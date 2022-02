„Demokratie endet nicht am Werkstor“: Betriebsratswahlen im Landkreis Weilheim-Schongau

Unterstützung bei IG Metall

Von Elena Siegl schließen

Betriebsräte bereiten sich auf die heuer anstehenden Neuwahlen vor und betonen im Gespräch mit der Heimatzeitung, wie wichtig die Gremien sind – vor allem auch in Corona-Zeiten.

Landkreis – Während die einen mit der gerechten Verteilung von Kurzarbeiter-Stunden auf alle Beschäftigten kämpften und sich erfolgreich dafür einsetzten, dass keine Stellen in der Corona-Krise abgebaut wurden, mussten Betriebsräte anderer Firmen ein Auge darauf haben, dass genug Mitarbeiter eingestellt werden, um der Auftragslage Herr zu werden. Etwa bei Hoerbiger Flow Control, wo unter anderem Zubehör für Beatmungsgeräte produziert wird.

Mit Ersterem Problem sah sich hingegen Thomas Schweiger als Betriebsrat vom Textilhersteller Hanes in Schongau konfrontiert: „Wir sind in ein Strumpfloch gefallen. Sämtliche Abendtermine wurden abgesagt. Keiner hat Strumpfhosen gebraucht.“ Auch die Luftfahrt erlebte ein Tief – mit Konsequenzen etwa für Aerotech in Peißenberg, wie Betriebsrat Klaus Kees berichtet. Doch ganz egal, wie die Situation der jeweiligen Firma aussah, alle Hände voll zu tun hatten in den vergangenen Jahren sämtliche Betriebsräte im Landkreis Weilheim-Schongau, um für die Interessen der Belegschaft einzustehen.

Corona und Hygieneauflagen beschäftigten Betriebsräte

Corona und Hygienemaßnahmen, die ständig aktualisiert werden mussten, Ideen, um Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, beschäftigten alle Betriebsräte. Auch neue EDV-Programme spielen in vielen Unternehmen eine Rolle. Als Betriebsrat achte man beispielsweise darauf, dass diese nicht zur Leistungsüberwachung missbraucht werden, erklärt Andreas Neugebauer von Xylem in Weilheim.

Viele Firmen im Landkreis gehören mittlerweile zu amerikanischen Konzernen. Auch das bringt Herausforderungen mit sich, wie beispielsweise Judith Neumann von Zarges in Weilheim berichtet: „Man muss schauen, dass nicht einfach irgendetwas übergestülpt wird, was wir nicht wollen. Entscheidungen fallen häufig abseits unseres Standorts.“ Auch der Informationsfluss über den großen Teich funktioniere nicht immer einwandfrei, teilweise werde versucht, den Betriebsrat außen vor zu lassen, heißt es seitens verschiedner Vertreter.

Kandidatensuche für Betriebsrat

„Die Demokratie endet nicht am Werkstor“ und auch Rechte sollten dort nicht abgegeben werden, fasst Helmut Dinter, 1. Bevollmächtigter bei der IG Metall Weilheim, zusammen, warum Betriebsräte wichtig sind (siehe Kasten unten). Von März bis Mai stehen nun bundesweit Neuwahlen an. So viele Bewerber wie noch nie verzeichnet Monika Bauer, Betriebsratsvorsitzende von Auto und Service in Weilheim. Fast zehn Prozent der Belegschaft wollen bei der Betriebsratswahl antreten. „Das Image hat sich sehr verbessert. Die Kandidatensuche ist gar kein Problem“, sagt sie. Eine Beobachtung, die auch Thomas Hiry, Betriebsrat von Hoerbiger in Penzberg teilt. Obwohl man aktuell noch am Anfang stehe, sei man schon sehr zufrieden mit den Rückmeldungen.

Die Wahl Alle vier Jahre finden in der gesamten Bundesrepublik Betriebsratswahlen statt. Heuer ist es wieder soweit. Gewählt wird, je nach Unternehmen, zwischen März und Mai. In allen Betrieben über fünf Beschäftigten kann ein Betriebsrat gewählt werden. Ab 200 Beschäftigten gibt es einen freigestellten Betriebsrat. Aufstellen lassen darf sich jeder ab 18 Jahren, der seit mindestens einem halben Jahr im Betrieb beschäftigt ist. Und erstmals dürfen heuer schon Beschäftigte ab 16 Jahren abstimmen.

Bisher bestand der Betriebsrat von Xylem aus neun Mitgliedern. Weil die Mitarbeiterzahl gestiegen ist, dürfen heuer elf Personen ins Gremium gewählt werden, erzählt Andreas Neugebauer. Er hoffe, dass das trotzdem genauso gut klappe, wie in den vergangenen Jahren.

