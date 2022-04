Chance für Renaturierung am Lech - Besondere Veranstaltungsreihe startet

Von: Elke Robert

Teilen

Viele Herausforderungen sind in den kommenden Jahren am Lech zu bewältigen (im Bild bei Prem), eine Veranstaltungsreihe macht darauf aufmerksam. © Majowski

Den Lech kennenlernen und etwas über Chancen erfahren, diesen wieder in einen natürlicheren Zustand zu versetzen – das ist der Hintergrund einer Veranstaltungsreihe, die im April startet.

Weilheim-Schongau/Landsberg – Von gemütlichen Wanderungen, einem Termin zu Vogelbeobachtung, einem Bildvortrag, fachlichen Exkursionen zu Fuß oder mit dem Rad, bis hin zum Lech-Zukunftssymposium – die Lech-Veranstaltungsreihe, die ab dem 10. April startet, ist vielfältig. „Längerfristiges Ziel ist es, ein politisches Zukunftskonzept Lech anzustoßen und durch regional und fachlich differenziertes Wissen und Erfahrungsschatz unterschiedlicher Akteure am Lech beratend zu unterstützen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Lebensraum Lechtal. Und die Zeit läuft, denn in fünf Jahren endet die erste Konzession am Lech, an der Lechstaustufe Horn, in den kommenden zehn bis 13 Jahren folgen zwölf weitere Konzessionen in den Landkreisen Ostallgäu, Augsburg und vor allem Landsberg: Für die Lechstaustufe 9 bei Apfeldorf steht das Jahr 2035 im Plan, für die Staustufen 11 bis 15 (Lechblick, Lechmühlen, Dornstetten, Pitzling und Landsberg) bereits Ende 2034.

Der Lech besitze ein starkes Netzwerk, und die Kommunikation und Kooperation des Vereins mit dem Wasserwirtschaftsamt, den Behörden und den Wasserkraftbetreibern sei harmonisch und vorbildlich. Das Ende der wasserrechtlichen Zulassungen berge aber große Chancen und Möglichkeiten der Renaturierung. „Der Lech ist immer noch die bedeutendste Biotopbrücke im gesamten nördlichen Voralpenraum“, so die zuständige Lechrangerin Patrizia Majowski. „Jetzt gibt es die Möglichkeit, nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern die Ursachen für die fehlende Dynamik des Lechs zu verändern.“

Einen Lebensraum für Flora und Fauna bietet bei der Litzauer Schleife das, was mitgeschwemmt wird. © Majowski

Lechrangerin fordert landkreisübergreifende Forschung

Die Lechrangerin mit Büro in Schongau, seit kurzem nicht nur für den Landkreis Weilheim-Schongau, sondern auch Landsberg tätig, will erreichen, dass jetzt auf den Lech ein besonderes Augenmerk gelegt wird. „Der Lech ist ein alpiner Fluss, der das Geschiebe braucht, damit das Ökosystem funktioniert.“ Gemeint ist damit die Bewegung von Schotter und Geröll, das der Lech aus den Alpen bis in die Donau transportiert, der Kies, der am Wildfluss den Lebensraum für die Pflanzen und Tierwelt erhält. Auch die biologische Durchgängigkeit für Fische und Insekten ist wichtig.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Landkreisübergreifend müsse nun dort geforscht und angesetzt werden, wo es bereits grundlegende Veränderungen gebe, wie etwa bei den Kiesbänken. „Dort wachsen nicht mehr nur Gras und Kraut, sondern bereits Fichten“, so Majowski, „irgendwann ist es zu spät.“ Auch Fische finden keinen Platz mehr zum Laichen.

