Abschied von der Berufsschule: Der Beginn eines neuen Kapitels

Teilen

Viel Freude herrschte bei den Absolventen, die die Best- als auch Traumnote 1,0 erreicht hatten. Als einer der ersten gratulierte Harald Kühn (r.). © Foto: Ellenberger

147 Absolventen haben heuer in Schongau ihre Berufsschulausbildung in neun Lehrberufen erfolgreich abgeschlossen. Weit mehr als 50 erhielten zudem einen Staatspreis, über 40 einen Schulpreis und 10 Absolventen konnten sich über die Traumnote 1,0 freuen.

Schongau – Der Tag dürfte den 147 erfolgreichen Absolventen der Schongauer Berufsschule als ein ganz besonderer in Erinnerung bleiben. Fast alle waren in die Turnhalle des Beruflichen Schulzentrums gekommen, um zum Ende ihrer Berufsschulzeit verabschiedet zu werden. Viele stolze Eltern, Geschwister und Freunde sowie Vertreter mehrerer Ausbildungsbetriebe aus der Region waren ebenfalls gekommen.

Bei seiner Begrüßung sprach Schulleiter Andreas Streinz gleich zu Beginn die Abschlussschüler an. Diese seien nun „hervorragend ausgebildete Fachkräfte“ und stünden jetzt ihren Unternehmen „kompetent zur Verfügung“.

Auf die 118 Kaufleute und 29 Elektroniker wartete nun unwiderruflich ihr Abschied. Während bei Ersteren die Damen in der Mehrheit waren, gab es bei den Elektronikern nur eine davon. Auf Grundlage der entsprechenden Prüfungsgesamtnote und dem Nachweis der erforderlichen Englisch-Kenntnisse konnten 105 Prüflinge zudem die mittlere Reife erwerben.

Zahlreiche Ehrengäste wohnten der Veranstaltung bei

„Sie stehen heute im Mittelpunkt, es ist Ihr Tag“, sagte Streinz und wandte sich an die Eltern sowie an die Ausbilder, die die zu Würdigenden erfolgreich begleitet hatten. Und natürlich auch an die Betriebe, die die Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt und damit „einen Beitrag zu einer guten Fachkräfteversorgung in unserer Region geleistet“ haben, so der Schulleiter.

Zu den Ehrengästen gehörte neben dem Landtagsabgeordneten Harald Kühn auch der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer. Von beiden gab es ein Grußwort. Auch die Zweite Schongauer Bürgermeisterin Daniela Puzzovio, ihr Peitinger Kollege Gunnar Prielmeier sowie Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl, dessen Sohn zu den zu Verabschiedenden gehörte, waren zum Gratulieren gekommen.

Die Absolventen hätten „allen Grund, stolz auf das Er-reichte zu sein“ sagte Harald Kühn. Sie hätten ein „Fundament geschaffen für den weiteren Berufs- und Lebensweg“. Neben einer guten Grundausbildung müsse aber auch die „Bereitschaft und Neugierde auf weitere Entwicklungen und Änderungen“ präsent bleiben. Unser Landkreis biete dazu „alle Voraussetzungen“.

Nisa Sirin und Moritz Sachs ernteten für ihre Rede viel Applaus. © Foto: Ellenberger

Für Wolfgang Taffertshofer haben alle durch ihre erfolgreiche Ausbildung bewiesen, dass sie sich die „Fertigkeiten und Kenntnisse angeeignet haben, die Sie ab heute berechtigen, Ihren Berufstitel zu tragen“. Neben der Aneignung fachlichen Wissens könnten sie im Team arbeiten und Verantwortung übernehmen. „Als Fachkraft sind Sie auf dem Arbeitsmarkt in Zukunft heiß begehrt“ fügte er hinzu.

Die von Nisa Sirin und Moritz Sachs gehaltene Schülerrede war wegen eines späteren Fußballspiels von Moritz vor die Ehrung der Absolventen und Preisträger vorverlegt worden. Für Nisa Sirin markiert der Tag „das Ende einer aufregenden und herausfordernden Reise“.

Eine Sonnenblume zum Abschied

In den drei Jahren habe man „nicht nur fachlich, sondern auch menschlich viel gelernt“. Für Moritz Sachs sind die Erfolge umso bemerkenswerter, weil alle „während der Ausbildung mit der Corona-Pandemie zu tun hatten“.

Man habe sich den Herausforderungen anpassen müssen und gelernt, sich „flexibel auf unvorhergesehene Situationen einzustellen und neue Wege des Lernens zu entdecken“. In dieser schwierigen Zeit hätten die Lehrer eine wichtige Rolle gespielt und ihnen „zur Seite gestanden“. Sisa Sirin dankte diesen deshalb dafür, nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch geholfen zu haben, Potenziale auszuschöpfen. Heute werde der „Beginn eines neuen Kapitels in unserem Leben“ gefeiert.

Hernach gab es unter der Moderation der Klassenleiter für fünf Gruppen zum Abschied jeweils eine Sonnenblume und für alle, die einen Staats- und/oder Schulpreis erhalten sollten, weitere Ehrungen. Der souverän durchs Programm führende Stefan Ferber hatte anlässlich der Ehrungen die Devise ausgegeben, nicht nur zu applaudieren, sondern zu strampeln, dann dazu zu klatschen und schließlich auch noch vor Begeisterung zu jubeln. „Genießt es“, sagte er den nun-mehr genauso gefeierten Absolventen. Von Manfred Ellenberger