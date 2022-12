Christbaumkauf mit den Kindern? Lassen Sie es! Von einem unschuldigen Ausflug, der zum Höllentrip wird

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Schauplatz des Schreckens: Christbaumplantage. © Petra Nowack/Imago

Tatort: Christbaum-Plantage. Es ist ein Ort der Träume, aber auch ein Ort, an dem sich – wie unsere Kolumnistin jüngst am eigenen Leib erfahren hat – wahre Familiendramen abspielen können.

Friedliche Stimmung noch auf der Fahrt zum gemeinsamen Familien-Event. Leuchtende Augen. So viele schöne Bäume. Der Sohnemann streift umher. Tochter 1 hat sich schnell in einen Baum verliebt. Groß ist er, schön gewachsen. Lediglich das eine oder andere Zweiglein fehlt ihm. Der Gesamteindruck stimmt. Eigentlich ist er schon so gut wie gekauft.

Doch Tochter 2 hat sich in einen anderen Baum verbissen. Ein bisschen buschiger ist der. Der Sohn befürchtet, dass er gar so buschig ist, dass unter den ausladenden unteren Ästen unter Umständen gar kein Geschenk mehr Platz hat – und schlägt sich weniger aus optischen Gründen als aus Eigennutz auf die Seite der anderen Schwester.

Sie kennen die Orks aus „Herr der Ringe“? So ungefähr

Die jubelt schon innerlich, doch hat die Rechnung nicht mit Tochter 2 gemacht. Die wiederum wütet jetzt, rennt tobend, schreiend und schnaubend mit hochrotem Kopf quer durch die Baumreihen wie ein Mini-Berserker. Sie kennen die Orks aus „Herr der Ringe“? So ungefähr. Der Papa sitzt übrigens längst bei laufendem Motor im Auto. Raten Sie mal, was mehr raucht: Das Abgas oder der rote Kopf ?

Weihnachten: Für sie gestorben, wenn nicht ihr Baum mit nach Hause kommt

Tochter 1 zeigt sich wenig beeindruckt von alledem. Schließlich hätte sie in den vergangenen zwei Jahren schon auf ihre persönlich auserwählten Traum-Bäume verzichten müssen, schreit sie weinend quer über die Plantage. Und überhaupt: Sie schmücke keinen anderen Baum als den von ihr auserkorenen. Weihnachten: Für sie gestorben, wenn nicht ihr Baum mit nach Hause kommt.

Willkommen bei den Weihnachts-Flodders

Von ihrer Wunsch-Tanne wegzubewegen ist sie nicht. Der Baum-Aktivismus einer Achtjährigen funktioniert auch ohne Klebeband. Die Baumverkäuferin hat sich indes mit einem Gesichtsausdruck, der unvergessen bleibt, hinter einem Baum ganz weit weg versteckt. Komisch. Willkommen bei den Weihnachts-Flodders.

Im Radio dudelt Chris Rea sein „Driving home for Christmas“ – doch wir fahren in die Hölle

„Schaut mal Kinder, der ist doch auch schön.“ „Nein!“, brüllt es von der einen Ecke, „Nein!“, heult es aus der anderen. Wütend stapfe ich am Ende zum Auto. Statt Baum schleife ich den schäumenden Mob hinter mir her. Im Radio dudelt Chris Rea sein „Driving home for Christmas“. Genaugenommen fahren wir nicht nach Hause, sondern geradewegs in die Hölle. Es brodelt und zischt, die Stimmung ist mindestens so tief unten wie die Stelle, an der sich der Höllenschlund auftun muss.

Daheim geht das Geheule weiter. Die Atmosphäre ist so frostig, dass es verwunderlich ist, dass die Tränensturzbäche nicht wie gefrorene Wasserfälle am Boden anwachsen. Die Fronten sind verhärtet. Der Schmerz um den an Weihnachten fehlenden Christbaum ist unermesslich – vor allem bei den Verursachern des Dilemmas.

Alleine gehe ich am nächsten Tag zum Christbaum-Verkauf, suche ein Bäumchen aus, das allen gefallen dürfte, und lasse der Verkäuferin vom Vortag eine Entschuldigung für das Verhalten meiner peinlichen Sippe ausrichten. Die winkt ab. „Ach was! Weinende Kinder haben wir oft bei uns.“ Offenbar gibt es beim Christbaumkauf eben nicht nur in unserer Familie Kampfszenen wie aus der Schlacht um Mittelerde.

Auch Ehe-Dramen sollen keine Seltenheit sein beim Christbaumkauf, verrät die Verkäuferin. So hätte eine Frau ihren Mann gar einmal auf der Plantage stehen lassen und sei alleine mit dem Auto davongebraust, weil der Gatte einen anderen Baum wollte als sie selbst.

Auch wenn Sie als Familie – bewaffnet bis an die Zähne und hoffentlich nahkampferprobt – zum Christbaumkauf aufbrechen sollten und ohne/mit Baum und mit mieser/super Stimmung heimkommen: Spätestens am Heiligabend, da stehen wir dann alle wieder selig unterm Weihnachtsbaum und haben uns alle wieder lieb.

