gibt es nun aus steuerrechtlichen Gründen eine Änderung beim Kommunalunternehmen Plantsch. Im Bild das beliebte Außen-Warmbecken © Herold/Archiv

Aus steuerlichen Gründen muss die Stadt den Regiebetrieb beim Plantsch neu organisieren. Begeistert ist niemand, erst recht nicht Plantsch-Chef Andreas Kosian. Auch die Stadtverwaltung wird zusätzlich belastet. Die ersten Nachteile werfen ihre Schatten voraus, so wird nun der Bau der PV-Anlage verzögert.

Schongau – In die Weihnachtssitzung des Stadtrats startete man mit einem nichtöffentlichen Teil, im Anschluss stimmten die Stadträte dann ohne weitere Redebeiträge für die Änderungen. Offenbar hatte man sich bei der Stadt schon lange den Kopf darüber zerbrochen, wie man nun am besten vorgehen könnte.

Änderung, um steuerliche Nachteile zu vermeiden

Hintergrund ist eine Betriebsprüfung beim Kommunalunternehmen Plantsch durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. Um steuerliche Nachteile zu vermeiden, empfahl dieser die Umstrukturierung. Und es musste schnell gehen, noch vor dem Jahreswechsel, damit die Umstellung bereits zum 1. Januar und zum neuen Steuerjahr greift.

Nach außen hin ändert sich erst einmal nicht viel, der Badegast wird davon vermutlich gar nichts merken: Verwaltungsrat und Vorstand bleiben beim Kommunalunternehmen wie gehabt bestehen. Aber künftig gibt es noch einen achtköpfigen Bäderausschuss, der öffentlich tagen muss und dann zusammenkommt, wenn nicht ohnehin der Stadtrat entscheidet. Ein Punkt für den Bäderausschuss ist beispielsweise die Anpassung der Eintrittspreise fürs Familienbad.

Plantsch-Chef Andreas Kosian: „Schieben ein riesiges Bürokratiemonster vor uns her“

Hört sich erst einmal nicht wild an. „Begeistert bin ich natürlich nicht“, erklärt Bad-Chef Andreas Kosian. Und er erläutert auch warum: Das Konstrukt, das nun gegründet werden muss, damit steuerrechtlich alles ordentlich abgewickelt werden kann, nennt er „ein riesiges Bürokratiemonster, das wir nun vor uns herschieben“.

18 Jahre lang habe es gut funktioniert, so wie es war. „Jetzt wird alles langsamer, schwieriger, teurer und komplizierter“, so Kosian. „Es macht viel mehr Leuten viel mehr Arbeit, alles muss jetzt für zwei Verwaltungen aufbereitet werden.“

Bettina Schade, geschäftsleitende Beamtin im Schongauer Rathaus, sieht es genauso: „Die Abläufe werden länger, und am Ende des Tages ist es komplizierter.“ Natürlich werde man sich bemühen, dass alles so schnell wie möglich auf den Tisch komme.

Der Auftrag für die PV-Anlage auf dem Dach darf noch nicht vergeben werden - das kann die Stadt viel Geld kosten

Was ändert sich nun konkret? Dies erklärt Kosian an einem aktuellen Beispiel, nämlich an der geplanten Photovoltaikanlage für das Dach des Plantsch, durch die man sich eine weitere Energieeinsparung erhofft. Zumindest beim kleinen Dach könne man sofort beginnen, es sei alles ausgeschrieben, der Unternehmer stünde bereit. Nun aber dürfe man den Auftrag erst einmal nicht erteilen.

Denn während das Kommunalunternehmen Ausschreibungen bis zu einem Auftrag von fünf Millionen Euro selbst in die Wege leiten könne, müsse die Stadtverwaltung bereits ab einer Höhe von 50 000 Euro ein Verfahren starten. „Das muss auch in den Stadtrat und dauert ewig“, macht Kosian deutlich. Im Prinzip gehe es sogar um alle Kosten über 800 Euro – alle Ausgaben und Investitionen, die über mehrere Jahre steuerlich abgeschrieben werden müssen, also im Plantsch nahezu alles. „Das ärgert mich, aber da freut sich keiner darüber, über dieses Bürokratiemonster schüttelt jeder den Kopf.“

Am Dach des Bades stehen Sanierungsarbeiten an

Was die PV-Anlage anbelangt, könne das die Stadt letztlich viel Geld kosten, denn da zähle jeder Tag, an dem diese eher ans Netz geht. Erweitert werden soll die Anlage auf dem kompletten Dach des Plantsch, beginnend mit dem Saunaland-Neubau mit Kosten von rund 100 000 Euro. Weitere rund 500 000 Euro rechnet Kosian dann für die Anlage auf den übrigen Dächern, an denen aber erst noch Sanierungsarbeiten vorgenommen werden müssen, die er im deutlichen sechsstelligen Bereich sieht. Teilweise müsse das komplette Blech am Dach ersetzt werden, teilweise die Holzunterkonstruktion. Aber das müsse noch untersucht werden.

„Aber es gibt einen Silberstreif am Horizont“, verrät Kosian. Es würden auch noch andere Vorschläge im Raum stehen für das Kommunalunternehmen. Diese sollen nun steuerlich geprüft werden – vielleicht könne man irgendwann das Rad zurückdrehen.

Die Mitglieder im neuen Bäderausschuss sind folgende Stadträte: Michael Eberle und Hans Rehbehn für die CSU, Ilona Böse und Tobias Fuhrmann für die SPD, Susanne Tischner und Thomas Schleich für die UWV, Nina Konstantin (ALS) und Markus Keller (Grüne).

