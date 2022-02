„Putin traue ich zu, dass er bis zur Atombombe geht“: 91-Jähriger äußert Sorgen - Kriegsausbruch weckt schlimme Erinnerungen

Fritz Neubauer, der im Oktober seinen 92. Geburtstag feiern will, erzählt nachdenklich über den Krieg. © Herold

Erschüttert verfolgt der 91-jährige Fritz Neubauer die Entwicklungen in der Ukraine. Der Kriegsausbruch weckt schlimme Erinnerungen an seine Kindheit.

Schongau – Nachdenklich blickt Fritz Neubauer über den Rand seiner Lesebrille. Der Schongauer (91) hat in seinem Leben viel erlebt und durchmachen müssen. Erinnerungen an seine Kindheit werden dieser Tage intensiv in ihm geweckt. „Jetzt ham mer wieder Krieag“, ist sein erster Satzs.

Neubauer hat sehr genau die Meldungen aus der Ukraine in den Nachrichten und Tageszeitungen verfolgt. Er hat es förmlich kommen sehen, dass die sogenannten Manöver der Russen nur ein Vorwand waren, in die Ukraine einzudringen. „Man hätte damals beim Einmarsch auf die Krim wesentlich massiver reagieren müssen“, so Neubauer.

Er war als 14-Jähriger in den letzten Kriegsmonaten 1944/45 noch in einem Wehrertüchtigungslager am Karabiner und Maschinengewehr ausgebildet worden. Als Halbwaise erlebte er dann die entbehrungsreichen Nachkriegsjahre. „Der Hunger in dieser Zeit war unvorstellbar. Wir hatten zwar Lebensmittelmarken, aber es gab hinten und vorne nichts zum Essen“, erinnert sich Neubauer. Abfallkartoffeln vom Bauern wurden mit Schalen gegessen. Begehrte Papierstreifen aus der Druckerei seiner Lehrstelle konnte er gegen halbe Wurstbrote tauschen. Das Elend der Kinder war groß.

Krieg in der Ukraine: Sorge um Kinder

An die Kinder denkt jetzt Neubauer besonders. Auch an seine eigenen Enkelkinder. „Was soll aus ihnen jetzt werden, wenn Putin so weitersteuert?“, fragt er sich. „Der hat alle Fäden in der Hand, seine Mitstreiter sind alles nur Marionetten. Dem Putin trau ich auch zu, dass er bis zur Atombombe geht“, sagt Neubauer bestürzt. Er fürchtet, dass es zu einem Weltkrieg kommen kann, wenn die USA tiefer eingreifen.

Er denkt noch einen Schritt weiter. „Putin wird sich auch noch die baltischen Staaten zurückholen, da werden ihn auch seine „Frühstücksdirektoren“ nicht abhalten können. Er alleine hat die Macht.“ Für Neubauer ist Putin unberechenbar und gnadenlos. Ein erfahrener KGB Mann. Dabei erinnert sich Neubauer an einen Jungen, der mit ihm in Magdeburg in der Lehre zum Buchdrucker war. „Der wurde eines Tages auch von einem KGB-Mann abgeholt. Und kam grün und blau verprügelt zurück, wie ich es noch nie in meinem Leben gesehen habe“, erinnert sich Neubauer. Und immer wieder denkt er an die Kinder, die am Ende die Zeche zahlen müssen.

HANS-HELMUT HEROLD