In der Regel sei es gut, wenn doppelt so viele Personen kandidieren, wie in den Betriebsrat gewählt werden können, so Dinter. Auch darauf, dass der Betriebsrat die Geschlechteraufteilung in der Firma widerspiegelt, sollte man achten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter und unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Voraussetzungen für Betriebsräte

„Betriebsrat ist kein erlernbarer Beruf. Es ist eine sehr vertrauensvolle Aufgabe, die man auch nicht am Werkstor abgibt. Man nimmt sie auch mal mit nach Hause“, sagt Harald Baumer, Konzernbetriebsratsvorsitzender von Hoerbiger. „Eine gewisse Konfliktfähigkeit schadet nicht“, ergänzt Andreas Neugebauer. Und Andrea Socher Betriebsrätin bei Hoerbiger Flow Control in Altenstadt betont: „Herzblut für die Mitarbeiter ist das wichtigste.“ Viele meinen, man müsste Raketenwissenschaftler sein also sehr gebildet, aber das stimmt nicht, sagt Helmut Dinter: „Ein Betriebsrat braucht vor allem gesunden Menschenverstand, muss pragmatisch an Dinge herangehen. Die Obergschaftlhuber sitzen nicht im Betriebsrat, sondern in der Geschäftsführung.“

Für alle, die überlegen, sich für die Betriebsratswahlen aufstellen zu lassen, bietet die IG-Metall am 11. und 12. März ein Wochenendseminar, quasi einen Crashkurs an. Auch wer erstmals Betriebsratswahlen in einer Firma durchführen will, bekommt von der IG Metall Unterstützung. Gerade die Etablierung eines Betriebsrates gestaltet sich oft schwierig weil beispielsweise seitens der Geschäftsführung gedroht und Druck ausgeübt wird, erzählt Dinter. „Das haben wir noch nie gebraucht“, heiße es dann häufig. „Aber man braucht’s eben doch“, sagt Dinter. „Und Betriebsratsarbeit ist nichts Gesetzeswidriges.“

Wer einen Betriebsrat neu in einem Unternehmen gründen möchte, findet bei der IG-Metall Hilfe. Etwa beim organisatorischen Prozedere der Wahl. Weitere Informationen gibt es unter Tel.: 0881/92370 oder per E-Mail an weilheim@igmetall.de.

Betriebsrat: Welche Rechte und Aufgaben er hat Grundidee des Gesetzgebers für einen Betriebsrat war, dass die Demokratie nicht am Werkstor aufhören soll, erklärt Helmut Dinter von der IG Metall: „Arbeitnehmer brauchen Interessensvertreter“. Aufgabe des Betriebsrats sei es, knapp zusammengefasst, darauf zu achten, dass alle zugunsten des Beschäftigten geltenden Vorschriften (Gesetze, Tarife etc.) vom Unternehmen auch durchgeführt werden. Dazu hat der Betriebsrat drei grundlegende Rechte: Ein Informations-, ein Mitwirkungs- und ein Mitbestimmungsrecht. Der Betriebsrat hat das Recht, über alle wirtschaftlichen Angelegenheiten informiert zu werden. Das decke alle W-Fragen ab, so Dinter: „Was wird produziert? Wie wird produziert? Wie viel wird produziert? Welche Bedingungen herrschen bei der Produktion? Etc.“ In personellen Angelegenheiten – seien es Einstellungen, Versetzungen, Kündigungen oder Einstufungen – hat der Betriebsrat ein Mitwirkungsrecht. Auf drei Möglichkeiten kann der Betriebsrat dabei zurückgreifen: Akzeptieren, eine Frist verstreichen lassen und dadurch indirekt ebenfalls zustimmen oder eben nicht zuzustimmen. Dann ist der Arbeitgeber laut Dinter gezwungen, zum Gericht zu marschieren und sich seine Entscheidung über diese Institution absegnen zu lassen. So wolle man unternehmerischer Willkür vorbeugen. Das größte Recht laut Dinter: Das Mitbestimmungsrecht in sozialen Angelegenheiten. Der Betriebsrat kann von sich aus die Initiative ergreifen, eigene Ideen entwickeln, welche die gleiche Kraft haben wie Gesetze, so Dinter. Gefordert war das in den vergangenen Jahren etwa in Sachen Homeoffice oder Corona-Betimmungen. Dieses Recht kann außerdem ein „scharfes Schwert sein, das hoffentlich nur selten in Gebrauch genommen werden muss“, so Helmut Dinter. Dann nämlich, wenn Betriebsänderungen anstehen. Das beginne bei organisatorischen Änderungen, gehe über Umzüge von Firmen bis hin zu (Teil-) Schließungen. Der Betriebsrat hat in diesen Fällen die Aufgabe, für die Mitarbeiter zu kämpfen, etwa Interessensausgleich, Sozialplan und Abfindungszahlungen auszuhandeln.

Hier gibt es noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau und Weilheim.