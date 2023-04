Schongauer Pfarrer ist den Kirchenaustritten auf der Spur

Immer mehr Menschen kehren der Kirche den Rücken. Schongaus evangelischer Pfarrer Jost Herrmann ist den Ursachen in einer Studie auf die Spur gegangen. © Ingo Wagner/dpa

Noch nie gab es so viele Austritte aus der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern wie im vergangenen Jahr – auch im Landkreis Weilheim-Schongau ist dieser Trend spürbar. Warum die christliche Institution so an Bedeutung verliert und was man dagegen tun kann, damit beschäftigt sich der Schongauer Pfarrer Jost Herrmann in einer Studie.

Schongau - Die Zahlen sprechen für sich. Mit 48 542 Austritten hat die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern im vergangenen Jahr einen Tiefpunkt erreicht – noch nie haben so viele Menschen der Institution den Rücken gekehrt. Rund 20 Interessierte haben den Weg zu Pfarrer Jost Herrmanns Präsentation seiner neuen Studie „Kirche in einer säkularisierten Gesellschaft - Wie die Individualisierung nachhaltig das Gesicht der Kirche verändert hat und weiterhin verändern wird“ im Schongauer evangelischen Gemeindehaus gefunden.

Blickt man in die Runde, bestätigen sich die Fakten in Herrmanns Arbeit: Der Nachwuchs fehlt. Nur zwei junge Gesichter sind zu sehen. Pfarrerin Julia Steller und Till Twardy, Leiter des Singkreises, ausgenommen. Die gehören ja quasi zum „Inner Circle“. Auch ansonsten wird klar: Man kennt sich, gekommen ist hauptsächlich der harte Kern. Dennoch freut sich Herrmann über die Teilnahme: „Die Zielgruppe sind sie, die sich die Zeit nehmen, eine eher anspruchsvolle Schrift zu lesen und heute dabei zu sein.“

Die Menschen verändern sich, die Kirche halte da nicht mit

Er habe immer Lust, an etwas zu arbeiten, erklärt sich der Pfarrer eingangs. Und dieses Thema betreffe ihn nun sogar selbst. „Was ist der Grund für die Kirchenaustritte? Haben wir etwas falsch gemacht oder können wir gar nichts dafür?“ Diese Fragen wirft Herrmann anschließend in die Runde.

„Ja!“, schallt es sogleich aus der zweiten Reihe. Die Menschen würden sich verändern und die Kirche lasse sich zu viel Zeit mit der Veränderung. „Stopp!“, kontert der Pfarrer sogleich. Vor der Diskussion wolle er noch seine Studie vorstellen.

Mannigfaltige Austrittsgründe

Dazu habe er Literatur ab dem Jahr 2017 hinzugezogen. Vier Stichworte würden die postmoderne Gesellschaft bestimmen: Individualisierung, Säkularisierung, Globalisierung und Digitalisierung. Sich allen vier Punkten zu widmen, wäre „größenwahnsinnig“, gibt Herrmann zu. Darum habe er sich auf die Individualisierung konzentriert, eine gesellschaftliche Veränderung in den vergangenen 60 Jahren.

Die Austrittsgründe seien in der evangelischen Kirche mannigfaltig. An erster Stelle steht die Kirchensteuer. Treten doch die meisten Menschen mit dem ersten Gehalt – und dem ersten Mal Kirchensteuer – aus der Kirche aus. Das Geld sei aber nur hintergründig ein Problem. Mehr sei es eine Entfremdung, die schon zuvor stattfindet. Der junge Christ fragt sich: „Wofür zahle ich eigentlich, wenn ich das Angebot sowieso nicht nutze?“ Eine nüchterne Kosten-Nutzenrechnung also.

Rund 20 Gläubige interessierten sich für den Vortrag von Jost Herrmann, Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schongau. © Lehmann

Bei den Katholiken stünden auch die Bekanntmachung der Missbrauchsfälle an vorderster Stelle. Schlechte persönliche Erfahrungen seien in beiden Konfessionen zumeist kein Grund. Rückläufig sei das Ehrenamt – nicht nur im kirchlichen Kontext. Dies habe auch etwas mit den Folgen der Individualisierung zu tun. „Über viele Jahrzehnte war das Gemeindeleben getragen von Frauen“, so Herrmann. Durch die Gleichstellung der Frau und die Möglichkeit, eigene Berufe auszuüben, hätten ehrenamtliche Aktivitäten an Attraktivität verloren. „An dieser Stelle habe ich meiner Frau und meiner Tochter versprochen, ausdrücklich zu sagen, dass ich Gleichberechtigung gut finde“, schmunzelt Herrmann.

Auf dem absteigenden Ast sei auch das Thema „Beerdigungen“. Immer weniger Christen würden kirchlich bestattet, da die Nachkommen aus der Kirche ausgetreten sind. Aber nicht nur die Jungen, auch die Altersklasse zwischen 41 und 60 Jahren kehre der Institution vermehrt den Rücken.

Weihnachtsgottesdienste für viele der einzige Kontakt zur Kirche

Mit einer lebendigen oder eher passiven Gemeinde hätten die Zahlen allerdings nichts zu tun. „Bayernweit lässt sich kein Zusammenhang erkennen. Wenn, dann für die Eintritte, was man an den Taufzahlen sehen kann“, betont Herrmann. Die Kirchenbindung sei in der Konfirmandenzeit am größten. Von den Jugendlichen und auch von den Eltern. Danach sei der Weihnachtsgottesdienst „super für uns“, denn dieser sei für viele der einzige Kontakt zur Kirche seit Jahren.