Verein Lebensraum Lechtal ist nicht gegen die Wasserkraft

Was der Schongauer Lechrangerin besonders wichtig ist: Der Verein Lebensraum Lechtal ist nicht gegen die Wasserkraft. „Jetzt haben wir nicht mehr nur die Umweltkrise, sondern mit dem Ukraine-Krieg auch eine Energiekrise – wir brauchen unbedingt erneuerbare Energien, aber nicht etwas, was das Ökosystem zerstört.“ Gemeinsam müsse man nach „geschiebedurchlässigen“ Lösungen für den Lech suchen, die es anderswo in Deutschland bereits gebe – ohne Fischtreppen aus Beton.

Letztlich sei dies auch für die Wasserkraft selbst wichtig. Bei der Staustufe 1 Roßhaupten am Forggensee etwa könne man im Winter die großen Schlammablagerungen sehen, die Rinnsale bahnen sich ihren Weg hindurch. Durch die Verschlammung sinke das Volumen der Stauseen. Der Einsatz von erneuerbaren Energien müsse künftig nachhaltig gestaltet werden. Majowski: „So lange ich kein Papier in Händen halte, auf dem steht, dass es keine ökologisch durchgängige Lösungen für den Lech gibt, werde ich fragen, ob das möglich ist.“

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet im Oktober ein (nichtöffentliches) Lech-Zukunftssymposium, wo zukunftsfähige übergreifende Strategien entwickelt werden sollen.

Verschiedene Veranstaltungen zum Lech übers Jahr verteilt Start der Lech-Veranstaltungsreihe ist in Epfach am Sonntag, 10. April: Unter dem Titel „Lebensader Lech und seine Artenvielfalt erhalten“ ist ein geführter Rundgang geplant, den der Kreisfischereiverein Schongau organisiert. Thematisiert werden nicht nur die Fischarten des Lechs wie der Huchen, sondern auch deren Probleme in ihrem Lebensraum und die Beiträge des Vereins zur ökologischen Verbesserung sowie die Visionen zur Umgestaltung. Auch ein Pflug wird zu sehen sein, mit dem das Flussbett durchgepflügt wird, um den Kies zu lockern, um den Fischen das Laichen zu ermöglichen. „Letzte Chance für den Füssener Lech“ heißt es dann am Freitag, 6. Mai, auf Einladung des Bund Naturschutz in Bayern. Mit der Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren wandern die Teilnehmer vom Walderlebniszentrum Füssen-Ziegelwies den bayerischen Lech entlang. Am Donnerstag, 10. Mai, folgt von der DAV-Sektion Landsberg ein Bildvortrag zum Thema „Der Lech – europäische Vielfalt“. Es geht um wertvolle Reste einer reichen Pflanzenwelt, darunter Arten, die fast nur noch in Bayern zu finden sind. Außerdem werden unterschiedliche Lebensräume zwischen der Litzauer Schleife und dem Lechauwald bei Unterbergen vorgestellt (im Alpenvereinsheim Landsberg). Vogelbeobachtung an der Lechstaustufe 23 in Merching steht am Samstag, 11. Juni, auf dem Programm. Das Projekt „Licca Liber“ soll am Sonntag, 3. Juli, Thema eines Spaziergangs und Dialogs sein (Staustufe Merching). Auch der Verein Lech-Allianz hat sich dies für eine Fahrradtour zum Thema gemacht am Dienstag, 12. Juli, mit Treffpunkt in Augsburg. Die DAV-Sektion Schongau und der Verein Lebensraum Lechtal nehmen am Dienstag, 5. Juli, Interessierte mit zu einer gemütlichen Feierabendrunde an der Litzauer Schleife. Referentin Patrizia Majowski erzählt über die Rettung der Litzauer Schleife und die Maßnahmen zum Erhalt der letzten Wildflusslandschaften unter Wasser und an Land. „Der Halblech: Renaturierungspotenzial und Geschiebelieferant“ heißt es am Donnerstag, 18. August, auf Einladung der BN-Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren (Trefpunkt am Kenzenparkplatz zwischen Buching und Halblech). Alle Details zu den Veranstaltungen gibt es unter www.lebensraumlechtal.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.