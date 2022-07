Vereidigung zum letzten Mal in der Schongauer Altstadt

Teilen

Schreiten die Front der Ehrenformation ab (v.l.) Harald Kühn (MdL), Oberstleutnant Sven Tillery und Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman. © Walter Kindlmann

69 Soldaten gelobten der Bundesrepublik treu zu dienen. Es war die letzte öffentliche Vereidigung in der Schongauer Altstadt. Etliche Besucher verfolgten den Akt.

Schongau – Die Fahnenabordnung, die Ehrenformation und das Gebirgs-Musikkorps sowie der Landtagsabgeordnete Harald Kühn, die Bürgermeister aus Schongau und Umgebung, Vertreter der Behörden, der Soldaten- und Veteranenvereine sowie Eltern und Geschwister der Soldaten: Sie alle bildeten am Donnerstagabend den feierlichen Rahmen für die Gelöbnisfeier auf dem Marienplatz.

Das Ausbildungsbataillon wurde 2013 aufgestellt. Ab 2014 haben regelmäßig öffentliche Vereidigungen stattgefunden. Damit ist es jetzt vorbei. 2020 hatte der Inspekteur des Heeres entschieden, die Ausbildung der Feldwebel- und Unteroffizieranwärter umzustellen. Der Führernachwuchs soll künftig bereits bei seinem jeweiligen Truppenteil – Gebirgsjäger, Fallschirmjäger, Panzergrenadier oder Versorger – in seine künftige Aufgabe herangeführt werden.

Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen, sei die Devise

Oberstleutnant Sven Tillery, seit 2020 Bataillonskommandeur, sagte in Richtung der Soldaten, der Eid beinhalte ein mutiges Versprechen. Gerade in dieser angespannten Zeit. „Sie verpflichten sich dazu, sich für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung einzusetzen. Und das bis hin zur letzten Konsequenz, dem Einsatz von Gesundheit und Leben“. Recht und Freiheit seien es wert, sie im Ernstfall zu verteidigen. Was das im äußersten Fall bedeuten kann, sehe man in der Ukraine jeden Abend in den Nachrichten.

Die Eidesformel „ich schwöre der Bundesrepublik treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“ sprachen 69 Soldaten. © Walter Kindlmann

Die Bundeswehr sei streng dem Verteidigungsauftrag verpflichtet. Niemand wolle zur Waffe greifen, doch es gäbe Situationen, in denen es nicht anders gehe. Die Einsätze der Bundeswehr in Afghanistan, im Irak, in Mali oder am Horn von Afrika hätten dies gezeigt und zeigten dies heute noch. Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen, sei dabei die Devise. Tapferkeit, Vertrauen, Disziplin und Mut, Kameradschaft und Treue seien nur einige der vielen Tugenden, die von Soldaten verlangt würden,

Den Lehrgangsteilnehmern sprach Tillery Respekt und Anerkennung für deren mutige Entscheidung aus, Verantwortung für Freiheit, Recht, Menschlichkeit und Frieden zu übernehmen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Verbindungen zwischen der Bundeswehr und Schongau sowie benachbarten Kommunen

Harald Kühn sagte, er sei dankbar, dass die jungen Soldaten bereit seien, Verantwortung für Recht und Freiheit zu übernehmen. „Deutschland braucht Sie“. Seit die Soldaten des Ausbildungsbataillons in Altenstadt stationiert seien, hätten sich viele positive Verbindungen zwischen der Bundeswehr und der Stadt Schongau sowie den benachbarten Kommunen entwickelt. „Sie bereichern das öffentliche Leben unserer Region.“

Kühn bedauerte, dass aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen bei der Ausbildung von Feldwebeln und Unteroffizieren „wir uns heute leider zum letzten öffentlichen Appell zusammengefunden haben“. Diese Veranstaltungen seien stets Ausdruck des Respekts und der Hochachtung vor den Menschen gewesen die bereit seien Verantwortung „für unser Land zu übernehmen“.

Rekrutensprecher Stabsunteroffizier Nicolas Groß indes sagte, man werde die erworbenen Fähigkeiten der Bundesrepublik zur Verfügung stellen. Er spreche für seine Kameraden, wenn er sage, „unsere Eltern haben uns dazu den Rücken gestärkt“.

Wie es sich für eine Gelöbnisfeier gehört, spielte das Musikkorps aus Garmisch-Partenkirchen zum Einmarsch der Soldaten den „Kaiserjäger Marsch“, zum Ausmarsch den „Defiliermarsch“ und zum Gelöbnis den Choral „Bayerisches Militärgebet“. Gemeinsam sangen Soldaten und Besucher die Bayernhymne sowie die Nationalhymne. Dem Appell vorausgegangen war ein Familientag in der Kaseren sowie ein Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.