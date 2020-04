Staatlicher Straßenbau-Boom im Landkreis

Völlig unbeeindruckt von der Corona-Krise laufen die Straßenbauarbeiten im Landkreis Weilheim-Schongau weiter wie geplant. Mancherorts wurden sie sogar hochgefahren. Wegen fehlender ausländischer Fachkräfte muss nur beim Brückenbau improvisiert werden: An der Echelsbacher Brücke wurden polnische Arbeiter durch Österreicher ersetzt.

Landkreis – Im Staatlichen Bauamt Weilheim herrscht in diesen Tagen trotz Corona reges Treiben; wenn auch mit gebührendem Abstand zwischen den Mitarbeitern. „Es ist fast mehr los als in normalen Zeiten“, berichtet Abteilungsleiter Christoph Prause. Weil es in der privaten Bauindustrie Corona-bedingt hakt, klopfen seinen Angaben nach die Firmen jetzt vermehrt bei den öffentlichen Auftraggebern an. Und man sei froh, dass man diese Ausfälle mit vielen kleineren Baumaßnahmen abfedern könne, sagtder für den konstruktiven Bau zuständige Abteilungsleiter. Die Arbeiten auf den Straßen fallen laut Prause jetzt auch leichter, weil der Verkehr abgenommen habe.

Der Abteilungsleiter hat derzeit im Landkreis Weilheim-Schongau zwei Großprojekte zu betreuen. Das spektakulärste davon ist mit Sicherheit der Teilneubau der Echelsbacher Brücke über der Ammerschlucht. Nur kurz waren dort die Arbeiten vor zwei Wochen ins Stocken geraten, weil die Kräfte einer polnische Bewehrungskolonne nicht mehr aus ihrem Heimaturlaub zurückgekommen waren. Schuld war Corona: „Sie durften nicht mehr aus Polen ausreisen“, berichtet Prause.

Passierschein: Österreichische Kräfte kommen zur Echelsbacher Brücke

Die ausführende österreichische Baufirma Strabag hat das Problem gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt aber in den Griff bekommen. „In Österreich ist die ganze Baugeschichte weitestgehend am Boden“, weiß Prause. Der Autobahnbau sei komplett eingestellt. Deshalb war es möglich, Arbeitskräfte aus der Alpenrepublik zur Echelsbacher Brücke zu lotsten. Den Passierschein erhielten sie direkt vom Staatlichen Bauamt. Mit dem Papier ist für die Österreicher die Einreise nach Deutschland möglich: „Ihr Einsatz ist von öffentlichem Interesse“, so Prause.

Staatliches Bauamt hält an Zeitplänen fest

Auf der Echelsbacher Brücke wird also wieder fleißig gearbeitet, Prause hält am Bauzeitenplan fest: Ende Juli, Anfang August 2021 soll der Verkehr auf der Echelsbacher Brücke freigegeben werden. Der Rückbau der Behelfsbrücke und die Instandsetzungen rund um die Baustelle werden noch bis Herbst 2022 dauern, blickt Prause voraus.

Überhaupt keine Verzögerungen gibt es derzeit auf der bisherigen Pannenbaustelle in Schongau: Der zweite Bauabschnitt der Brücke über den Mühlkanal läuft laut Prause planmäßig. Das einzige mögliche „Manko“, das der Abteilungsleiter noch kommen sieht, sind die sogenannten Brückenkappen, über die in Zukunft die Fuß- und Radwege verlaufen werden. Sie müssen noch hergestellt werden, das Eisen dafür sollen ebenfalls polnische Nachunternehmer flechten. Dennoch geht Prause davon aus, dass alles rechtzeitig fertig wird und der Verkehr wie zuletzt geplant Ende Mai 2020 auf beiden Brückenhälften rollt und mit dem Rückbau der Behelfsbrücke begonnen werden kann. „Ich bin positiv gestimmt“, sagt der Abteilungsleiter.

Überhaupt keine Sorgen plagt derweil die Abteilung Straßenbau im Staatlichen Bauamt. „Es läuft alles ganz normal“, sagt Sachgebietsleiter Alois Stapf. Der Hangrutsch an der B 472 bei Hohenpeißenberg sei ebenso in Angriff genommen worden wie zahlreiche andere kleinere Maßnahmen im Landkreis. Und weitere werden wie geplant beginnen. Als Beispiel nennt Stapf dabei die Fahrbahnsanierung der Staatsstraße 2066 von der B 2 kommend in Richtung Tutzing.

B17-Sanierung ins Jahr 2021 verschoben - aber nicht wegen Corona

Ins Jahr 2021 verschoben wurde dagegen die lang geplante Sanierung der B 17 zwischen Schongau und Peiting. Die Entscheidung sei aber schon Anfang des Jahres gefallen und habe nichts mit Corona zu tun, betont Stapf. Andere kleinere Projekte würden vorgezogen. Dazu zählen zum Beispiel die Fahrbahnsanierung zwischen Steingaden und Lauterbach sowie „sehr viele im östlichen Landkreis“.

Auch im staatlichen Hochbau kommt es derzeit zu keinen Corona-bedingten Verzögerungen, heißt aus der Abteilung. Die Mitarbeiter seien aber angewiesen, nur in dringenden Fällen Außentermine wahrzunehmen. Alles andere werde in Telefonkonferenzen erledigt. Auf den Baustellen gelte die übliche Abstandsregelung von 1,50 Metern.

