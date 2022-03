Bunt und kreativ: Neue Graffitis in der Unterführung am Schongauer Schulzentrum

Sich ganz legal kreativ ausleben durften die Jugendlichen beim „Tag der Jugend“ in der Unterführung am Rößlekellerberg am Schongauer Schulzentrum. © Wölfle

„Endlich in einem legalen Turf nach Lust und Laune covern“: Beim „Tag der Jugend“ durften Teenager die Unterführung beim Rößlekellerberg mit ihren Graffitis noch bunter gestalten, als sie eh schon war. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.

Schongau – Das „Auge des Horus“ prangt jetzt groß auf den bunten Kacheln der Unterführung am Schongauer Schulzentrum. „Das ist ein ägyptisches Schutzzeichen“, erklärt Steffen, der Urheber des Werks. Mit der Spray-Aktion geht für ihn ein lang gehegter Traum in Erfüllung: „Endlich legal sprühen.“

Diese Aussage hörte man an diesem Nachmittag von allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich mit Feuereifer an die Sache machten. „Bewaffnet“ mit Vorlagen von Google und Pinterest auf dem Smartphone, im Hintergrund coole Musik und Spraydosen in allen erdenklichen Farben, boten den schöpferischen Freiraum für die rund 30 Nachwuchskünstler. Und so entstanden über vier Stunden lang Friedenszeichen, großflächige Comic-Gestalten, Figuren aus Computerspielen wie „Amoung us“, Pilze und Wolken – der Phantasie war quasi keine Grenze gesetzt.

Jugendreferenten mit klarer Ansage

Dass dem auch bei diesem Projekt so war, dafür hatten die Jugendreferenten Mona Maucher und Thomas Schleich gesorgt. Die haben bereits Erfahrung in Sachen Spray-Aktionen, denn im Zuge der Gassenverschönerung wurde unter ihrer Anleitung die Unterführung an der Spinne neu gestaltet (wir haben berichtet).

Bei der Arbeit: Angelique coverte alte Graffitis mit einer großflächigen Comic-Figur. © Wölfle

Und daraus hatte man auch gelernt: „Dieses Mal gab es eine Art Verhaltens-Kodex. Das heißt, es durften keine Flaggen oder politisch-motivierte Symbole oder Akronyme gesprüht werden“, erklärte Schleich. Das habe man allen Jugendlichen nahegelegt, und diese haben sich ohne Murren daran gehalten. Viel zu groß war ihre Vorfreude, sich einen Nachmittag lang künstlerisch, und eben legal, austoben zu können – Ohne Watcher – also einen, der „Schmiere steht“.

Polizei wurde alarmiert

So ergriff auch niemand die Flucht, als eine Polizeistreife vorbeikam, die ein „besorgter“ Bürger verständigt hatte. „Das verstehen wir manchmal nicht, dass gleich die Polizei gerufen wird, statt mit uns zu reden“, schüttelten die Jugendreferenten den Kopf. Ein ganz kleiner Wermutstropfen an einem ansonsten sehr gelungenen Nachmittag, der auch Maucher und Schleich ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht zauberte.

Seit drei Jahren sind die beiden die Jugendreferenten der Stadt Schongau. „Ein Spitzenteam“, nennen sie sich lachend. Und wirklich: Sie harmonieren, haben ganz viel Spaß an ihrer Aufgabe und sind hoch motiviert. „Gerade der ständige Kontakt und die Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum ist super“, betonen beide unisono.

Großes Thema ist und bleibt ein Skate-Platz

Doch auch darüber hinaus haben Maucher und Schleich Ambitionen, Ideen und Wünsche. „Wir werden jetzt, wenn es wieder erlaubt ist, den Kontakt zu den Kindergärten und Schulen suchen, deren Ansprechpartner wir bei der Stadt sind“, zählen sie auf. Zudem sind sie bei Veranstaltungen wie der Hexennacht präsent, kümmern sich um die Spielplätze im Stadtgebiet, organisieren das Ferienprogramm mit, tauschen sich regelmäßig mit ihren Kollegen aus Altenstadt und Hohenfurch aus und helfen mit, wenn Not am Mann ist – wie am Bikepark.

Sport ist für die Jugendreferenten sowieso ein ganz großes Thema. „Wir würden uns insgesamt mehr offene Sportanlagen in Schongau wünschen. Und unser ganz großer Traum und ewiger Wunsch ist immer noch ein Skate-Platz“, schauen sie sehnsuchtsvoll in die Zukunft und versprechen: „Wir bleiben dran!“

Wer sich über die Arbeit der Jugendreferenten informieren will, kann das jederzeit in den sozialen Medien (jugendreferenten.schongau) tun. Dann verpasst man garantiert nicht die nächste coole und legale Aktion.

Christine Wölfle