„Wir müssen also an die Taufe anknüpfen, um den kleinen Max in der Gemeinde begrüßen zu dürfen“, noch wichtiger seien dann die Bestattungen. Hier gebe es die Möglichkeit, die Verstorbenen zu würdigen und in etwas „Größeres aufzunehmen“. Dafür sei man auch bereit, auf die Sonderwünsche der Gläubigen einzugehen. Zum Beispiel seien christliche Choräle nicht mehr so gefragt. Stattdessen Interpreten wie Andreas Gabalier. Beim Song „Highway to Hell“ von AC/DC höre es aber auf. „Da mache ich nicht mehr mit“, schmunzelt Herrmann.

„Die Passiven sind halt nicht ausgetreten“

Kollegin Steller zeigt sich hier besonders offen. Schließlich hat sie jüngst den „größten Fan“ der Kastelruther Spatzen beerdigt. „Eingebettet in einen christlichen Kontext war das eine sehr bewegende Trauerfeier“, betont sie.

Das Althergebrachte, Unantastbare der Kirche ist nach Herrmanns Recherche schlichtweg nicht mehr gefragt. Früher war das anders. Noch vor 20 bis 30 Jahren seien die Gläubigen wesentlich aktiver gewesen. „Und die Passiven sind halt nicht ausgetreten“, sagt Herrmann.

Mit der Entwicklung des Individuums und dem Wachsen des Wohlstands habe man nun so viel mehr Möglichkeiten. Zwar seien die Auswirkungen der Individualisierung aus theologischer Sicht durchaus zu begrüßen, denn jedes Menschenleben sei „unendlich wertvoll“, doch sie bringt auch viel Stress mit sich. Stress vor Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Finde ich mein Seelenheil in der Kirche oder doch eher im Yogastudio?

Jetzt sei das Besondere gefragt

Viele Menschen zimmerten sich ihren eigenen Glauben zusammen. Ein bisschen Christentum, etwas Buddhismus und auch muslimische Werte finden Einzug. Nichts scheint wichtiger als das „Ich“. „Wir Babyboomer arbeiten, bis wir umfallen, die Jugend fragt sich: Warum eigentlich?“ So erklärt sich Pfarrer Herrmann zum Beispiel den Trend zur Viertagewoche.

Stets sei das Besondere gefragt, so würden Hochzeiten zwei Jahre im Voraus minutiös geplant. Denn nur wer sich etwas einfallen lässt, ist angesehen. „Dementsprechend müssen auch wir uns etwas einfallen lassen“, so Herrmann weiter. Und das sucht der Pfarrer im sogenannte „Zweiten Programm“. Neben dem normalen Gottesdienst biete man zum Beispiel Handygottesdienste, Gottesdienste für Verliebte oder Zwergerlgottesdienste an. „Wir haben das Glück, eine Gemeinde und einen Kirchenvorstand zu haben, die das mitmachen.“ Woanders hieße es vielleicht: „Was, ohne Orgel sondern mit Kirchenband? Unmöglich!“

Glaube hat viel mit Heimat zu tun

Herrmanns Konsens: Nicht die Mitglieder müssen sich an die Kirche, sondern die Kirche an die Gläubigen anpassen. Eine Pflicht, den Sonntagsgottesdienst zu besuchen, gebe es beispielsweise nicht mehr. Stattdessen rangiere der Sonntag mehr und mehr zur Familien- und Paarzeit, was auch darin begründet liegt, dass heutzutage im beruflichen Kontext sehr viel von den Menschen erwartet wird. Die Bereitschaft zum Umzug oder zum Pendeln und nachts oder an Feiertagen zu arbeiten, seien nur einige Stichworte.

Überhaupt sei ein Umzug nicht zu unterschätzen. „Glaube hat viel mit Heimat zu tun. Und viele Gläubige werden am neuen Ort oft nicht heimisch.“ Auch hier gelte es anzuknüpfen. Möglichst unaufdringlich, versteht sich. Die vorgeschlagenen Hausbesuche bei Zugezogenen aus den Zuhörerreihen kamen gar nicht gut beim Pfarrersteam an. „Heutzutage unangemeldet aufzukreuzen und dann noch hereingebeten werden zu wollen – eine sehr sensible Sache“, so Herrmann.

Studie zum Herunterladen

In einer anschließenden Fragerunde fielen Worte wie „mehr mediale Präsenz“, „Missionierung“, „Sinnsuche“ und das „Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Beliebigkeit“. „Wir brauchen mehr Input, wir brauchen andere denkende Köpfe, um die einladende Gemeinde werden zu können, die wir sein wollen“, bestärkt Pfarrerin Steller die Besucher in ihren Überlegungen. Eine abschließende und gangbare Lösung wurde allerdings auch an diesem Abend nicht gefunden. Der Wille zum Aufbruch in neue Glaubenszeiten ist jedoch ein erster Schritt. Vielleicht kann die Kirche das Ruder herumreißen. Bleibt abzuwarten, wie das in einer vergreisenden christlichen Gemeinschaft umgesetzt werden kann.

Pfarrer Jost Herrmann hat das ernste Thema jedenfalls mit gewohnt charismatischer Art – und lockeren Sprüchen – zugänglich gemacht. Das muss nun nur noch raus in diese säkularisierte Welt voller Individuen.

Die Studie gibt es zum Herunterladen unter diesem Link: glaubebergehoffnung.de/kirche-in-einer-saekularisierten-gesellschaft/

SABINE LEHMANN

