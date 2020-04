Corona-Krise: Automobilzulieferer Hoerbiger baut jetzt Schutzwände für Arztpraxen

Normalerweise produziert Hoerbiger Komponenten für die Automobilindustrie. Doch in der Corona-Krise sind andere Produkte gefragt. Auf Anregung eines Mitarbeiters hat das Unternehmen jetzt mit der Herstellung von transparenten Schutzwänden für Arztpraxen in der Region begonnen. Das Interesse am kostenlosen Angebot ist groß.

Peiting – „Es war unser Mitarbeiter Alexandar Pericevic, der die Idee zu den Schutzwänden hatte“, sagt Ansgar Damm, der bei der Hoerbiger Antriebstechnik für die Forschung und Entwicklung zuständig ist. Dieser habe in Supermärkten beobachtet, dass die Kassiererinnen und Kassierer oftmals weitgehend ungeschützt den mitunter hustenden Kunden ausgesetzt seien. „Seine Lösung haben wir intern aufgegriffen und zusätzlich einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben, welche Produkte wir in der aktuellen Krise darüber hinaus mit unseren Kompetenzen fertigen und zur Verfügung stellen können“, sagt Damm. Denn auch Hoerbiger wolle einen gesellschaftlichen Beitrag in der schwierigen Zeit leisten, in der man sich gerade befinde.

Konstruktionsabteilung entwirft zwei Varianten

Während Damm über mögliche weitere Produkte noch nichts verraten kann, ist das Projekt Schutzwände bereits weit gediehen. In der Konstruktionsabteilung wurden auf Basis von Standardkomponenten zwei Varianten der durchsichtigen Schutzwände entworfen. Anschließend wandte sich Damm an den Schongauer Hausarzt Martin Kayser mit der Bitte, den Bedarf bei den Arztpraxen in der Region abzufragen.

Er selbst schrieb die Apotheken an und unterbreitete ihnen das kostenlose Angebot seiner Firma. „Wir wollen nicht von der aktuellen Situation profitieren.“ Dass man zuerst an die genannten Einrichtungen herantrat, hat laut Damm einen einfachen Grund. „Arztpraxen und Apotheken haben naturgemäß mit erkrankten Personen zu tun, sie sind aber in der aktuellen Situation besonders wichtig.“

Die Resonanz auf das Angebot übertraf die Erwartungen. Die Nachfrage sei bereits am ersten Tag so groß gewesen, dass man die anfänglich geplante Materialbestellung erweitern habe müssen, so Damm. In der Peitinger Lehrwerkstatt des Unternehmens hat mittlerweile die Montage der ersten 50 Stellwände für 23 Arztpraxen begonnen. Sie sollen sobald wie möglich ausgeliefert werden.

Bei Bedarf bringen Hoerbiger-Mitarbeiter die Wände persönlich in die Praxis und kümmern sich auch um die passgenaue und sichere Anbringung des Schutzes.

Sollte es sich bezüglich Materialverfügbarkeit und Fertigungskapazität darstellen lassen, sei vorstellbar, das Angebot auch für Supermärkte und andere Geschäfte zugänglich zu machen, kündigt Damm an. „Dann würden wir einen Beitrag in Höhe der Fertigungskosten erheben.“

Keine Konkurrenz zu lokalen Handwerksbetrieben

Wichtig ist dem Entwicklungschef zu betonen, dass sein Unternehmen mit den Schutzwänden nicht in den Wettbewerb mit den örtlichen Handwerksbetrieben treten wolle. „Unsere Standardlösung ist eine kurzfristige Antwort, die keinen Anspruch darauf hat, Designerpreise zu gewinnen. Eine solide, langfristige und optisch ansprechende Lösung soll den Fachbetrieben überlassen bleiben.“

