Die Corona-Sommerwelle im Landkreis Weilheim-Schongau: Viele Fälle, wenig Probleme

Lage bei Ärzten und Krankenhäusern eher entspannt

Von Sebastian Tauchnitz schließen

Man braucht nicht mal auf die Statistik zu schauen, um zu bemerken: Die Corona-Sommerwelle ist längst angekommen im Landkreis. Allerdings sehen Krankenhausärzte und ihre niedergelassenen Kollegen die derzeitige Lage eher entspannt.

Landkreis – „Keine Frage, Corona ist wieder bei uns angekommen“, sagt Dr. Florian Amor, Oberarzt auf der Intensivstation am Schongauer Krankenhaus, im Gespräch mit der Heimatzeitung. Zu diesem Zeitpunkt waren in den Krankenhäusern in Weilheim und Schongau 13 Covid-Patienten in stationärer Behandlung. Einer davon musste intensivmedizinisch behandelt, aber nicht beatmet werden.

„Das bestätigt den Trend, der sich schon länger abgezeichnet hat“, so Amor. Die derzeit dominierende Omikron-Variante des Covid-Virus sei zwar sehr ansteckend, verursache aber kaum schwere Krankheitsverläufe. „Das ist ein Paradigmenwechsel im Vergleich zur Delta-Variante im vergangenen Herbst und Winter“, sagt der Facharzt.

Paxlovid muss frühzeitig eingenommen werden

Diese sei weniger ansteckend, dafür aber deutlich gefährlicher gewesen. „Schon seit Monaten ist niemand mehr aufgrund eines schweren Covid-Verlaufs bei uns auf der Intensivstation verstorben“, so Amor. Patienten, die derzeit stationär aufgenommen werden müssen, hätten in der Regel schwere Vorerkrankungen.

Die Bundesregierung hat vor nicht allzulanger Zeit mitgeteilt, dass sie sich eine Million Dosen des Präparats „Paxlovid“ gesichert habe. Es soll das Risiko eines sehr schweren Corona-Verlaufs spürbar senken. „Paxlovid ist eine der möglichen Therapien“, mein Dr. Amor dazu. Doch während die monoklunale Antikörpertherapie bereits mehrfach im Schongauer Krankenhaus eingesetzt wurde, sei ihm nicht bekannt, dass „Paxlovid“ bereits zum Einsatz gekommen sei. „Das Problem beim Einsatz des Präparats ist, dass er zum genau richtigen Zeitpunkt erfolgen muss“, so der Oberarzt. Sein Wirkung entfalte „Paxlovid“ nur, wenn es möglichst früh verabreicht werde. „Idealerweise während der ersten drei Tage nach Ansteckung.“

Option nur für Risikopatienten mit schweren Vorerkrankungen

Doch zu diesem Zeitpunkt seien die Patienten in der Regel noch gar nicht im Krankenhaus. „Eine stationäre Aufnahme geschieht durchschnittlich sieben Tage nach der Ansteckung“, so Amor. Dann sei es aber meist zu spät, um Paxlovid zu verabreichen. Ohnehin sei das Präparat kein Allheilmittel und keinesfalls risikolos: „Es gibt zahlreiche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, es darf nicht verordnet werden, wenn der Patient Fieber hat. Zudem hat es oft starke Nebenwirkungen – die Leberwerte müssen genau überwacht werden, wenn Paxlovid verordnet wurde. Desweiteren besteht die Gefahr allergischer Reaktionen.“

Es müsse also genau geprüft werden, ob ein Patient „Paxlovid“ verordnet bekommt. Und wenn, sei es auch nur eine Option für Risikopatienten mit mehreren schweren Vorerkrankungen. „Entscheidend ist aber wie gesagt der Zeitpunkt der Medikation. Deswegen sind die Hausärzte in Sachen Paxlovid die besseren Ansprechpartner“, so Amor.

Viele Patienten mit grippalen Infekten

Der stellvertretende Sprecher der niedergelassenen Ärzte im Landkreis, Martin Kayser aus Schongau, berichtete auf Anfrage, dass er schon dreimal „Paxlovid“ verordnet habe – und das „mit gutem Erfolg“. Allerdings habe sich bei den Fällen auch um Patienten mit schweren Vorerkrankungen gehandelt.

„Darunter war eine Frau, die auf Sauerstoff angewiesen ist. Sie hatte einen deutlich leichteren Covid-Verlauf als ihr Ehemann, der kein Paxlovid erhalten hat“, so Kayser. Die Kosten würden dabei keine Rolle spielen, auch wenn Paxlovid teuer ist: „Kostenträger ist der Bund, das wird problemlos abgerechnet.“

Impfquote von 95 Prozent in den Arztpraxen

Ansonsten haben die niedergelassenen Ärzte derzeit viel zu tun, wie Kayser berichtet. „Bei uns werden momentan viele Patienten mit grippalen Infekten vorstellig. Nicht alle haben eine Corona-Infektion, aber die meisten.“ Dennoch kann auch er die Beobachtung seines Kollegen Florian Amor vom Schongauer Krankenhaus bestätigen: „Die Verläufe mit der Omikron-Variante sind in der Regel sehr, sehr leicht – das ist nicht mit den anderen Varianten zu vergleichen.“

Die meisten Patienten würden bei der Infekt-Sprechstunde in seiner Praxis vorstellig, weil sie einen positiven Schnelltest haben, nicht, weil sie starke Symptome aufweisen. Ihm sei auch nicht berichtet worden, dass Praxen schließen mussten, weil zu viele Mitarbeiter in Quarantäne mussten: „Bei einer Impfquote von fast 95 Prozent in den Arztpraxen wäre das auch verwunderlich“, so Kayser.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter

Und im Weilheim-Penzberg-Newsletter.