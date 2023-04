Demonstration in Schongau: 1224 Teilnehmer spannen Schutzschirme für Krankenhaus-Erhalt

Einen symbolischen Schutzschirm spannten die Teilnehmer an der Protestveranstaltung am Samstag an der Stadtmauer Schongaus rund um die Altstadt. Bei dem Wetter gleich eine doppelt gute Idee. © Walter Kindlmann

Bei der Aktion „Schutzschirme für das Krankenhaus und für den Erhalt der Säuglingsstation“ haben sich am Samstag 1224 Menschen beteiligt. Sie stellten sich entlang der Stadtmauer „als Sinnbild für die Abwehr“ gegen die Krankenhaus-Schließung auf.

Landkreis/Schongau – Wer gedacht hat, dass es nach dem Osterschweigemarsch mit über 700 Teilnehmern keine Steigerung mehr gibt, wurde am Samstagnachmittag bei der Aktion „Schutzschirme für das Krankenhaus und für den Erhalt der Säuglingsstation“ eines Besseren belehrt. 1224 Teilnehmer waren es, die um die Stadtmauer symbolisch einen Schutzschirm gebildet haben.

50 Ordnungskräfte hatte das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ um Versammlungsleiter Florian Stögbauer aufgeboten. „So ist es vom Landratsamt vorgeschrieben“, sagt der 30-jährige gebürtige Schongauer.

Demonstration für Krankenhaus-Erhalt: Klares Zeichen „für Mitbestimmung und Transparenz“

Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman findet es „einfach toll, dass so viel Menschen aus dem Altlandkreis sich um die Stadtmauer verteilen“. „Die 1650 Meter lange Mauer war Sinnbild für Abwehr bei Krieg und Belagerung und jetzt für die Schließung des Krankenhauses“. Walter Popp, Vorsitzender der Schongauer SPD, sagte, „mit ihrer Anwesenheit setzen Sie ein klares Zeichen für den Erhalt des Krankenhauses und vor allem der Geburtenstation“.

Das sei ein klares Zeichen „für Mitbestimmung und Transparenz“. Und auch dafür, dass im westlichen Landkreis nicht auf eine funktionierende Gesundheitsversorgung verzichtet wird. Der Kreistag und Aufsichtsrat würden immer noch denken, dass in Schongau lediglich ein paar versprengte Chaoten ihr Unwesen treiben würden. „Wir bilden einen Schutzschirm für alle Beschäftigten, die für das Versagen des Aufsichtsrats der Krankenhaus GmbH bezahlen sollen.“

Zahlreiche Teilnehmer trugen sich in Unterschriftenlisten ein und fordern den Erhalt des Krankenhauses. © Walter Kindlmann

Solidarität gegen einen Geschäftsführer, der immer noch im Amt sei, obwohl er in seinem Betrieb ein Klima der Angst und der Überwachung betreibe – das sei „ein Wahnsinn“. Das Aktionsbündnis plädiere indes für Toleranz und Hilfsbereitschaft, Transparenz und Teamgeist. „Das, Herr Lippmann, ist die moderne Sprache einer Geschäftsführung.“

Peter Haggenmiller, einer der Teilnehmer, befürchtet eine vollkommen falsche Entwicklung. Bei nur noch einer Klinik in Weilheim beispielsweise würden die Rettungszeiten unendlich lang. Das dortige Krankenhaus sei zudem eingebettet in Wohnbebauung. Das größte Manko aber sei, dass der Hubschrauberlandeplatz 1,2 Kilometer außerhalb auf grüner Wiese installiert sei. Alles spreche deswegen für Schongau.

Dr. Jiri Faltis – praktizierender Arzt in Schongau – will, dass das Krankenhaus erhalten bleibt, damit seine Patienten „gut und schnell versorgt werden“. Konstantin Papa Michail, SPD-Fraktionsvorsitzender in Altenstadt, kann die Entscheidung, die einzige Geburtsstation des Landkreises zu schließen, nicht nachvollziehen. Zudem sei er über den drohenden Verlust von 700 guten Arbeitsplätzen schockiert. Industrie- und Handwerksbetriebe hätten bei Arbeitsunfällen Probleme bei der Notfallversorgung.

Krankenhaus und Arbeitsplätze erhalten

Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl indes meinte, ihm sei die Krankenversorgung aller Bürger wichtig. Aber sie müsse auch bezahlbar sein. Die Diskussionen um das Krankenhaus sollten sachlich und nicht emotional aufgeheizt sein.

Michael Tröger, seit 31 Jahren als Service-Kraft im Krankenhaus beschäftigt, sagte, ihm sei einfach wichtig, dass das Krankenhaus und damit auch sein Arbeitsplatz erhalten bleibe. Stefan Konrad, Sprecher des Aktionsbündnisses, indes freut sich über die eindrucksvolle Teilnehmerzahl. Er befürchtet die Schließung beider Krankenhäuser, wenn der Kreistag die Verluste nicht ausgleichen kann. Mit Transparenten wurde, wie schon am vorigen Samstag, nicht gegeizt. So wurde gefragt: „Können Sie es verantworten, Herr Lippmann, dass auf längerem Transport Patienten sterben?“

Von Walter Kindlmann

Die nächste Veranstaltung des Aktionsbündnisses im Kampf um das Schongauer Krankenhaus findet 22. April um 15 Uhr auf dem Schongauer Marienplatz statt. Angekündigt sind auch Proteste vor der Kreistagssitzung am Dienstag vor der Tiefstollenhalle in Peißenberg.

